Post Office: రూ. లక్ష పెడితే రూ. 2 లక్షలు.. మాయా లేదు మంత్రం లేదు. ప్రభుత్వ హామీ కూడా
Post Office: కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును సరిగ్గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ప్రతీ ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అయితే స్టాక్ మార్కెట్తో పోల్చితే ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా రిటర్న్స్ వచ్చే పథకాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి ఒక పథకమే కిసాన్ వికాస్ పత్ర.
తక్కువ రిస్క్తో డబ్బు రెట్టింపు చేసే ప్రభుత్వ పథకం
డబ్బు సంపాదించడమే కాదు, దాన్ని సురక్షితంగా పెంచుకోవడం కూడా పెద్ద సవాలే. స్టాక్ మార్కెట్లో రిస్క్ ఎక్కువ, బంగారం ధర ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో అంచనా కష్టం, బ్యాంక్ వడ్డీ మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ఉండదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా డబ్బు రెట్టింపు కావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP) ఒక బలమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది.
ఎంత కాలంలో డబ్బు రెట్టింపు అవుతుంది?
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం KVPలో పెట్టిన మొత్తం 115 నెలల్లో అంటే సుమారు 9 సంవత్సరాలు 7 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై సుమారు 7.5 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ఇది చక్రవడ్డీ పద్ధతిలో లెక్కించడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో పెట్టుబడి విలువ గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
ఉదాహరణకు
* రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి చేస్తే → మెచ్యూరిటీకి రూ. 2 లక్షలు వస్తాయి.
* రూ. 3 లక్షలు పెట్టుబడి చేస్తే → మెచ్యూరిటీ సమయానికి రూ. 6 లక్షలు పొందొచ్చు.
ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు?
ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు పెద్ద అర్హతలు అవసరం లేదు. 18 సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి భారతీయ పౌరుడు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. తల్లిదండ్రులు చిన్న పిల్లల పేరుపై ఖాతా తెరవవచ్చు. జాయింట్ అకౌంట్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
పెట్టుబడి విధానం ఎలా ఉంటుంది?
KVPలో పెట్టుబడి చేయడం చాలా సులభం. సమీప పోస్టాఫీస్కి వెళ్లి ఫామ్ నింపాలి. ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు లాంటి KYC పత్రాలు సమర్పించాలి. పెట్టుబడి చేయదలచిన మొత్తాన్ని చెల్లించిన తర్వాత KVP సర్టిఫికేట్ జారీ చేస్తారు. ఇందులో కనీస పెట్టుబడి రూ. 1000 కాగా గరిష్ఠ పరిమితి అంటూ లేదు. నామినీ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది.
ఈ పథకం ప్రత్యేకతలు ఏమిటి?
కిసాన్ వికాస్ పత్రలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి కొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. సర్టిఫికేట్ను తాకట్టు పెట్టి బ్యాంక్ రుణం పొందే అవకాశం. అవసరమైతే ఒక పోస్టాఫీస్ నుంచి మరో పోస్టాఫీస్కు బదిలీ సౌకర్యం. కొన్ని షరతులతో 2 సంవత్సరాలు 6 నెలల తర్వాత ముందస్తు ఉపసంహరణ అవకాశం. మొత్తంగా చూస్తే, రిస్క్ లేకుండా డబ్బు రెట్టింపు కావాలనుకునే వారికి KVP ఒక విశ్వసనీయమైన పొదుపు మార్గం. దీర్ఘకాల ఆర్థిక లక్ష్యాలు ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఎంపికగా ఉపయోగపడుతుంది.