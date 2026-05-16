Cucumber : ఎండాకాలంలో కీరదోస ఎందుకు తినాలి? ఏ టైమ్ లో తినాలి?
Cucumber: ఎండాకాలంలో శరీరాన్ని కూల్ గా ఉంచుకోవడానికి, డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి కీరదోస తింటూ ఉంటాం. కానీ.. ఈ కీరదోస ను ఏ టైమ్ లో తినాలో తెలుసా? ఏ సమయంలో తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదో తెలుసా?
కీరదోసలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే.. ఎండాకాలంలో దీనిని కచ్చితంగా తినాలని డాక్టర్లు చెబుతుంటారు. ఈ కీరదోస శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచడంతో పాటు.. చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది.
ముఖ్యంగా.. కీరదోసలో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మంచి జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. మలబద్దకం సమస్యను నివారిస్తుంది. రోజూ ఏదో ఒక రూపంలో దీనిని భాగం చేసుకుంటే.. మలబద్దకం అనే సమస్య అనేది ఉండదు.
అంతేకాదు.. కీరదోస తినడం వల్ల చర్మం నిగనిగలాడుతూ కనపడుతుంది. ఇది శరీరానికి చలువ చేసి, చర్మాన్ని ఎప్పుడూ హైడ్రేట్ గా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
శరీర బరువును నియంత్రిస్తుంది
దోసకాయలో నీటిశాతం, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో కేలరీలు చాలా తక్కువ. అందుకే ఇది శరీర బరువును నియంత్రించడంలో బాగా సహాయపడుతుంది.
కీరదోస లో నీటి శాతంతో పాటు.. విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
ప్రతిరోజూ కీరదోస తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఇది గుండె సంబంధిత వ్యాధులను మన దరిచేరకుండా చూసుకుంటుంది.
అంతేకాకుండా.. కీరోదసలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల ఇది డయాబెటిస్ ను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు.. ఇన్సులిన్ సెన్సిటితవిటీ ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.
కీరదోస ఏ టైమ్లో తినాలి?
పగటిపూట (ఉదయం/మధ్యాహ్నం): కీరదోస తినడానికి మధ్యాహ్నం అత్యంత ఉత్తమమైన సమయం. లంచ్ చేయడానికి ముందు సలాడ్ రూపంలో తింటే జీర్ణక్రియ బాగుంటుంది, అతిగా తినకుండా బరువును అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
రాత్రిపూట తినవచ్చా?: రాత్రి పడుకునే ముందు కీరదోసకాయ తినడం అంత మంచిది కాదు. దీనిలో 95% నీరు ఉండటం వల్ల రాత్రిపూట పదే పదే మూత్ర విసర్జనకు (Urination) వెళ్లాల్సి వస్తుంది, దీనివల్ల నిద్ర చెడిపోతుంది. అలాగే కొందరిలో జీర్ణక్రియ మందగించి, కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించవచ్చు.