థైరాయిడ్ ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సినవి ఇవే

food-life Dec 11 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
పెరుగు

అయోడిన్ అధికంగా ఉండే పెరుగు థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

గుమ్మడి గింజలు

శరీరంలో థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఆరోగ్యానికి గుమ్మడి గింజలు తినడం కూడా మంచిది. 

మెంతులు

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం కోసం డైట్‌లో మెంతులు చేర్చుకోవడం కూడా మంచిది. 

బెర్రీ పండ్లు

అయోడిన్, విటమిన్ డి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న బెర్రీ పండ్లు తినడం కూడా థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి మంచిది. 

గుడ్డు

అయోడిన్ ఉన్న గుడ్డు కూడా థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. 

గమనిక:

ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోండి. 
 

