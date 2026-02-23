Pomegranate Juice: రోజూ దానిమ్మ జ్యూస్ తాగితే ఏమౌతుంది?

దానిమ్మలో విటమిన్ సి, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, పొటాషియం, ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటాయి.
దీన్ని రోజూ తాగడం వల్ల రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతాయి. రక్తనాళాల్లో పేరుకుపోయిన ప్లాక్ను కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది.
ప్రోస్టేట్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని దానిమ్మ జ్యూస్ తగ్గిస్తుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
దానిమ్మ జ్యూస్ను రోజూ తాగడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడుతుంది. న్యూరో డీజనరేటివ్ వ్యాధుల నుంచి మెదడును ఇది కాపాడుతుంది.
దానిమ్మ జ్యూస్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరచడంలో దానిమ్మ జ్యూస్ సహాయపడుతుందని కొన్ని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.
