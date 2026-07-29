Tirumala: ప్లాంట్ కొంటే.. జీవితాంతం తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం. రంగంలోకి టీటీడీ
Tirumala: ప్లాట్లు కొంటే జీవితాంతం శ్రీవారి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తామని ఓ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన టీటీడీ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇందులో ఏమాత్రం నిజం లేదని సదరు సంస్థపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ప్రకటన
ఇటీవల ఎస్సీపీ డెవలపర్స్ పేరుతో సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ప్రచార వీడియోలు, ప్రకటనలు వైరల్ అయ్యాయి. ఆ ప్రచారంలో తమ ప్రాజెక్టులో ప్లాట్ కొనుగోలు చేసిన వారికి జీవితాంతం తిరుమల శ్రీవారి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. దర్శనం ఎలా కల్పిస్తారనే వివరాల కోసం సంస్థను నేరుగా సంప్రదించాలని కూడా అందులో సూచించారు. ఈ ప్రచారం భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షించడంతో పాటు పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.
టీటీడీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టీకరణ
ఈ వ్యవహారం వివాదాస్పదంగా మారడంతో టీటీడీ వెంటనే స్పందించింది. శ్రీవారి దర్శనాలకు సంబంధించి ఆ సంస్థ చేస్తున్న ప్రచారంతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. దర్శనం, ప్రత్యేక ప్రవేశం, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం వంటి సేవలపై ఎలాంటి హామీ ఇచ్చే అధికారం ఏ ప్రైవేట్ సంస్థకూ లేదా వ్యక్తికీ లేదని తెలిపింది. తిరుమలలో అన్ని దర్శనాలు, సేవలు, టికెట్లు టీటీడీ అమలు చేస్తున్న నిబంధనలు, విధానాల ప్రకారమే జారీ అవుతాయని వెల్లడించింది.
రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు
భక్తులను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ప్రచారం చేసిన ఎస్సీపీ డెవలపర్స్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ పోలీసులను కోరింది. దేవస్థానం పేరు, శ్రీవారి పేరు, దర్శన సేవలను వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించడం తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు తెలిపింది. తప్పుడు హామీలతో ప్రజలను ఆకర్షించే సంస్థలపై చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగుతాయని హెచ్చరించింది.
తప్పుడు ప్రచారాలకు దూరంగా ఉండాలని భక్తులకు సూచన
సోషల్ మీడియా రీల్స్, ప్రకటనలు లేదా ఇతర ప్రచారాలను చూసి భక్తులు మోసపోవద్దని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. శ్రీవారి దర్శనాలు, టికెట్లు, సేవలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలంటే టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్, అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, దేవస్థానం విడుదల చేసే ప్రకటనలను మాత్రమే విశ్వసించాలని సూచించింది. అనధికారిక హామీలను నమ్మి ఎలాంటి లావాదేవీలు చేయవద్దని భక్తులను అప్రమత్తం చేసింది.
భక్తుల నమ్మకాన్ని వాణిజ్యానికి వాడుకోవద్దని హెచ్చరిక
భక్తుల ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాన్ని వ్యాపార ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించడం బాధ్యతారాహిత్యమని టీటీడీ పేర్కొంది. శ్రీవారి దర్శనం పేరుతో ఎవరైనా సంస్థలు లేదా వ్యక్తులు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే వాటిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. భక్తులు ఎలాంటి సందేహాలున్నా అధికారిక సమాచారాన్నే ఆధారంగా తీసుకోవాలని, మోసపూరిత ప్రకటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.