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- Cold Water vs Hot Water Bath: చన్నీళ్లా? వేడినీళ్లా? స్నానానికి ఏది బెస్ట్? సైన్స్ ఏం చెప్తోందో తెలుసా?
Cold Water vs Hot Water Bath: చన్నీళ్లా? వేడినీళ్లా? స్నానానికి ఏది బెస్ట్? సైన్స్ ఏం చెప్తోందో తెలుసా?
Cold Water vs Hot Water Bath: చన్నీళ్లతో స్నానం చేయాలా లేక వేడినీళ్లతో చేయాలా? ఏ సమయానికి ఏ నీళ్లు బెస్టో మెడికల్ అధ్యయనాలు ఏం చెప్తున్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
చన్నీళ్లు వర్సెస్ వేడినీళ్లు: మీ శరీరానికి ఏ స్నానం అవసరమో ఎలా తెలుసుకోవాలి?
ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం మన దినచర్యలో భాగం. అయితే చన్నీళ్లతో స్నానం చేయాలా లేదా వేడినీళ్లతో చేయాలా అనే సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది. రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అంటే.. రెండూ బెస్ట్ అని చెప్పలేం. అది మీరు ఏ సమయంలో స్నానం చేస్తున్నారు, ఆ సమయంలో మీ శరీరానికి ఏది అవసరమో అనే అంశంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫిజికల్ అండ్ న్యూరోలాజికల్ పరంగా రెండింటి వల్ల వేర్వేరు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వివిధ మెడికల్ రిపోర్టులు చెప్పిన వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఉదయం పూట, వర్కవుట్ తర్వాత చన్నీళ్లే బెస్ట్
ఉదయం వేళల్లో, అలాగే జిమ్ లేదా వర్కవుట్ చేసిన తర్వాత చన్నీళ్ల స్నానం (10°C నుండి 15°C లేదా 50°F నుండి 60°F) చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ బయోలాజికల్ రీసెట్ లాగా పనిచేస్తుంది.
• వెంటనే అలర్ట్ అవుతారు: చన్నీళ్లు శరీరానికి తగలగానే బాడీ షాక్ రెస్పాన్స్కు గురవుతుంది. దీనివల్ల ఎండోర్ఫిన్లు, అడ్రినలిన్ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. హార్ట్ రేట్ పెరిగి, ఆక్సిజన్ ఇన్ టేక్ ఎక్కువ అవుతుంది. దీనితో క్షణాల్లో నిద్రమత్తు వదిలిపోయి చాలా యాక్టివ్గా మారుతారు.
• కండరాల నొప్పులు తగ్గుతాయి: వర్కవుట్ చేసినప్పుడు కండరాల్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ చేరుతుంది. చన్నీళ్ల వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయి లాక్టిక్ యాసిడ్ను బయటకు పంపుతాయి. కండరాల వాపును తగ్గిస్తాయి.
• స్కిన్, హెయిర్ కేర్: వేడినీళ్ల లాగా చన్నీళ్లు చర్మంపై ఉండే సహజ నూనెలను తొలగించవు. జుట్టు కుదుళ్లను లాక్ చేసి, చర్మం పొడిబారకుండా కాపాడతాయి.
సాయంత్రం వేళల్లో వేడినీళ్లు
సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో, అలాగే బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు గోరువెచ్చని లేదా వేడినీళ్ల స్నానం (38°C నుండి 40°C లేదా 100°F నుండి 105°F) హీట్ థెరపీలా పనిచేస్తుంది.
• గాఢమైన నిద్ర పడుతుంది: పడుకోవడానికి 90 నిమిషాల ముందు వేడినీళ్లతో స్నానం చేస్తే రక్తనాళాలు విస్తరిస్తాయి. స్నానం చేసి బయటకు రాగానే శరీర ఉష్ణోగ్రత వేగంగా తగ్గుతుంది. ఇది పడుకోవడానికి సమయం అయిందని మెదడుకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది.
• కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం: వేడినీళ్లు కండరాలు, కీళ్ల ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. రక్తప్రసరణను పెంచి పాత నొప్పులను తగ్గిస్తాయి.
• ముక్కు దిబ్బడ తగ్గుతుంది: వేడినీళ్ల వల్ల వచ్చే ఆవిరి ముక్కు రంధ్రాలను తెరిచి, కఫాన్ని పల్చగా చేస్తుంది.
వేడినీళ్లు, చన్నీళ్ల వల్ల కలిగే లాభనష్టాలు
వేడినీళ్లతో స్నానం చేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. శరీరంలో ఉండే జిడ్డు, మురికి సులభంగా పోతాయి. అయితే అతిగా వేడిగా ఉండే నీళ్లను ఉపయోగిస్తే చర్మం, జుట్టు పొడిబారతాయి. ఎగ్జిమా లేదా సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారికి సమస్యలు ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు చన్నీళ్లు 15°C నుండి 25°C ఉష్ణోగ్రతలో ఉంటే మైండ్ ఫ్రెష్గా మారుతుంది. వర్కవుట్ తర్వాత ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. కాకపోతే, చలికాలంలో చన్నీళ్ల స్నానం కొంత అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. అలాగే గుండె సమస్యలు లేదా రక్తప్రసరణ సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా లేకుండా చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేయకూడదు.
కాంట్రాస్ట్ షవర్స్ తో సూపర్ బెనిఫిట్స్
మీకు రెండు నీళ్ల ప్రయోజనాలు కావాలనుకుంటే 'కాంట్రాస్ట్ షవర్స్' ఒక మంచి మార్గం. మొదట వేడినీళ్లతో స్నానం చేసి, చివర్లో ఒక 30 నుండి 60 సెకన్ల పాటు చల్లటి నీళ్లను ఒంటిపై పోసుకోవాలి. ఈ సడన్ చేంజ్ వల్ల మైక్రో-సర్క్యులేషన్ పెరిగి, స్కిన్ మాయిశ్చర్ తగ్గకుండా రోజంతా ఎనర్జిటిక్గా ఉంటారు.
నిత్యం అయితే ఎక్కువమందికి గోరువెచ్చని నీళ్లే చాలా సురక్షితమైనవి. ఇది చర్మాన్ని పొడిబారకుండా శుభ్రం చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం రాత్రి వేడినీళ్లు, ఎనర్జీ, రికవరీ కోసం ఉదయం లేదా వర్కవుట్ తర్వాత చన్నీళ్లు ఎంచుకోవడం చాలా మంచిది.