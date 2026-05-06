Beetroot : పచ్చిగానా? ఉడికించా? రోజూ బీట్రూట్ తింటే బాడీలో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే !
Beetroot Raw vs Boiled : బీట్రూట్ పచ్చిగా తింటే మంచిదా లేక ఉడికించి తింటేనా? కిడ్నీలో రాళ్లు రాకుండా, పూర్తి పోషకాలు అందాలంటే ఏ పద్ధతి బెస్ట్? బీట్రూట్ తినడం వల్ల మీ బాడీలో జరిగే మ్యాజిక్ ఏంటో తెలుసా?
కిడ్నీలో రాళ్లు రాకుండా ఉండాలంటే బీట్రూట్ ఇలా ట్రై చేయండి
బీట్రూట్.. దీన్ని హెల్తీ సూపర్ ఫుడ్స్కు కింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో ఉండే నైట్రేట్స్, బెటాలైన్స్, ఫోలేట్, విటమిన్ సి గుండెకు, జీర్ణక్రియకు, ఇమ్యూనిటీకి చాలా మంచిది. గతేడాది బీట్రూట్ షాట్స్ ట్రెండ్ ఎంతలా నడిచిందో మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడు ఒక పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే.. బీట్రూట్ పచ్చిగా తింటే మంచిదా? లేక ఉడికించి తింటేనా? కొందరేమో పచ్చిగా తింటేనే పోషకాలు ఉంటాయి అంటున్నారు, మరికొందరేమో కిడ్నీలో రాళ్లు వస్తాయని భయపడుతున్నారు. మరి సైన్స్ ఏం చెబుతుందో తెలుసా?
బీట్రూట్ న్యూట్రిషన్ లెక్కలు ఇవే
100 గ్రాముల పచ్చి బీట్రూట్లో 43 క్యాలరీలు, 2.8 గ్రాముల ఫైబర్, విటమిన్ సి, ఫోలేట్, పొటాషియం ఉంటాయి. అదే ఉడికించిన బీట్రూట్లో 44 క్యాలరీలు ఉంటాయి కానీ విటమిన్ సి, బెటాలైన్స్ కొంచెం తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే ఇవి వేడికి తట్టుకోలేవు. అయితే పొటాషియం, ఫోలేట్ మాత్రం ఉడికించినా అంతే ఉంటాయి.
పచ్చి బీట్రూట్: పవర్హౌస్ కానీ జాగ్రత్త !
చాలామంది సలాడ్లు, జ్యూస్ల రూపంలో పచ్చి బీట్రూట్ తీసుకోవడానికే ఇష్టపడతారు. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల నైట్రేట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి బాడీలో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్గా మారి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ను పెంచుతాయి, బీపీని తగ్గిస్తాయి. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారు 8 వారాల పాటు పచ్చి బీట్రూట్ తింటే డయాబెటిస్ లెవల్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయని, లివర్ ఎంజైమ్స్ మెరుగుపడతాయని స్టడీస్ చెబుతున్నాయి.
అయితే, పచ్చి బీట్రూట్లో ఆక్సలేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలో రాళ్లు రావడానికి కారణం కావచ్చు. అలాగే అరగడం కూడా కొంచెం కష్టమే. జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది కాస్త ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు.
ఉడికించిన బీట్రూట్: సేఫ్ అండ్ ఈజీ
బీట్రూట్ను ఉడికించడం వల్ల అందులోని ఫైబర్ మెత్తబడుతుంది. దీనివల్ల ఈజీగా అరుగుతుంది. ఉడికించే ప్రాసెస్లో ఆక్సలేట్స్ తగ్గిపోతాయి. కాబట్టి కిడ్నీలో రాళ్లు వస్తాయనే భయం ఉన్నవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఉడికించిన బీట్రూట్ తింటే గ్యాస్, బ్లోటింగ్ వంటి సమస్యలు రావు. పైగా ఇది తింటే కొంచెం తియ్యగా, సాఫ్ట్గా భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. విటమిన్ సి తగ్గినా, బాడీకి అవసరమైన మినరల్స్ మాత్రం బాగా అందుతాయి.
బీట్రూట్ ఎలా తీసుకుంటే మంచిది?
మీకు ఫుల్ ఎనర్జీ, బీపీ కంట్రోల్ కావాలంటే సలాడ్లు, స్మూతీల్లో పచ్చి బీట్రూట్ తురుము వేసుకోండి. కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నా లేదా కడుపులో ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఉడికించి కర్రీస్ లేదా రైతాల్లో తీసుకోండి. బీట్రూట్ తిన్నప్పుడు యూరిన్ ఎరుపు రంగులో వస్తే భయపడకండి.. ఇది కామన్. అయితే ఒకేసారి ఎక్కువ తినకుండా కొద్దికొద్దిగా అలవాటు చేసుకోండి.
బీట్రూట్ తో ఈ అదిరిపోయే రెసిపీలు చేసుకోండి
బాయిల్డ్ బీట్రూట్ సలాడ్: ఒక బీట్రూట్ను ఉడికించి ముక్కలుగా కోయండి. అందులో వాల్నట్స్, కీర దోస, ఉడికించిన క్యారెట్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు కలపండి. డ్రెస్సింగ్ కోసం ఆలివ్ ఆయిల్, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం, కొంచెం తేనె, వెల్లుల్లి వేసి కలిపేస్తే హెల్తీ సలాడ్ రెడీ అవుతుంది.
రా బీట్రూట్ సలాడ్: పచ్చి బీట్రూట్ తురుము లేదా ముక్కల్లో దానిమ్మ గింజలు, వేయించిన పల్లీలు, ఆపిల్ ముక్కలు వేయండి. కొంచెం చాట్ మసాలా, ఉప్పు చల్లి, పైన కొంచెం చీజ్ వేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది.