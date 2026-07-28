Most Expensive Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన పాము.. ధర కోట్లలో.. ఎందుకంత స్పెషల్?
Most expensive snake : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన పాము హై బ్లూ గ్రీన్ ట్రీ పైథాన్. దీని ధర రూ.3.8 కోట్లకు పైగానే ఉంది. ఎందుకు దీనికి ఇంత ధర? దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి? అరుదైన రంగులో వుండే ఈ పాము వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నీలం రంగులో మెరిసిపోయే అరుదైన పాము.. దీని ధర వింటే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!
ప్రపంచంలో అనేక రకాల వింతైన, అరుదైన జీవులు నివసిస్తుంటాయి. సాధారణంగా పాములు అంటే చాలామంది భయపడతారు. కానీ ప్రపంచంలో ఒక అరుదైన పామును సొంతం చేసుకోవడానికి కోటీశ్వరులు, పెంపుడు జంతువుల ప్రేమికులు పోటీ పడుతుంటారు. ఆ పామే హై బ్లూ గ్రీన్ ట్రీ పైథాన్ (High Blue Green Tree Python). ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన పాముగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ రిపోర్టుల ప్రకారం, ఒక ప్రైవేట్ విక్రయంలో ఈ ప్రత్యేకమైన పాము ధర దాదాపు 445,800 డాలర్లు (భారతీయ కరెన్సీలో రూ. 3.8 కోట్లకు పైగా) పలికినట్లు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
అరుదైన నీలం రంగు దీని ప్రత్యేకత
సాధారణంగా గ్రీన్ ట్రీ పైథాన్లు పేరుకు తగ్గట్టే పచ్చటి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. కానీ జెనెటిక్ వేరియేషన్ వల్ల కొన్ని పాముల్లో పచ్చదనం తగ్గి, గాఢమైన నీలం రంగు లో ఉంటాయి. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఇలాంటి నీలం రంగు పాములు జన్మించడం చాలా అంటే చాలా అరుదు. రాయల్ నీలం రంగు శారీరక కాంతితో పాటు, తెల్లటి గీతలు, మెరిసే కళ్ళు కలిగి ఉండటం వల్ల ఇవి చూడటానికి ఒక అద్భుతంలా కనిపిస్తాయి.
సంతానోత్పత్తి చేయడం చాలా కష్టం
ఈ పాముల ధర కోట్లలో ఉండటానికి ప్రధాన కారణం వీటిని బ్రీడింగ్ చేయడం అత్యంత కష్టంతో కూడుకున్న పని కావడమే. ఒక నీలం రంగు పామును రూపొందించడానికి పెంపకందారులు తరాల తరబడి జాగ్రత్తగా బ్లడ్ లైన్స్ ఎంచుకోవాల్సి వస్తుంది. రెండు హై బ్లూ పాములను కలపినా, పుట్టే పిల్లలు నీలం రంగులోనే పుడతాయని గ్యారెంటీ ఉండదు. సంవత్సరాల తరబడి పడే శ్రమ, తక్కువ దిగుబడి కారణంగా దీని విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.
కలెక్టర్ల పోటీ.. భారీ డిమాండ్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎలైట్ రెక్టైల్ కలెక్టర్లు ఇటువంటి అరుదైన జీవులను సొంతం చేసుకోవడానికి వేలం పాటల్లో పోటీ పడతారు. ఈ పాము రంగు, సరైన జన్యువులు, స్పష్టమైన వంశావళి డాక్యుమెంట్లు ఉంటే చాలు, పెంపకందారులు అడిగినంత చెల్లించడానికి సిద్ధపడతారు. ఈ భారీ డిమాండే దాని ధరను లగ్జరీ కార్లు, ప్లాట్ల రేట్లకు మించి పెంచేసింది.
ఇవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి?
ఈ గ్రీన్ ట్రీ పైథాన్లు సహజంగా న్యూగినియా, తూర్పు ఇండోనేషియా, ఉత్తర ఆస్ట్రేలియాలోని దట్టమైన వర్షాధార అడవుల్లో జీవిస్తాయి. ఇవి పూర్తి విషరహితమైన పాములు. తమ జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని చెట్ల కొమ్మలపై చుట్టుకుని గడుపుతాయి. మనుషులకు ఇవి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం కలిగించవు.
ప్రతి పాము కోట్లలో ఉంటుందా?
ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, అన్ని గ్రీన్ ట్రీ పైథాన్లు రూ. కోట్లలో ఉండవు. సాధారణంగా దొరికే గ్రీన్ ట్రీ పైథాన్ల ధర కొన్ని వందల నుండి కొన్ని వేల డాలర్ల మధ్య మాత్రమే ఉంటుంది. కేవలం అసాధారణమైన జన్యువులు, అరుదైన 'హై బ్లూ' రంగు కలిగిన ఒక్క ప్రత్యేకమైన పాము విక్రయంలో మాత్రమే ఆ స్థాయి రూ. 3.8 కోట్ల ఆల్టైమ్ రికార్డ్ నమోదైంది.
హై బ్లూ గ్రీన్ ట్రీ పైథాన్ ప్రత్యేకతలు ఇవే
- శాస్త్రీయ నామం: మోరేలియా విరిడిస్ (Morelia viridis)
- రంగు : గాఢమైన నీలం రంగు
- విషపూరితమైనదా?: కాదు (విషరహితం)
- నివాస ప్రాంతం: వర్షాధార అడవులు (న్యూగినియా, ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా)
- సగటు పొడవు: 4 నుండి 6 అడుగులు
- జీవితకాలం: 15 నుండి 20 సంవత్సరాలు
- అత్యధిక రికార్డు ధర: రూ. 3.8 కోట్లకు పైగా (445,800 డాలర్లు)
- దగ్గర ఉండటం మంచిదని కొందరి నమ్మకం.