థైరాయిడ్ ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సినవి ఇవే

అయోడిన్ అధికంగా ఉండే పెరుగు థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
శరీరంలో థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఆరోగ్యానికి గుమ్మడి గింజలు తినడం కూడా మంచిది.
థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం కోసం డైట్లో మెంతులు చేర్చుకోవడం కూడా మంచిది.
అయోడిన్, విటమిన్ డి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న బెర్రీ పండ్లు తినడం కూడా థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి మంచిది.
అయోడిన్ ఉన్న గుడ్డు కూడా థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోండి.
