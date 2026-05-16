AC Water: అసలు ఏసీలో నుంచి నీళ్లు ఎందుకొస్తాయి.. ఆ నీటిని తాగొచ్చా.?
AC Water: సాధారణంగా కూలర్లలో నీరు పోస్తుంటాం. కానీ ఏసీలో ఎలాంటి నీరు అవసరం ఉండదు. అయినా ఏసీ బయట ఉండే పైపు నుంచి నీరు రావడం గమనించే ఉంటాం. అసలు ఏసీలో మనం ఎలాంటి నీరు పోయకపోయినా, ఆ నీరు ఎక్కడి నుండి వస్తుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
గాలిలో దాగుండే నీరు
మన కంటికి కనిపించకపోయినా, మన చుట్టూ ఉండే గాలిలో ఎప్పుడూ కొద్దిగా నీరు దాగి ఉంటుంది. దీనినే మనం ‘తేమ’ (Humidity లేదా Water Vapor) అంటాం. మనం శ్వాస వదిలినప్పుడు, అన్నం వండేటప్పుడు, లేదా దుస్తులు ఆరబెట్టినప్పుడు ఆ నీరంతా ఆవిరి రూపంలో గాలిలో కలిసిపోతుంది. ఎండకాలంలో ఈ తేమ గాలిలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏసీ నుంచి నీరు బయటకు రావడానికి ఈ తేమే కారణం.
ఐస్ వాటర్ గ్లాస్ మ్యాజిక్!
ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూద్దాం. మీరు ఒక గాజు గ్లాసులో బాగా చల్లటి ఐస్ ముక్కలు లేదా ఫ్రిజ్ నీళ్లు పోసి టేబుల్ మీద పెట్టండి. కాసేపటి తర్వాత గ్లాస్ బయట వైపు చిన్న చిన్న నీటి చుక్కలు ఏర్పడటం గమనించవచ్చు. గ్లాస్ లోపల ఉన్న నీరు బయటకు రాలేదు! మరి ఆ నీరు ఎక్కడిది? గ్లాస్ చుట్టూ ఉన్న గాలిలోని వేడి నీటి ఆవిరి, చల్లటి గ్లాస్ను తాకగానే చల్లబడి నీటి చుక్కలుగా మారిపోయింది. దీనినే సైన్స్ భాషలో 'ఘనీభవనం' (Condensation) అంటారు.
ఏసీ లోపల ఏం జరుగుతుంది?
ఏసీ లోపల కూడా సరిగ్గా ఇలాంటిదే జరుగుతుంది. ఏసీలో చాలా చల్లగా ఉండే కాయిల్స్ (గిలకల్లాంటి పైపులు) ఉంటాయి. గదిలోని వేడి గాలిని ఏసీ తన వైపుకు లాక్కున్నప్పుడు, ఆ వేడి గాలి ఏసీలోని చల్లటి పైపులను తాకుతుంది. అలా తాకగానే, గాలిలోని వేడి తగ్గిపోవడంతో పాటు అందులోని నీటి ఆవిరి అంతా చల్లబడి చిన్న చిన్న నీటి చుక్కలుగా మారిపోతుంది.
నీరంతా బయటకు ఎలా వెళ్తుంది?
అలా ఏసీ పైపుల మీద తయారైన నీటి చుక్కలన్నీ కలిసి పెద్ద చుక్కలుగా మారి కిందకి జారిపోతాయి. ఏసీ లోపల ఈ నీటిని పట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న ట్రే (Drip Pan) ఉంటుంది. ఆ ట్రేకి ఒక ప్లాస్టిక్ పైపు కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఆ పైపు ద్వారానే నీరంతా మనకు ఇల్లు దాటి బయటకు చుక్కలు చుక్కలుగా కారిపోతుంది. గాలిలో ఎంత ఎక్కువ తేమ ఉంటే, ఏసీ నుండి అంత ఎక్కువ నీరు వస్తుంది.
ఈ నీటిని తాగొచ్చా.?
ఏసీ నుంచి వచ్చే నీరు గాలిలోని ఆవిరి నుంచి తయారవుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా ప్యూర్ వాటరే. కానీ, ఏసీ లోపల ఉండే డస్ట్ (దుమ్ము), బ్యాక్టీరియా కూడా ఈ నీటితో పాటు కలిసి వస్తాయి. అందుకే ఈ నీటిని అస్సలు తాగకూడదు. అయితే, ఈ నీటిని వృధా చేయకుండా మొక్కలకు పోయడానికి, ఇల్లు తుడవడానికి లేదా కార్లు కడగడానికి చక్కగా వాడుకోవచ్చు.