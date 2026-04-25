Cucumber: కీరదోస చేదుగా ఉందా? ఇలా చేస్తే.. చేదు పోతుంది..!
Cucumber: కీరదోస కొంటే.. చేదుగా మారిందా? చేదు అయ్యిందని పారేస్తున్నారా? కానీ.. ఆ చేదు కీరదోస కాయను కూడా మళ్లీ తియ్యగా మార్చుకోవచ్చు. హ్యాపీగా తినేయచ్చు
cucumber..
ఎండాకాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. అలాంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో కీరదోస కూడా ఒకటి. ఈ కీరదోసకాయలో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో తినడం వల్ల శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచుతుంది. దీనిలో విటమిన్ కె, విటమిన్ సి, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు ఉన్నాయి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
కీరదోసకాయలో 95 నుంచి 96 శాతం నీరు ఉంటుంది. అందువల్ల..ఈ కీరదోస తినడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుతుంది. హైడ్రేటెడ్ గా కూడా ఉంచుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అయితే.. ఒక్కోసారి కీరదోస కొన్నప్పుడు తిందాం అంటే చేదుగా ఉంటాయి. అలా చేదుగా ఉన్నవాటిని పారేస్తూ ఉంటాం. కానీ.. వాటిని మనం మళ్లీ తియ్యగా చేసుకోవచ్చు..
కీరదోసకాయలో చేదును తొలగించే ట్రిక్స్..
1.అంచులు కత్తిరించి రుద్దాలి....
కీరదోసకాయ ను ముందుగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత, కీరదోస రెండు చివరలను కత్తిరించాలి. కత్తిరించిన చివర్లను కీరదోసను గుండ్రంగా రుద్దాలి. దీని వల్ల తెల్లటి నురుగు వస్తుంది. ఇప్పుడు, కీరదోసకాయ ముందు, వెనక భాగాల నుండి చిన్న ముక్కను కట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి. ఇలా చేస్తే కాయలో చేదు పోతుంది. దోసకాయ తినడానికి బాగుంటుంది.
2. కీర దోసకాయను సగానికి కట్ చేయాలి..
చేదును తొలగించడానికి దానిని నీటితో కడగాలి. తర్వాత కీరదోసను రెండు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. తరువాత దోసకాయ ముందు, వెనుక భాగాలను కత్తిరించి పారవేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల దోసకాయ చేదుగా మారకుండా ఉంటుంది.
3. కీర దోసకాయకు ఉప్పు రాయండి
కీర దోసకాయ రెండు చివర్ల నుండి కొద్దిగా కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు దానిపై ఉప్పు చల్లి కాసేపు పక్కన పెట్టాలి. కట్ చేసిన చిరవ ముక్కులతో ముక్కు వేసిన దానిపై రుద్దాలి. ఇలా రుద్దిన తర్వాత తిన్నా చేదు పోతుంది. లేదంటే.. ఈ కీరదోసను చివరలు కట్ చేసి... ఉప్పు నీటిలో 5 నిమిషాలు నానపెట్టినా సరిపోతుంది. ఇలా చేసినా చేదు ఉండదు.
4. చల్లటి నీటిలో నానబెట్టండి
చేదును తొలగించడానికి, కీరా ముక్కలను 5-10 నిమిషాల పాటు చల్లటి నీటిలో నానబెట్టండి. ఇది చేదు రుచిని తొలగించి, వాటిని తాజాగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
5.తొక్క తీసేస్తే చాలు..
కీరదోసలో చాలా చేదు దాని తొక్కలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి, కీరదోస తొక్క తీసేసి తిన్నా చేదు ఉండదు.
6. సరైన దోసకాయను ఎంచుకోండి
దోసకాయలు కొనేటప్పుడు, ఎల్లప్పుడూ తాజాగా, గట్టిగా, కొద్దిగా పచ్చగా ఉన్నవాటినే ఎంచుకోండి. బాగా పండిన లేదా పసుపు రంగులోకి మారిన దోసకాయలు తరచుగా చేదుగా ఉంటాయి.