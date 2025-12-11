Telugu

రాత్రిపూట అన్నం మానేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?

food-life Dec 11 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Freepik
బరువు తగ్గడానికి

అన్నంలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రాత్రిపూట అన్నం మానేస్తే.. కార్బోహైడ్రెట్లు తగ్గి, బరువు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
షుగర్ లెవెల్స్

రాత్రిపూట అన్నం తగ్గించడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
తేలికైన ఫుడ్స్

రాత్రిపూట అన్నం కంటే తేలికైన ఫుడ్స్ తింటే గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. 

Image credits: Pixabay
నిద్ర క్వాలిటీ

రాత్రిపూట హేవీ మీల్స్ తగ్గితే నిద్ర క్వాలిటీ మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Getty
జీవక్రియ

రాత్రిపూట జీవక్రియ స్లోగా ఉంటుంది. కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఫ్యాట్‌గా మారే అవకాశం ఎక్కువ. 

Image credits: Getty
గట్ హెల్త్

కూరగాయలు, సూప్స్, ప్రోటీన్ వంటి ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే గట్ హెల్త్ బెటర్ అవుతుంది.

Image credits: Getty

