ఎన్ని రోజులని రోటిన్ చికెన్ తింటారు చెప్పండి.. ఈ సండే ఇలా ట్రై చేయండి.
Chicken Ghee Roast: సండే వచ్చిందంటే చాలు ఇంట్లో చికెన్ ఉండాల్సిందే. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా వండితే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి. అందుకే ఈ సండే రోజు ఎప్పటిలా కాకుండా.. కొత్తగా చికెన్ ఘీ రోస్ట్ ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ తయారీ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మ్యారినేషన్ కోసం:
చికెన్ (బోన్ లేదా బోన్లెస్) - ½ కేజీ
ఉప్పు - 1 టీస్పూన్
పెరుగు (చిలికినది) - ½ కప్పు
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
పసుపు - ½ టీస్పూన్
నిమ్మరసం - అర చెక్క
మసాలా పేస్ట్ కోసం:
దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
లవంగాలు - 6-7
యాలకులు - 6-7
మిరియాలు - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
సోంపు - 1 టీస్పూన్
జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
ఎండుమిర్చి (మంచి కారంగా ఉన్నవి) - 15-18
పత్తర్ ఫూల్ (కల్పాసి) - 1 టీస్పూన్ (ఆప్షనల్)
సాంబార్ ఉల్లిపాయలు (చిన్న ఉల్లిపాయలు) - 12-15 (లేదా ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ)
ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
ఫ్రై, పోపు కోసం:
నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు (రెండు విడతలుగా)
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (దంచినవి) - 7-8
పచ్చిమిర్చి చీలికలు - 2
కరివేపాకు - 3 రెబ్బలు
ఎండుమిర్చి - 3
కొత్తిమీర తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
చికెన్ నానబెట్టడం (మ్యారినేషన్):
చికెన్ ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి, 1 టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి రాత్రంతా (Overnight) ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి. సమయం లేకపోతే బయట కనీసం 5 గంటలైనా నానబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చికెన్ చాలా జ్యూసీగా తయారవుతుంది. ఆ తర్వాత నానిన చికెన్లో పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, నిమ్మరసం వేసి ముక్కలకు బాగా పట్టించి పక్కన పెట్టుకోండి.
మసాలా పేస్ట్ తయారీ
ఒక పాన్లో దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు, సోంపు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఎండుమిర్చి వేసి లో-ఫ్లేమ్లోనే 4-5 నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించాలి. మసాలాల నుంచి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు పత్తర్ ఫూల్ వేసి ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఈ మసాలాలను పూర్తిగా చల్లార్చి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే సాంబార్ ఉల్లిపాయలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పుతో పాటు తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
చికెన్ ఉడికించడం:
అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్లో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. నెయ్యి వేడెక్కాక దంచిన వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి. పోపు వేగాక మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసి, మంటను మీడియం-హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టకుండా ఫ్రై చేయాలి. చికెన్లోని నీరంతా పోయి ముక్కలు పొడిపొడిగా అయ్యే వరకు (సుమారు 15 నిమిషాలు) వేయించుకోవాలి.
ఘీ రోస్ట్ సిద్ధం:
చికెన్ ముక్కలు వేగి నెయ్యి పైకి తేలుతున్నప్పుడు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, పావు కప్పు (3 టేబుల్ స్పూన్లు) నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. చికెన్ ముక్కలు విడిపోకుండా అట్లకాడతో అడుగు నుంచి జాగ్రత్తగా కలుపుతూ మసాలాను ముక్కలకు పట్టించాలి. మసాలా వేయించేటప్పుడు అడుగు అంటుకుంటుంది, దాన్ని గీరుతూ చికెన్తో పాటు కలపాలి. ఇందులోనే కొత్తిమీర తరుగు వేసి 2-3 నిమిషాలు మసాలా పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి. చివరగా మరో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఎంతో స్పైసీగా, జ్యూసీగా ఉండే చికెన్ ఘీ రోస్ట్ సిద్ధం! ఇది రోటీల్లోకి, వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.