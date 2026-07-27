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- Baking Soda Vs Baking Powder: బేకింగ్ పౌడర్, బేగింగ్ సోడాకు తేడా ఏంటి? ఏది దేనికి వాడాలి?
Baking Soda Vs Baking Powder: బేకింగ్ పౌడర్, బేగింగ్ సోడాకు తేడా ఏంటి? ఏది దేనికి వాడాలి?
Baking Soda Vs Baking Powder: బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా రెండింటినీ వంటకు వాడతారు. కానీ, దేనిని ఎక్కడ వాడాలో చాలా మందికి తెలీదు.. అసలు, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటో తెలుసా?
వంటకు బేకింగ్ సోడా వాడుతున్నారా?
బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా ఈ రెండింటికీ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. రెండూ చూడటానికి ఒకేలా ఉంటాయి. ఈ రెండింటి లక్షణాలు కూడా ఒకేలా ఉంటాయి. దీంతో.. దేని కోసం ఏది వాడాలో తెలీక అయోమయానికి గురౌతూ ఉంటారు. అసలు.. ఈ రెండింటికీ తేడా ఏంటి? దేనిని దేనికి వాడాలి? అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బేకింగ్ సోడా అంటే ఏమిటి..?
బేకింగ్ సోడా ఒక క్షార పదార్థం. ఇది పెరుగు, మజ్జిగ, నిమ్మరసం, వెనిగర్ లాంటి యాసిడ్స్ ఉన్న పదార్థాలతో కలిసినప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్ మొదలౌతుంది. దీని వల్ల కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదలై పిండి తొందరగా పులుస్తుంది. దీంతో.. కేక్, ఢోక్లా వంటి వంటకాలు రుచిగా వస్తాయి. అయితే.. బేకింగ్ సోడా కలిపిన పిండిని ఎక్కువసేపు అలా వదిలేయకూడదు. వెంటనే వండేయాలి. ఇది తొందరగా పొంగుతుంది. ఇది ఎక్కువ వేస్తే రుచి చేదుగా మారే అవకాశం ఉంది.
బేకింగ్ పౌడర్ అంటే ఏంటి?
బేకింగ్ పౌడర్ లో ఆల్రెడీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. మనం బేకింగ్ పౌడర్ ని వాడేటప్పుడు మనం స్పెషల్ గా నిమ్మరసం, పెరుగు లాంటివి కలపాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదొక్క పొడి.. చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇది నెమ్మదిగా, సమానంగా పొంగుతుంది.ఇది కాస్త ఎక్కువ వేసినా పెద్దగా రుచిలో తేడా ఏమీ రాదు.
బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ దేనిని ఎప్పుడు వాడాలి?
ఢోక్లా, పకోడీలు, పాన్ కేకులు, అరటిపండుతో చేసే బ్రెడ్, కోకో పౌడర్ తో చేసే చాక్లెట్ కేకులను తయారు చేయడానికి బేకింగ్ సోడా వాడాలి.
వెనీలా కేక్, స్పాంజ్ కేక్, కప్ కేకులు, మఫిన్లు, బిస్కెట్లు వీటికి బేకింగ్ పౌడర్ వాడాలి. ఇక.. పెరుగు, కోడిగుడ్డు వేయకుండా చేసే కేకుల్లో బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ రెండూ వేయాలి.
ఒక దానికి బదులు మరొకటి వాడితే ఏమౌతుంది..?
చాలా మంది దేనిని దేనికి వాడాలో తెలీక.. ఒక దానికి బదులు మరొటి వాడేస్తూ ఉంటారు. అలా చేయకూడదు. కానీ, బేకింగ్ సోడా స్థానంలో బేకింగ్ పౌడర్ వాడొచ్చు. అయితే.. 2 నుంచి 3 రెట్లు ఎక్కువ వేయాల్సి ఉంటుంది. బేకింగ్ పౌడర్ స్థానంలో బేకింగ్ సోడా వాడాలంటే.. పెరుగు, నిమ్మరసం, వెనిగర్ లాంటివి కలపాల్సి ఉంటుంది.
మీరు చేసిన కేకు రుచిలో చేదుగా అనిపించింది అంటే.. బేకింగ్ సోడా ఎక్కువ అయ్యిందని అర్థం. లేదు.. కేక్ సరిగా పొంగలేదు అంటే.. మీరు వాడిన బేకింగ్ పౌడర్ పాతది అయ్యిండొచ్చు. మీరు చేసిన కేకు బయట మాత్రం గోధుమ రంగులో మారి.. లోపల సరిగా ఉండకలేదు అంటే బేకింగ్ సోడా ఎక్కువ వేశారు అని అర్థం. పకోడీలు నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకున్నాయి అంటే.. మీరు బేకింగ్ ఎక్కువ వేశారు అని అర్థం. అందుకే.. వీటిని చాలా తక్కువ పరిమాణంలో మాత్రమే వేయాలి.