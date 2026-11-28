టీవీలు గుండ్రంగా, త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు ఉండవు.? స్క్వేర్ షేప్లోనే ఎందుకుంటాయి
TV Shape: టీవీ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉండే స్క్రీన్. చిన్న టీవీ అయినా, పెద్ద టీవీ అయినా దాదాపు అన్నీ ఇదే ఆకారంలో ఉంటాయి. మరి టీవీలను గుండ్రంగా లేదా త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు తయారు చేయరో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
టీవీ స్క్రీన్కు కంటెంట్కు మధ్య ఉన్న సంబంధం
టీవీలు దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉండటానికి ప్రధాన కారణం వాటిలో ప్రదర్శించే కంటెంట్. సినిమాలు, టీవీ కార్యక్రమాలు, వార్తలు, వెబ్ సిరీస్లు వంటి దృశ్యాలను ఒక నిర్దిష్ట నిష్పత్తి (Aspect Ratio) ఆధారంగా రూపొందిస్తారు. ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ఉపయోగించే టీవీల స్క్రీన్ నిష్పత్తి 16:9. అంటే స్క్రీన్ వెడల్పు 16 భాగాలుగా ఉంటే, ఎత్తు 9 భాగాలుగా ఉంటుంది. ఈ నిష్పత్తి వల్ల సినిమాలు, వీడియోలు, ఇతర కార్యక్రమాలను స్క్రీన్పై సరిగ్గా చూపించవచ్చు. ఒకవేళ టీవీ ఆకారం గుండ్రంగా లేదా త్రిభుజాకారంలో ఉంటే కంటెంట్లోని కొన్ని భాగాలు కనిపించకపోవచ్చు. అందుకే కంటెంట్కు సరిపోయే దీర్ఘచతురస్రాకార స్క్రీన్ను ఎంచుకున్నారు.
పాత టీవీల్లో 4:3 నిష్పత్తి ఉండేది
ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న 16:9 నిష్పత్తి టీవీలు మొదటి నుంచి లేవు. పాత రోజుల్లో CRT (Cathode Ray Tube) టీవీలు ఎక్కువగా 4:3 నిష్పత్తిలో ఉండేవి. అంటే స్క్రీన్ వెడల్పు 4 భాగాలు ఉంటే, ఎత్తు 3 భాగాలుగా ఉండేది. ఆ కాలంలో టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు కూడా ఇదే నిష్పత్తికి అనుగుణంగా రూపొందించేవారు. అయితే సినిమాల కోసం ఉపయోగించే స్క్రీన్ నిష్పత్తులు వేరుగా ఉండటంతో టీవీల్లో సినిమాలు చూసేటప్పుడు పక్కన నల్లటి ఖాళీలు కనిపించేవి. కొన్నిసార్లు చిత్రంలోని కొన్ని భాగాలు కత్తిరించాల్సి వచ్చేది. తర్వాత వైడ్స్క్రీన్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందడంతో 16:9 నిష్పత్తి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. టీవీ కార్యక్రమాలు, సినిమాలు, ఇతర వీడియోలను ఈ నిష్పత్తికి అనుగుణంగా రూపొందించడం పెరిగింది. దీంతో ఆధునిక టీవీల్లో 16:9 నిష్పత్తి సాధారణ ప్రమాణంగా మారింది.
టీవీలు గుండ్రంగా, త్రిభుజాకారంలోఉంటే ఏమవుతుంది.?
ఒకవేళ టీవీ స్క్రీన్ను గుండ్రంగా తయారు చేస్తే అందులో దీర్ఘచతురస్రాకార వీడియోలను పూర్తిగా చూపించడం కష్టమవుతుంది. వీడియోలోని నాలుగు మూలలు కనిపించకపోవచ్చు. అదే విధంగా త్రిభుజాకారపు టీవీలోనూ కంటెంట్ను పూర్తిగా ప్రదర్శించడం సాధ్యం కాదు. దీంతో సినిమాలు చూసేటప్పుడు పాత్రలు, వస్తువులు, సన్నివేశాల్లోని ముఖ్యమైన భాగాలు కనిపించకపోవచ్చు. పూర్తి వీడియోను చూపించాలంటే స్క్రీన్లో కొంత భాగం ఖాళీగా వదిలేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే అందుబాటులో ఉన్న వీడియో కంటెంట్ను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రదర్శించడానికి దీర్ఘచతురస్రాకార స్క్రీన్ అనువైనదిగా మారింది.
పాత గుండ్రటి CRT టీవీల వెనుక అసలు విషయం
1950, 1960 దశకాల్లో వచ్చిన పాత CRT టీవీలను గమనిస్తే వాటి స్క్రీన్ కొంత గుండ్రంగా కనిపించేది. అయితే వాటి డిస్ప్లే పూర్తిగా గుండ్రంగా ఉండేది కాదు. స్క్రీన్ అంచులు వంపుగా ఉండటం వల్ల అలా కనిపించేది. లోపల ప్రదర్శించే చిత్రం మాత్రం దీర్ఘచతురస్రాకారంలోనే ఉండేది. ఆ తర్వాత LCD, LED వంటి కొత్త డిస్ప్లే టెక్నాలజీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ టెక్నాలజీలతో పలుచని స్క్రీన్లను తయారు చేయడం సులభమైంది. అంతేకాకుండా స్క్రీన్ను దీర్ఘచతురస్రాకారంలో రూపొందించడం వల్ల టీవీ తయారీ, అమరిక కూడా సౌకర్యవంతంగా మారింది. దీంతో పాత టీవీల్లో కనిపించే వంపు అంచుల స్థానంలో నేటి ఫ్లాట్ స్క్రీన్లు వచ్చాయి.
మనిషి చూసే విధానం, టెక్నాలజీ కూడా కారణాలే
మనిషి కళ్లు ఒకేసారి విస్తృతమైన దృశ్యాలను చూడగలవు. టీవీలో సినిమాలు, వార్తలు, వీడియోలు చూసేటప్పుడు ఎక్కువ భాగం స్పష్టంగా కనిపించాలంటే దీర్ఘచతురస్రాకార స్క్రీన్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా టీవీలను గోడలకు అమర్చడం, టీవీ స్టాండ్లపై ఉంచడం, గదిలోని ఫర్నిచర్తో సరిపోయేలా ఏర్పాటు చేయడం కూడా ఈ ఆకారంలో సులభం. LCD, LED, OLED వంటి ఆధునిక డిస్ప్లే టెక్నాలజీల్లో దీర్ఘచతురస్రాకార ప్యానెళ్ల తయారీ కూడా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. తయారీ ఖర్చు, అందుబాటులో ఉన్న కంటెంట్, వినియోగదారుల అలవాట్లు ఇలా అనేక అంశాలు కలిసి టీవీల ఆకారాన్ని నిర్ణయించాయి.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. టీవీలు దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉండటానికి ఒక్క కారణమే లేదు. మనం చూసే వీడియోల నిష్పత్తి, డిస్ప్లే టెక్నాలజీ, తయారీ సౌలభ్యం, వినియోగదారుల అవసరాలు వంటి అంశాలన్నీ దీనికి కారణం. అందుకే సాంకేతికత మారుతున్నా టీవీల స్క్రీన్ ఆకారం మాత్రం ఇప్పటికీ ఎక్కువగా దీర్ఘచతురస్రాకారంలోనే కొనసాగుతోంది.