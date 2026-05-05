Celebrity Restaurants : గోవా వెళ్తున్నారా? విరాట్ కోహ్లీ నుంచి శిల్పా శెట్టి వరకు.. సెలబ్రిటీల టాప్ 6 రెస్టారెంట్లు ఇవే!
Celebrity Restaurants : గోవా ఫుడ్ కల్చర్ కొత్తగా మారుతోంది. చాలామంది సెలబ్రిటీలు అక్కడ రెస్టారెంట్లు పెట్టారు. కోహ్లీ 'వన్8 కమ్యూన్' నుంచి శిల్పాశెట్టి 'బాస్టియన్' వరకు, గోవాలోని టాప్ సెలబ్రిటీ రెస్టారెంట్ల స్పెషాలిటీస్, లొకేషన్ల వివరాలు మీకోసం.
గోవా అంటేనే ఒక మ్యాజిక్. అక్కడ సూర్యుడు, సముద్రం ఇచ్చే వైబ్స్ వేరు. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న టూరిస్టులతో పాటు మన సెలబ్రిటీలు, స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ కూడా గోవా అంటే పడిచచ్చిపోతారు. కేవలం ఎంజాయ్ చేయడమే కాదు, ఇప్పుడు మన స్టార్స్ అక్కడ అదిరిపోయే రెస్టారెంట్లు, బార్లను కూడా నడుపుతున్నారు. మీరు గోవా వెళ్లినప్పుడు లగ్జరీగా తింటూ, మంచి ఫోటోలు దిగాలనుకుంటే.. ఈ ఆరు సెలబ్రిటీ రెస్టారెంట్లు మీ లిస్టులో ఉండాల్సిందే!
1. విరాట్ కోహ్లీ 'వన్8 కమ్యూన్' - అసగావ్, నార్త్ గోవా
టీమ్ ఇండియా మాజీ కెప్టెన్, కింగ్ కోహ్లీ గురించి తెలియని వారు ఉండరు. క్రికెట్ మైదానంలోనే కాదు, బిజినెస్ వరల్డ్ లోనూ కోహ్లీ సిక్సర్లు కొడుతున్నాడు. గోవాలోని అసగావ్లో ఉన్న 'వన్8 కమ్యూన్' ఇప్పుడు హాట్ ఫేవరెట్. ఈ పబ్ లో నది ఒడ్డున కూర్చుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక్కడి మెడిటరేనియన్ స్టైల్ డెకర్ చాలా కూల్ గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ 'మష్రూమ్ గూగ్లీ డిమ్ సమ్స్', 'గువా పికాంటే' డ్రింక్ చాలా ఫేమస్. మీరు కోహ్లీ ఫ్యాన్ అయితే ఇక్కడికి వెళ్లాల్సిందే!
2. శిల్పా శెట్టి 'బాస్టియన్ రివేరా' - మోర్జిమ్, నార్త్ గోవా
నటి శిల్పా శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా కలిసి నడుపుతున్న 'బాస్టియన్' బ్రాండ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. గోవాలోని మోర్జిమ్ బ్యాక్ వాటర్స్ లో ఉన్న 'బాస్టియన్ రివేరా' ఒక లగ్జరీ బీచ్ క్లబ్. దీని లుక్ అంతా దుబాయ్, మైకోనోస్ స్టైల్ లో ఉంటుంది. సీఫుడ్ ప్రియులకు ఇది ఒక స్వర్గం లాంటిది. సాయంత్రం వేళ ఇక్కడ సన్ సెట్ చూస్తూ కాక్ టెయిల్స్ తాగడం ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది. హెల్త్ కాన్షస్ గా ఉండేవారికి కూడా ఇక్కడ మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి.
3. భూమి పెడ్నేకర్ 'కాయ' - మోర్జిమ్, నార్త్ గోవా
బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ భూమి పెడ్నేకర్ కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా, ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి కూడా పోరాడుతుంటుంది. ఆమె గోవాలోని 'కాయ' రిసార్ట్ లో పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఇక్కడ మెయిన్ థీమ్ 'స్లో లివింగ్'. అంటే ప్రశాంతంగా, ప్రకృతికి దగ్గరగా గడపడం అన్నమాట. ఇక్కడ కట్టెల పొయ్యి మీద వండిన వంటలు, బొటానికల్ డ్రింక్స్ స్పెషల్. వెజిటేరియన్స్ కి, నాన్ వెజిటేరియన్స్ కి ఇద్దరికీ ఇక్కడ అదిరిపోయే రుచులు దొరుకుతాయి.
4. అమృతా అరోరా 'జోలిన్ బై ది సీ' - అంజునా, నార్త్ గోవా
బాలీవుడ్ ఫ్యాషన్ ఐకాన్ అమృతా అరోరా తన భర్త షకీల్ లడక్ తో కలిసి 'జోలిన్ బై ది సీ'ని నడుపుతోంది. అంజునాలో ఉన్న ఈ రెస్టారెంట్ చాలా స్టైలిష్ గా, బొహీమియన్ స్టైల్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ పిజ్జాలు, పాస్తా తో పాటు ఫ్రెష్ సీఫుడ్ అదిరిపోతుంది. సాయంత్రం ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చిల్ అవ్వడానికి, ట్రోపికల్ డ్రింక్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇది బెస్ట్ ప్లేస్.
5. సారా టాడ్ 'ది శాంక్చురీ బార్ & కిచెన్' - వాగేటర్
ఆస్ట్రేలియన్ సెలబ్రిటీ షెఫ్ సారా టాడ్ గురించి ఫుడ్ లవర్స్ కి బాగా తెలుసు. వాగేటర్ లోని 250 ఏళ్ల పాతబడిన కట్టడాల మధ్య, పచ్చని చెట్ల నీడలో ఈ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. అసలైన గోవా రుచులకు సారా టాడ్ తనదైన స్టైల్ జోడించి వడ్డిస్తారు. ప్రశాంతంగా, విలాసవంతంగా భోజనం చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ లొకేషన్.
6. శ్వేతా సాల్వే 'బర్గర్ ఫ్యాక్టరీ' - అంజునా, నార్త్ గోవా
టీవీ, థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ శ్వేతా సాల్వే ఇప్పుడు ఒక సక్సెస్ ఫుల్ బిజినెస్ ఉమెన్. అంజునాలో ఉన్న 'బర్గర్ ఫ్యాక్టరీ' గోవాలో చాలా ఫేమస్. ఇక్కడి గౌర్మెట్ బర్గర్స్ కోసం జనం క్యూ కడతారు. పక్కా లోకల్ వైబ్ ఇచ్చే ఈ రెస్టారెంట్ లో మిల్క్ షేక్స్, సంగ్రియాస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీరు బర్గర్ లవర్ అయితే అస్సలు మిస్ కావద్దు.