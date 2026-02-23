Telugu

Pomegranate Juice: రోజూ దానిమ్మ జ్యూస్ తాగితే ఏమౌతుంది?

పోషకాల గని..

దానిమ్మలో విటమిన్ సి, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, పొటాషియం, ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటాయి.

దానిమ్మ జ్యూస్ గుండెకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది

దీన్ని రోజూ తాగడం వల్ల రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతాయి. రక్తనాళాల్లో పేరుకుపోయిన ప్లాక్‌ను కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది.

క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గించే దానిమ్మ జ్యూస్

ప్రోస్టేట్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని దానిమ్మ జ్యూస్ తగ్గిస్తుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే దానిమ్మ

దానిమ్మ జ్యూస్‌ను రోజూ తాగడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడుతుంది. న్యూరో డీజనరేటివ్ వ్యాధుల నుంచి మెదడును ఇది కాపాడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన చర్మం కోసం దానిమ్మ జ్యూస్

దానిమ్మ జ్యూస్‌లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

షుగర్ పేషెంట్లకు దానిమ్మ జ్యూస్‌తో ప్రయోజనం

టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరచడంలో దానిమ్మ జ్యూస్ సహాయపడుతుందని కొన్ని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

