కరివేపాకే కదా అని తీసిపారేస్తున్నారా? ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే..!
భారతీయులు అన్ని రకాల వంటల్లో కరివేపాకు వేస్తారు. వేయడానికి కరివేపాకు వేస్తారు. కానీ.. వాటిని ఏరేసి పడేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ కరివేపాకులో మీరు ఊహించని పోషకాలు ఉన్నాయి. ఇవి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి, గుండెపోటు సమస్యలను నివారించడానికి సహాయపడతాయి. ఈ కరివేపాకు రెగ్యులర్ గా తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
గుండెపోటు నివారించే కరివేపాకు...
ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది గుండెపోటు కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అధిక LDL కొలెస్ట్రాల్ దీనికి ప్రధాన కారణంగా పరిగణిస్తారు. ఇది రక్త నాళాలను కుదించేలా చేస్తుంది. మీరు దీనిని నివారించాలనుకుంటే, కరివేపాకు తినడం ప్రారంభించండి. కరివేపాకు ఆకులు అనేక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. వాటిని నమలడం లేదా ఆహారంలో చేర్చడం వల్ల మహానింబిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. NCBIలో ప్రచురించిన పరిశోధన ప్రకారం ఈ సమ్మేళనం కొలెస్ట్రాల్ , ట్రైగ్లిజరైడ్లను తగ్గించడం ద్వారా గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తప్పనిసరిగా తినాల్సిన కరివేపాకు
కరివేపాకు మధుమేహాన్ని కూడా నివారిస్తుంది. కరివేపాకు నమలడం వల్ల.. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆకు మూత్రపిండాల నష్టాన్ని కూడా నివారిస్తుంది. అందువల్ల, డయాబెటిక్ రోగులు దీనిని తినవచ్చు.
మెదడుకు ప్రయోజనకరం..
ఈ కరివేపాకు మీ మెదడుతో సహా మీ మొత్తం నాడీ వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. దీన్ని తినడం వల్ల నాడీ కణాల నష్టం, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇది అల్జీమర్స్, చిత్తవైకల్యం మొదలైన వ్యాధులను నివారిస్తుంది. మెదడు కణాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ఇది ఒక గొప్ప మార్గం.
రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది.
కరివేపాకు మీ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది. ఇందులో మంట, నొప్పిని తగ్గించే సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. దీనితో పాటు, బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
గమనిక...
ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది ఏదైనా మందులు లేదా చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. మరింత సమాచారం కోసం ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.