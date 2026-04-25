Onion Storage: ఇలా స్టోర్ చేస్తే.. ఉల్లిపాయలు మొలకలు రావు, ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి..
Onion Storage: ఎండాకాలంలో ఉల్లిపాయలు చాలా తొందరగా మొలకెత్తుతాయి. లేదంటే కుళ్లిపోతాయి. ఇలా అవ్వకుండా… ఎక్కువ రోజులు ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే.. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు.
ఉల్లిపాయలు ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నారు?
ఉల్లిపాయలు ఎవరైనా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. అయితే.. తెచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఉల్లిపాయల నుంచి మొలకలు రావడం మొదలౌతుంది. ఇలా మొలక వచ్చిన ఉల్లిపాయలు తినడం చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. నిజానికి మొలకలు వచ్చిన ఉల్లిపాయ తినడం వల్ల ఎలాంటి నష్టం ఉండదు. బంగాళదుంప మాత్రమే మొలకెత్తిన తర్వాత తినకూడదు. కానీ, అసలు మొలకెత్తకుండా ఉల్లిని ఎలా స్టోర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం…
మొలకెత్తిన ఉల్లిపాయలు ఏం చేయాలి?
మొలకెత్తకుండా ఎలా స్టోర్ చేయాలి?
ఉల్లిపాయలు మొలకెత్తకుండా ఉండాలంటే, కొన్న వెంటనే వాడేయడమే సులభమైన మార్గం. కానీ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉల్లిపాయలు కొంటే, వాటిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా ముఖ్యం. మొలకలు రాకుండా ఎలా నిల్వ చేయాలో చూద్దాం…
ఉల్లిపాయలు తాజాగా ఉండాలంటే వాటిని తేమ, వేడి, వెలుతురు తగలని చోట పెట్టాలి. చల్లగా, పొడిగా, గాలి తగిలేలా ఉండే ప్యాంట్రీ లేదా స్టోర్ రూమ్లో నిల్వ చేయడం ఉత్తమం. ప్లాస్టిక్ కవర్లలో అస్సలు పెట్టొద్దు. ఎందుకంటే అవి తేమను పట్టి ఉంచి, ఉల్లిపాయలు త్వరగా పాడయ్యేలా చేస్తాయి. బదులుగా, వల సంచులు లేదా కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెల్లో ఉంచండి.