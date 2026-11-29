నదులు లేవు, వర్షాలు పడవు.. అయినా ఆ ఎడారి దేశంలో నీటికి లోటు లేదు
అదొక ఎడారి దేశం. ఇది చాలా రిచ్ కంట్రీ. ఆ దేశంలో నదులు లేవు, వర్షాలు లేవు.. అయినా అక్కడ మంచి నీటికి ఎలాంటి కొదవ లేదు. ఆ దేశం ఏదో తెలుసుకోండి. ఆ దేశం ఎంతో మందికి ఇష్టమైనది కూడా.
ఎడారి దేశంలో జలసిరులు
సౌదీ అరేబియా అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది విశాలమైన ఎడారులు, మండిపోయే ఎండలు. ఆ దేశంలో ఒక్క శాశ్వత నది కూడా ప్రవహించదు. ఏడాది పొడవునా కురిసే వర్షపాతం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, అక్కడ నివసించే దాదాపు 3.7 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఏ లోటూ లేకుండా నిరంతరం స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందుతోంది. సహజమైన నీటి వనరులు పెద్దగా లేని ఎడారి ప్రాంతంలో ఇది ఎలా సాధ్యమవుతోందనేది చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం అక్కడి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న అధునాతన సాంకేతికత, దూరదృష్టితో కూడిన భారీ ప్రణాళికలే.
సముద్రపు నీటిని మంచినీటిగా
సౌదీ అరేబియా తన ప్రజల దాహార్తిని తీర్చడానికి ప్రధానంగా సముద్రపు నీటిపైనే ఆధారపడుతోంది. ఎర్ర సముద్రం, పర్షియన్ గల్ఫ్ తీరాల్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 'డీశాలినేషన్' (Desalination) ప్లాంట్లను ఆ దేశం నిర్మించింది. ఈ భారీ కేంద్రాల్లో సముద్రపు ఉప్పు నీటిని అధునాతన యంత్రాలతో శుద్ధి చేసి, తాగడానికి అనువైన మంచినీరుగా మారుస్తారు. ఇందుకోసం 'రివర్స్ ఆస్మాసిస్' (RO) వంటి ఆధునిక పద్ధతులను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. సముద్రపు నీటిలోని ఉప్పు, ఇతర మలినాలను పూర్తిగా తొలగించి, ప్రజలకు సురక్షితమైన నీటిని అందిస్తారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా సముద్రపు నీటిని మంచినీరుగా మారుస్తున్న దేశంగా సౌదీ అరేబియా అగ్రస్థానంలో ఉంది. దేశంలోని మొత్తం తాగునీటి అవసరాల్లో సగానికి పైగా ఈ ప్లాంట్ల నుంచే సరఫరా అవుతోంది.
బోలెడంత ఖర్చు
సముద్రపు నీటిని మంచినీరుగా మార్చే ప్రక్రియకు భారీగా విద్యుత్, వేల కోట్ల రూపాయల నిధులు ఖర్చవుతాయి. అయినా సరే, ప్రజల అవసరాల కోసం సౌదీ ప్రభుత్వం ఎక్కడా వెనకడుగు వేయడం లేదు. తీర ప్రాంతాల్లో శుద్ధి చేసిన నీటిని వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రియాద్ వంటి ప్రధాన నగరాలకు భారీ పైపులైన్ల ద్వారా నిరంతరం తరలిస్తారు. ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి కొత్త ప్లాంట్లలో సౌరశక్తిని (సోలార్ ఎనర్జీ) కూడా వాడుతున్నారు. డీశాలినేషన్ పద్ధతితో పాటు, భూగర్భంలో నిల్వ ఉన్న జలాలను ఎంతో పొదుపుగా వినియోగిస్తారు. వాడిన నీటిని తిరిగి శుద్ధి చేసి వ్యవసాయానికి, తోటలకు మళ్లిస్తారు. ఇలా పక్కా ప్రణాళికతో ఎడారి దేశమైన సౌదీ అరేబియా నీటి నిర్వహణలో ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.