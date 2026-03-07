Cardamom: భోజనం తర్వాత రోజూ యాలకులు తింటే ఏమౌతుంది?

యాలకులను నమలడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం సమస్య తగ్గి, జీర్ణక్రియ సక్రంగా జరిగేలా చేస్తాయి. భోజనం తర్వాత ఒక్కటి నమిలితే చాలు..
యాలకుల్లో యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి నోటి దుర్వాసనను పోగొట్టి, శ్వాసను తాజాగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి.
టీ, కాఫీ, జ్యూస్లు, కూరలు, స్వీట్లు వంటి వాటిలో రుచిని పెంచడానికి యాలకులను ఎక్కువగా వాడుతుంటారు.
కఫం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలను తగ్గించడానికి యాలకులు తినడం మంచిది. యాలకులు వేసిన నీటితో ఆవిరి కూడా పట్టవచ్చు.
యాలకులు తినడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇది నరాల ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో యాలకులు బాగా పనిచేస్తాయి. వీటిని ఫేస్ మాస్క్లు, హెయిర్ ఆయిల్లలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
యాలకుల ఘాటైన వాసనను కీటకాలు తట్టుకోలేవు. అందుకే పురుగులను, కీటకాలను తరిమికొట్టడానికి కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది.
