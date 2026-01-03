- Home
Chicken price: చికెన్ ధర తరచూ మారుతుంది.. కానీ మటన్ ధర మాత్రం స్థిరంగా ఉంటుంది ఎందుకు?
Chicken price: సాధారణంగా మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు చికెన్ ధరలు రోజు రోజుకు మారిపోతుంటాయి. ఒక రోజు తక్కువగా ఉంటే మరో రోజు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. కానీ మటన్ ధర మాత్రం నెలల తరబడి దాదాపు ఒకే స్థాయిలో ఉంటుంది. దీనికి కారణాలు ఏంటంటే.?
కోళ్ల ఉత్పత్తి వేగం ఎక్కువగా ఉండటం
చికెన్ ధరలు తరచూ మారడానికి ప్రధాన కారణం ఉత్పత్తి వేగం. కోళ్లు చాలా తక్కువ సమయంలో పెరుగుతాయి. 35 నుంచి 45 రోజుల్లోనే మార్కెట్కు సిద్ధమవుతాయి. డిమాండ్ తగ్గితే కోళ్ల సరఫరా ఎక్కువై ధరలు పడిపోతాయి. డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగితే ధరలు వెంటనే ఎగసిపోతాయి. ఈ వేగవంతమైన ఉత్పత్తి విధానమే చికెన్ ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణం.
మటన్ ఉత్పత్తి సమయం ఎక్కువ కావడం
మటన్ విషయానికి వస్తే పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. గొర్రెలు, మేకలు పెరిగి మార్కెట్కు రావడానికి కనీసం ఒకటిన్నర సంవత్సరం నుంచి రెండు సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది. ఒక్కసారిగా సరఫరా పెంచడం సాధ్యం కాదు. అందువల్ల డిమాండ్ ఉన్నా లేకపోయినా ధరల్లో పెద్ద మార్పులు కనిపించవు. దీర్ఘకాల ఉత్పత్తి ప్రక్రియ మటన్ ధరను స్థిరంగా ఉంచుతుంది.
చికెన్ డిమాండ్ రోజూ మారుతుండటం
చికెన్ వినియోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు, ఫంక్షన్లు, పార్టీలపై డిమాండ్ ఆధారపడి ధరలు మారుతుంటాయి. శ్రావణ మాసం, కార్తీక మాసం వంటి కాలాల్లో చికెన్ అమ్మకాలు తగ్గిపోతాయి. అప్పుడు ధరలు పడిపోతాయి. పండుగలు, పెళ్లిళ్లు, సెలవుల సమయంలో డిమాండ్ పెరిగి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. మటన్కు ఇలాంటి రోజువారీ మార్పులు ఉండవు.
మటన్ వినియోగదారుల సంఖ్య పరిమితం
చికెన్ తక్కువ ధరకు లభించడంతో అన్ని వర్గాల ప్రజలు కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ మటన్ ధర ఎక్కువగా ఉండటంతో కొనుగోలు చేసే వారు పరిమిత సంఖ్యలో ఉంటారు. ఈ స్థిరమైన వినియోగం వల్ల డిమాండ్లో పెద్ద మార్పులు రావు. అందుకే మటన్ ధర మార్కెట్లో ఎక్కువగా ఊగిసలాటకు గురికాదు.
ఖర్చులు ముందే అంచనా వేసుకోవడం
గొర్రెలు, మేకల పెంపకంలో ఖర్చులు ముందే అంచనా వేసుకోవచ్చు. మేత, సంరక్షణ, సమయం అన్నీ ఒక నిర్దిష్ట విధానంలో ఉంటాయి. అందువల్ల వ్యాపారులు ధరను స్థిరంగా నిర్ణయిస్తారు. చికెన్ ఫార్మింగ్లో మాత్రం దాణా ధరలు, వ్యాధులు, వాతావరణం ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ చికెన్ ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతాయి.