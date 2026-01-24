Weight Loss: బిర్యానీ తిన్నా బరువు పెరగకూడదా? మంతెన చెప్పిన ఈ ఫార్ములా ఫాలో అయితే చాలు
Weight Loss: బిర్యానీ అంటే ఇష్టపడని వారు ఉండరు, కానీ అది తింటే బరువు పెరుగుతామనే భయం చాలా మందిని వేధిస్తుంది. కానీ మంతెన సత్య నారాయణ చెప్పిన చిట్కా ఫాలో అయితే బరువు పెరుగుతామనే భయం ఉండదు.
బిర్యానీ పేరు తలుచుకోగానే చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. రోజూ బిర్యానీ పెట్టినా నో చెప్పకుండా తినే వాళ్లు మన చుట్టూ చాలా మంది ఉంటారు. కానీ.. బిర్యానీలో కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక ప్లేట్ బిర్యానీ తింటే శరీరానికి అందాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ కేలరీలు ఒక్కసారిగా అందుతాయి. అందుకే, బిర్యానీ తింటే బరువు పెరిగిపోతారు. ఇలా బరువు పెరగకుండా ఉండాలన్నా.. నచ్చిన బిర్యానీ ని ఆస్వాదించాలన్నా.. ప్రకృతి వైద్యులు మంతెన సత్య నారాయణ చెప్పిన ఫార్ములా ఫాలో అయితే చాలు.
మంతెన చెప్పిన చిట్కా ఇదే...
మంతెన సత్యానారాయణ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం, మీరు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం కడుపు నిండా బిర్యానీ తింటే, ఆ తర్వాత శరీరానికి ఆ కేలరీలను వాడుకోనివ్వాలి. అంటే..ఈ రోజు మధ్యాహ్నం బిర్యానీ తిన్న తర్వాత, మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం వరకు ఏమీ తినకూడదు. ఈ మధ్యలో ఉన్న 24 గంటల సమయంలో కేవలం మంచి నీళ్లు మాత్రమే తాగాలి. మరే ఇతర ఘన పదార్థాలు లేదా పానీయాలు తీసుకోకూడదు. నీరసంగా అనిపిస్తే.. తాజా పండ్ల రసాలు తీసుకోవచ్చు.
దీని వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటి?
బిర్యానీలో అన్నం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, అది శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. మీరు 24 గంటల పాటు ఉపవాసం ఉండటం వల్ల, శరీరం బిర్యానీ ద్వారా వచ్చిన అధిక కేలరీలను ఇంధనంగా వాడుకుంటుంది.
జీర్ణవ్యవస్థకు విశ్రాంతి: బిర్యానీ లాంటి బరువైన ఆహారాన్ని అరిగించడానికి జీర్ణక్రియకు చాలా సమయం పడుతుంది. ఆ తర్వాత గ్యాప్ ఇవ్వడం వల్ల ప్రేగులు శుభ్రపడతాయి.
కొవ్వు నిల్వ ఉండదు: సాధారణంగా మిగిలిపోయిన కేలరీలు కొవ్వుగా మారుతాయి. కానీ మీరు మరుసటి రోజు వరకు ఏమీ తినకపోవడం వల్ల, కొత్తగా కొవ్వు పేరుకుపోయే అవకాశం ఉండదు.
బిర్యానీ తినేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సినవి:
మధ్యాహ్నమే తినండి: బిర్యానీని మధ్యాహ్నం పూట తినడం వల్ల అరగడానికి ఎక్కువ సమయం దొరుకుతుంది. రాత్రి పూట తింటే బరువు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ.
నీటి ప్రాముఖ్యత: ఉపవాస సమయంలో నీరు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల బిర్యానీలోని మసాలాలు, ఉప్పు వల్ల కలిగే వేడి తగ్గి, శరీరం డీహైడ్రేషన్ బారిన పడదు.
మితంగా ప్రోటీన్: బిర్యానీలో ప్రోటీన్ (ముక్కలు) తక్కువగా, పిండి పదార్థం (అన్నం) ఎక్కువగా ఉంటుందని గుర్తించి, దానికి తగ్గట్టుగా మరుసటి రోజు తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.