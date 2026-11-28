- Home
- Business
- బంగారం ధరలపై వేణు స్వామి సంచలన ప్రిడిక్షన్.. 2027, మే నాటికి తులం ఎంత కానుందంటే.?
బంగారం ధరలపై వేణు స్వామి సంచలన ప్రిడిక్షన్.. 2027, మే నాటికి తులం ఎంత కానుందంటే.?
Gold Price: బంగారం ధరలు ఇటీవల తగ్గుతున్నా.. రాబోయే రోజుల్లో మళ్లీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి చెప్పిన జోస్యం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
వేణుస్వామి జ్యోతిష్య అంచనాలు వైరల్
సెలబ్రిటీల జాతకాలు, భవిష్యత్తు అంచనాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వేణుస్వామి తాజాగా బంగారం ధరలపై చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. జ్యోతిష్యపరమైన గ్రహాల సంచారం బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా గురు గ్రహానికి సంబంధించిన పరిణామాలను ప్రస్తావిస్తూ రానున్న సంవత్సరాల్లో పసిడి ధరలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయి.
2030 నాటికి తులం బంగారం రూ.5 లక్షలా.?
వేణుస్వామి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. మూడు రాశుల్లో గురు గ్రహ ప్రభావం ఉంటుందని, ఈ పరిణామాన్ని గురు అతిచారంగా పేర్కొంటారని తెలిపారు. దీని ప్రభావం సుమారు ఆరు నుంచి ఎనిమిదేళ్ల పాటు కొనసాగుతుందని ఆయన అంచనా వేశారు. గురు గ్రహానికి సంబంధించిన లోహంగా బంగారాన్ని పరిగణిస్తారని, అందువల్ల ఈ గ్రహ సంచారం పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతుందని వివరించారు.
ఈ నేపథ్యంలో 2027 మే నాటికి తులం బంగారం ధర రూ.2.15 లక్షలకు చేరవచ్చని వేణుస్వామి జోస్యం చెప్పారు. అంతేకాకుండా 2030 చివరి నాటికి పది గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ.5 లక్షలకు పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ప్రస్తుత సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంటుందని సూచించారు. అయితే ఇవి ఆయన వ్యక్తిగత జ్యోతిష్య అంచనాలు మాత్రమే. వీటిని నిర్ధారిత మార్కెట్ ధరలుగా భావించకూడదు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.?
మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ విశ్లేషణల ప్రకారం 2027లో బంగారం ధరలు త్రైమాసికాల వారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, కేంద్ర బ్యాంకుల నిర్ణయాలు, వడ్డీ రేట్లు, డాలర్ విలువ వంటి అంశాలు పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. అంచనాల ప్రకారం 2027 మొదటి మూడు నెలల్లో ఔన్స్ బంగారం ధర 3,400 డాలర్ల నుంచి 3,700 డాలర్ల మధ్య ఉండవచ్చు. రెండో త్రైమాసికంలో 3,600 డాలర్ల నుంచి 4,000 డాలర్ల స్థాయికి చేరవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇక జులై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య మూడో త్రైమాసికంలో ధరలు మరింత పెరిగి 4,200 డాలర్ల నుంచి 4,800 డాలర్ల మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా. చివరి మూడు నెలల్లో ఈ ధర 4,900 డాలర్ల నుంచి 5,200 డాలర్ల స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉందని విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలపై అంచనాలు
భారత మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరల కదలికలపై పీఎల్ క్యాపిటల్ కమోడిటీస్ హెడ్ ఆశిష్ రాజోడియా కీలక విశ్లేషణ చేశారు. మార్కెట్లో పెద్ద దిద్దుబాటు తర్వాత ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఎంసీఎక్స్ అంచనాల ప్రకారం 2027 ప్రారంభంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1.20 లక్షల స్థాయిలో ఉండవచ్చని, కిలో వెండి ధర రూ.1.40 లక్షలకు చేరవచ్చని పేర్కొన్నారు.
ఆ తర్వాత ఆరు నెలల కాలంలో బంగారం ధరలు కొంత ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించారు. ఈ సమయంలో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1.12 లక్షల నుంచి రూ.1.35 లక్షల మధ్య కదలాడవచ్చని అంచనా. అనంతరం వడ్డీ రేట్ల ఒత్తిడి తగ్గితే వచ్చే 12 నెలల్లో బంగారం ధర తిరిగి పుంజుకుని రూ.1.20 లక్షల నుంచి రూ.1.50 లక్షల స్థాయికి చేరవచ్చని పేర్కొన్నారు. వెండి విషయంలోనూ ఇదే తరహా హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. రాబోయే 12 నెలల్లో కిలో వెండి ధర రూ.1.40 లక్షల నుంచి రూ.1.90 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే సరైన సమయమా.?
మొత్తంగా చూస్తే 2027 మొదటి అర్ధభాగంలో బంగారం, వెండి ధరలు కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని, రెండో అర్ధభాగంలో తిరిగి పెరుగుదల కనిపించవచ్చని నిపుణుల అంచనా. అందువల్ల ధరలు తగ్గిన సమయంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారు కొనుగోళ్లపై దృష్టి సారించవచ్చని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. అయితే బంగారం ధరలు పెరుగుతాయని చెప్పే అంచనాలన్నీ కచ్చితంగా నిజమవుతాయని భావించకూడదు. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లు, రూపాయి విలువ, దేశీయ డిమాండ్ వంటి అంశాల ఆధారంగా ధరలు మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య అంచనాలకు, ఆర్థిక మార్కెట్ విశ్లేషణలకు మధ్య తేడా ఉందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి కేవలం ధరలు పెరుగుతాయనే అంచనాతో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా, తమ ఆర్థిక పరిస్థితి, పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.