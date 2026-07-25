Dosa: నీర్ దోశలు మెత్తగా రావాలా? ఈ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అయితే చాలు

నీర్ దోశలు మెత్తగా రావాలంటే.. పిండి మెత్తగా రావాలి. ఇలా పిండి మెత్తగా సాఫ్ట్ గా రావాలి అంటే.. కనీసం బియ్యాన్ని 4 నుంచి 5 గంటల పాటు నానపెట్టాలి. అప్పుడు దోశలు కూడా మెత్తగా వస్తాయి
పెనంపై పిండి పోసిన వెంటనే దోసెపై మూత పెట్టాలి. నీర్ దోసెను ఆవిరి మీదే ఉడకనివ్వాలి. ఇలా చేస్తే..నీర్ దోశలు చాలా మెత్తగా వస్తాయి.
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