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- ఈ నగరం భారతదేశ వైన్ క్యాపిటల్.. ఇక్కడి వైన్ రుచి చూడటానికి విదేశాల నుంచి వస్తారు
ఈ నగరం భారతదేశ వైన్ క్యాపిటల్.. ఇక్కడి వైన్ రుచి చూడటానికి విదేశాల నుంచి వస్తారు
Wine: దేశంలో కొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలుగా గుర్తింపు పొందితే, మరికొన్ని చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలుగా పేరుపొందాయి. అయితే మహారాష్ట్రలోని ఓ నగరం మాత్రం వైన్తో ప్రసిద్ధి చెందింది. ‘వైన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా’గా పిలిచే ఈ నగరం గురించి తెలుసుకుందాం.
భారతదేశపు వైన్ క్యాపిటల్గా నాసిక్కు గుర్తింపు
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ నగరం ముంబైకి సుమారు 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఈ నగరానికి ఎంతో చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉంది. రామాయణ కాలంతో సంబంధం ఉన్న ప్రాంతంగా కూడా నాసిక్కు పేరుంది. మరోవైపు ఆధునిక కాలంలో ద్రాక్ష సాగు, వైన్ తయారీకి ప్రధాన కేంద్రంగా ఎదిగింది. నాసిక్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ద్రాక్ష తోటలు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ పండే ద్రాక్షను వైన్ తయారీకి ఉపయోగిస్తారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో 52కు పైగా వైన్ తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. దేశంలోని వైన్ పరిశ్రమలో నాసిక్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ ప్రత్యేకత కారణంగానే దీనికి ‘వైన్ క్యాపిటల్’ అనే పేరు వచ్చింది.
ద్రాక్ష సాగుకు అనుకూలమైన వాతావరణం
నాసిక్ వైన్ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రధాన కారణం అక్కడి వాతావరణం. ఇక్కడ వేసవిలో వేడి, పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. పగలు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉండే వ్యత్యాసం ద్రాక్ష పండ్ల నాణ్యతపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా వైన్ తయారీకి ఉపయోగించే ద్రాక్ష పండ్లలో చక్కెర శాతం, రుచి, సువాసన కీలకం. ఇక్కడి నేలలో ఉండే ఖనిజాలు, నీరు సులభంగా ఇంకిపోయే స్వభావం కూడా ద్రాక్ష సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అందుకే నాసిక్ ప్రాంతంలో నాణ్యమైన వైన్ ద్రాక్షను పండిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని రైతులు వేల ఎకరాల్లో ద్రాక్ష సాగు చేస్తున్నారు. సుమారు 8 వేల ఎకరాల భూమిలో ద్రాక్ష తోటలు విస్తరించి ఉన్నట్లు అంచనా.
దేశంలోని వైన్ ఉత్పత్తిలో నాసిక్దే కీలక పాత్ర
నాసిక్లో ద్రాక్ష సాగు కేవలం స్థానిక అవసరాలకే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడ పండే ద్రాక్ష దేశంలోని పలు వైన్ తయారీ సంస్థలకు సరఫరా అవుతోంది. ప్రతి ఏడాది భారీ మొత్తంలో ద్రాక్షను సేకరించి వివిధ రకాల వైన్లను తయారు చేస్తున్నారు. నాసిక్లోని వాతావరణం, నేల స్వభావం, ద్రాక్ష సాగులో రైతులకు ఉన్న అనుభవం ఈ పరిశ్రమ ఎదుగుదలకు తోడ్పడ్డాయి. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో తయారయ్యే వైన్లో దాదాపు సగం నాసిక్ ప్రాంతం నుంచే వస్తుందని అంచనా. దీంతో దేశీయ వైన్ మార్కెట్లో ఈ నగరానికి ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పడింది.
1999లో ప్రారంభమైన సులా వైన్యార్డ్స్
నాసిక్ను వైన్ తయారీ కేంద్రంగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన సంస్థల్లో సులా వైన్యార్డ్స్ ప్రముఖమైనది. 1999లో రాజీవ్ సామంత్ ఈ సంస్థను ప్రారంభించారు. భారతదేశంలో ఆధునిక వైన్ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఇది కీలకంగా మారింది. సులా వైన్యార్డ్స్ ప్రారంభమైన తర్వాత నాసిక్లో మరిన్ని వైన్ తయారీ సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి. కొత్త రకాల ద్రాక్ష సాగు, ఆధునిక తయారీ పద్ధతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వైన్ తయారీతో పాటు పర్యాటక రంగం కూడా అభివృద్ధి చెందింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడి వైన్ తయారీ కేంద్రాలను సందర్శించేందుకు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకులు వస్తున్నారు.
వైన్ టూరిజానికి ప్రత్యేక కేంద్రంగా నాసిక్
నాసిక్కు పర్యాటకులు రావడానికి వైన్ మాత్రమే కారణం కాదు. ఇక్కడి ద్రాక్ష తోటలు, కొండ ప్రాంతాలు, ప్రకృతి అందాలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వైన్ తయారీ కేంద్రాల్లో పర్యాటకులకు వైన్ తయారీ విధానాన్ని వివరించడంతో పాటు, టేస్టింగ్ సెషన్లు కూడా నిర్వహిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ద్రాక్ష తోటల మధ్య నడిచే అవకాశం, వైన్ తయారీ ప్రక్రియను దగ్గరగా చూసే సౌకర్యం ఉంటుంది. వైన్ ఫెస్టివల్స్, ప్రత్యేక పర్యాటక కార్యక్రమాలు కూడా నాసిక్కు మరింత గుర్తింపు తెచ్చాయి. మరోవైపు త్రయంబకేశ్వర్ ఆలయం, పంచవటి, గోదావరి నది వంటి ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక ప్రదేశాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇలా ఒకవైపు సంప్రదాయాలు, మరోవైపు ఆధునిక వైన్ పరిశ్రమ కలగలిసిన నగరంగా నాసిక్ ప్రత్యేకతను సంపాదించుకుంది. అందుకే దీనిని భారతదేశపు ‘వైన్ క్యాపిటల్’గా పిలుస్తారు.