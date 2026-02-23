Healthy Food: బరువు తగ్గడానికి ఈ రెండింటిలో ఇది బెటర్..
Healthy Food: చాలామందికి డైట్లో పెద్ద కష్టం స్వీట్. చక్కెర మానేస్తారు… కానీ కోరిక పోదు. ఆపుకోలేక ఎక్కువగా తినేస్తారు, డైట్ ట్రాక్ తప్పుతుంది. అందుకే చినీకి బదులు బెల్లం, ఖర్జూరం తీసుకుంటున్నారు. ఇవి నిజంగా వెయిట్ లాస్కి మేలేనా?… లేక కేవలం అపోహేనా ?
డైట్ లో తీపి కోరిక ఆపుకోలేకపోతున్నారా?
చాలా మందికి ఇదే ప్రాబ్లం, స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం. కానీ డైట్ వల్ల కోరికలను చంపేసుకుంటారు. డైట్లో ఉన్నాం… కానీ తీపి మానలేకపోతున్నామని బాధపడుతుంటారు. ఒక్కోసారి ఆపుకోలేక తినేస్తారు. కొంతమంది దొరికింది కదా ఇప్పుడే తినేద్దామని ఎక్కువ మొత్తంలో తినేస్తారు. దాని వల్ల డైట్ దారి తప్పుతుంది. శరీరంపై వెంటనే ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అందుకే చాలామంది ‘షుగర్ ని పక్కనపెట్టి బెల్లం వాడతారు. చక్కెరకు బదులు ఖర్జూరం తింటున్నారు. కానీ ఇవి నిజంగా వెయిట్ లాస్ ఫ్రెండ్లీనా? లేక మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా?
ఖర్జూరం మంచిదా? బెల్లం బెటరా?
డైట్లో చక్కెర మానేశాం అంటే పని అయిపోయిందనుకోవడం పొరపాటు. తీపి తినాలనిపిస్తూనే బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లు ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న ఖర్జూరం తింటే బాగుంటుందా? లేక బెల్లం మంచిదా? రెండూ సహజమైనవే కాబట్టి ఆరోగ్యకరమే అనిపిస్తుంది. కానీ బరువు తగ్గే విషయంలో మాత్రం చిన్న తేడాలు పెద్ద ఫలితాలు ఇస్తాయి.
ఖర్జూరం: ఇది సహజంగా పండే పండు. ఇందులో ఫైబర్ బాగా ఉంటుంది. అదే అసలు ప్లస్ పాయింట్. ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఇది నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది. రెండు ఖర్జూరాలు తింటేనే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. మధ్య మధ్యలో ఏదో తినాలనిపించే అలవాటు కూడా తగ్గుతుంది. అదీ కాకుండా రక్తంలో చక్కెర ఒక్కసారిగా పెరగకుండా కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది.
బెల్లం ఓకే గానీ...
బెల్లం: బెల్లం కూడా చక్కెర కంటే మంచిదే. ఐరన్, ఖనిజాలు ఇందులో ఉంటాయి. కానీ ఇది కూడా చివరికి స్వీటేనర్నే. ఫైబర్ ఉండదు. అందుకే ఇది త్వరగా జీర్ణమై రక్తంలో చక్కెర లెవల్స్ ఒక్కసారిగా పెంచుతుంది. తర్వాత మళ్లీ తగ్గిపోతాయి. దీంతో మళ్లీ తీపి తినాలనిపిస్తుంది. టీ లో, స్వీట్లలో, వంటల్లో తెలియకుండా ఎక్కువ అయిపోతుంది.
కేలరీల విషయానికి వస్తే రెండింట్లోనూ తక్కువ కాదు. కానీ ఖర్జూరం నమిలి తినాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి పరిమితి సహజంగానే కంట్రోల్ అవుతుంది. బెల్లం అయితే చిన్న ముక్కలోనూ ఎక్కువ కేలరీలు ఇస్తుంది.
ఖర్జూరం సేఫ్ ఆప్షన్
ఫైనల్గా చూస్తే.. బరువు తగ్గడమే మీ ప్రధాన లక్ష్యమైతే, ఖర్జూరాన్ని మితంగా తీసుకోవడం కొంచెం సేఫ్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే ఇందులో ఫైబర్ ఉంటుంది. జీర్ణం సాఫీగా సాగుతుంది. దీంతో ఆకలి త్వరగా వేయదు. రెండు లేదా మూడు ఖర్జూరాలు తింటేనే తీపి తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. మధ్య మధ్యలో అన్నెసెసరీ స్నాకింగ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
బెల్లం ఆచితూచి ఎంచుకోవాలి
అయితే బెల్లం పూర్తిగా చెడ్డదని చెప్పలేం. అది కూడా తెల్ల చక్కెర కంటే మెరుగైనదే. కొన్ని ఖనిజాలు అందిస్తుంది. కానీ సమస్య ఎక్కడంటే… పరిమాణంలో. టీ లో, కాఫీలో, స్వీట్లలో, పాయసాల్లో తెలియకుండానే ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఫైబర్ లేకపోవడం వల్ల త్వరగా జీర్ణమై మళ్లీ తీపి తినాలనే కోరిక పెంచుతుంది. ఇలా రోజుకు కొంచెం కొంచెంగా అదనపు కేలరీలు చేరుతుంటే బరువు తగ్గడం కష్టమవుతుంది. ఇప్పుడున్న కాలంలో బెల్లం కూడా కల్తీ అయిపోతుంది. పంచదారకే కోటింగ్ వేసి అమ్మేస్తున్నారు. కాబట్టి డైట్ లో బెల్లం తీసుకున్నప్పుడు ఆర్గానిక్ బెల్లం తీసుకోవడం బెటర్.
ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఖర్జూరం అయినా, బెల్లం అయినా రెండింట్లోనూ చక్కెరే ఉంటుంది. ఎక్కువ తీసుకుంటే శరీరంలో అదనపు కేలరీలుగా చేరతాయి.
కాబట్టి బరువు తగ్గడంలో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే...పరిమితి. మీరు ఎంత తీసుకుంటున్నారు? ఎంత తరచుగా తీసుకుంటున్నారు? అనేదే ముఖ్యం. తీపి పూర్తిగా మానాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నియంత్రణలో ఉంటేనే ఫలితం కనిపిస్తుంది. కంట్రోల్లో ఉంటేనే రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది.