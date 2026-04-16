- Home
- Life
- Food
Curd Tips: సమ్మర్లో పెరుగు పుల్లగా కాకుండా, గట్టిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి.? సింపుల్ చిట్కాలు
Curd Tips: పెరుగు ఆరోగ్యానికి మంచిదని తెలిసిందే. శరీరానికి చల్లదనం ఇవ్వడమే కాకుండా, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కానీ వేసవిలో పెరుగు త్వరగా పుల్లగా మారుతుంది. అయితే కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే పెరుగు ఎక్కువసేపు తాజాగా, మంచి రుచితో ఉంటుంది.
పెరుగు ఎందుకు పుల్లగా మారుతుంది?
పెరుగు పుల్లగా మారడం సహజ ప్రక్రియ. పాలలో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా లాక్టోజ్ను లాక్టిక్ ఆమ్లంగా మార్చుతుంది. అందుకే పెరుగు కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది. వేసవిలో వేడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతుంది. అందుకే పెరుగు త్వరగా ఎక్కువ పుల్లగా మారుతుంది.
మంచి పాలు ఉపయోగించండి
పెరుగు బాగా రావాలంటే పాలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎప్పుడూ తాజా, మంచి నాణ్యత గల పాలను ఉపయోగించాలి. పాలను బాగా మరిగించి, గోరువెచ్చగా అయ్యాకే జామన్ (స్టార్టర్ పెరుగు) వేయాలి. పాలు చాలా వేడిగా లేదా చల్లగా ఉంటే పెరుగు సరిగా తయారవదు.
శుభ్రత, సరైన ప్రదేశం చాలా ముఖ్యం
పెరుగు తోడుపెట్టే పాత్రలు పూర్తిగా శుభ్రంగా, పొడిగా ఉండాలి. చిన్నగా అయినా మురికి ఉంటే రుచి, టెక్స్చర్ చెడిపోతాయి. అలాగే పెరుగు పెట్టే ప్రదేశం కూడా ముఖ్యం. నేరుగా ఎండ తగిలే చోట కాకుండా కొంచెం చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలో పెట్టాలి. ఎక్కువ వేడి ఉంటే పెరుగు త్వరగా పుల్లగా మారుతుంది.
చిన్న ట్రిక్ – చక్కెర కలిపితే
పెరుగు పెట్టే ముందు పాలలో ఒక స్పూన్ చక్కెర కలిపితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇది బ్యాక్టీరియా సమతుల్యంగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. దాంతో పెరుగు త్వరగా పుల్లగా మారకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎప్పుడూ తాజా పెరుగు ఉపయోగించడం మంచిది.
ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేసే విధానం
పెరుగు రడీ అయిన వెంటనే బయట ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు. వెంటనే ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి. చల్లని వాతావరణంలో బ్యాక్టీరియా వేగం తగ్గుతుంది. దీంతో పెరుగు రుచి ఎక్కువసేపు అలాగే ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పుడూ ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేయాలి, లేకపోతే వాసన మారుతుంది.
మొత్తం మీద పెరుగు పుల్లగా కాకుండా ఉంచడం పెద్ద కష్టమేమి కాదు. మంచి పాలు, శుభ్రత, సరైన ఉష్ణోగ్రత, ఫ్రిజ్లో నిల్వ వంటి చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ప్రతిసారి రుచికరమైన, గట్టిగా ఉండే పెరుగు పొందవచ్చు.