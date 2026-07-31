Almonds: ఉదయం టిఫిన్ చేయడానికి సమయం ఉండడం లేదా.? ఇవి తింటే చాలు
Almonds: రోజును సమతుల్యమైన అల్పాహారంతో ప్రారంభించడం శక్తిని అందించడమే కాకుండా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. కానీ బిజీ లైఫ్ కారణంగా చాలా మంది టిఫిన్ స్కిప్ చేస్తున్నారు. అయితే టిఫిన్కు బదులు బాదం తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందొచ్చని తెలుసా.?
బాదం మంచి ఎంపిక
అల్పాహారాన్ని మరింత పోషకవంతంగా మార్చుకోవడానికి కాలిఫోర్నియా బాదం మంచి ఎంపికగా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పీచు, మెగ్నీషియం, విటమిన్-ఇతో పాటు మొత్తం 24 రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. అలాగే పాలీఫెనాల్స్ జీర్ణకోశ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. విటమిన్-ఇ, జింక్, ఐరన్, కాపర్ వంటి పోషకాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో సహాయపడతాయి. ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వుల కలయిక ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా చేసి బరువు నియంత్రణకు కూడా దోహదపడుతుంది.
నిపుణులు చెప్పేదేంటి?
మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ డయటెటిక్స్ రీజినల్ హెడ్ రితికా సమద్దర్ మాట్లాడుతూ.. రోజులో అత్యంత ముఖ్యమైన భోజనం అల్పాహారమేనని చెప్పారు. ఇది శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల పునాదిని వేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అనుసరించాలంటే క్లిష్టమైన మార్పులు అవసరం లేదని, పోషక విలువలు అధికంగా ఉన్న ఆహారాన్ని అల్పాహారంలో చేర్చుకోవడం సరిపోతుందని సూచించారు. న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతూ.. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అంటే కఠినమైన డైట్లను అనుసరించడం కాదన్నారు. ప్రతిరోజూ పాటించగలిగే చిన్న చిన్న అలవాట్లే శాశ్వత ఆరోగ్యానికి పునాది అవుతాయని వివరించారు.
సోహా అలీ ఖాన్ దినచర్యలో బాదం ప్రత్యేక స్థానం
నటి సోహా అలీ ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. తన ప్రతి ఉదయం ఒకేలా ఉండదని, కానీ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో రోజును ప్రారంభించడం మాత్రం ఎప్పుడూ మాననని చెప్పారు. కాలిఫోర్నియా బాదం తన అల్పాహారంలో క్రమం తప్పని భాగమైందని తెలిపారు. ఇంట్లో ఉన్నా, ప్రయాణంలో ఉన్నా వీటిని సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చని, చిన్న చిన్న ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి బలమైన పునాదిగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
కాలిఫోర్నియా బాదం వెనుక ఉన్న సంస్థ
కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు సహజమైన, నాణ్యమైన ఆహారంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాయి. కాలిఫోర్నియాలోని 7,600 మందికి పైగా బాదం రైతులు, ప్రాసెసర్ల తరఫున ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా పరిశోధన ఆధారిత విధానాలతో బాదం వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. 1950లో స్థాపించిన ఈ లాభాపేక్షలేని సంస్థ అమెరికా వ్యవసాయ శాఖ పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తోంది.