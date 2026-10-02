ఈ భూమిపైనే అత్యధిక ఎముకలు కలిగిన జీవి ఏదో తెలుసా? ఎన్ని ఉంటాయో తెలుసా?
పాములు మెలికలు తిరుగుతూ పాకడం చూస్తే అసలు వాటి శరీరంలో ఎముకలుంటాయా? అన్న డౌట్ వస్తుంది. కానీ ఈ భూమిపై అత్యధిక ఎముకలు కలిగిన జీవులు ఇవేనట. వీటి శరీరంలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయో తెలుసా?
పాముల్లో అత్యధిక ఎముకలు ఉంటాయా?
సాధారణంగా మనిషి శరీరంలో అనేక అవయవాలు ఉంటాయి... కాబట్టి చాలా ఎముకలు ఉంటాయి. ఇలా యుక్త వయసులో ఉండే మనిషి శరీరంలో 206 ఎముకలు ఉంటాయి. ఇక భారీ శరీరంతో కనిపించే ఏనుగుకు సుమారు 280కు పైగా ఎముకలు ఉంటాయి. ఇక సముద్రంలో జీవించే అతిపెద్ద జంతువైన నీలి తిమింగలానికి 300 పైగా ఎముకలు ఉంటాయి. ఇలాంటి జీవులకే ఇన్ని ఎముకలు ఉంటాయంటే అత్యధిక ఎముకలుండే జీవి అంటే ఏ 400 లేక 500 ఉంటాయని అనుకుంటాం. కానీ ఏకంగా 1800 కు పై ఎముకలు కలిగిన జీవి కూడా ఈ భూమిపై ఉంది... అదే కొండచిలువ.
కొండచిలువలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి?
సాధారణంగా పాములకు మనుషుల్లా చేతులు, కాళ్లు ఉండవు.. కాబట్టి ఎముకలు ఉండవనుకుంటే పొరపడినట్లే. వాటి శరీర నిర్మాణం పూర్తిగా ఎముకలతోనే నిండివుంటుంది. పాము వెన్నెముక మొత్తం పొడవునా వరుసగా అనేక వెన్నుపూసలతో నిర్మితమై ఉంటుంది. దాదాపు ప్రతి ట్రంక్ వెన్నుపూసకు ఒక జత పక్కటెముకలు అనుసంధానమై ఉంటాయి.
పాము శరీరం పొడవుగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఈ విభిన్నమైన వెన్నెముక నిర్మాణం ఒకటి. తల నుంచి తోక వరకు అనేక చిన్న వెన్నుపూసలు వరుసగా ఉండటంతో పాము తన శరీరాన్ని అనేక దిశల్లో వంచగలుగుతుంది. ఇదే దాని కదలికకు, వేటకు, ఆహారాన్ని మింగడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
అయితే సాధారణ పాములకు 400 నుండి 500 ఎముకలు ఉంటాయి. కానీ పెద్దపెద్ద కొండచిలువలలో దాదాపు 1800 ఎముకలు ఉంటాయి. పైథాన్ వంటి జాతుల్లో 600 నుండి 900 వరకు వెన్నుపూసలు ఉండవచ్చు (పాము పొడవును బట్టి). ప్రతి వెన్నుపూసకు పక్కటెముకలు అనుసంధానమై ఉంటాయి... కాబట్టి ఎముకల సంఖ్య రెట్టింపుగా ఉంటుంది.
అందువల్ల పెద్ద పైథాన్లో వెన్నుపూసలు, పక్కటెముకలు, పుర్రెకు సంబంధించిన ఎముకలు, ఇతర చిన్న ఎముకలను కలిపి 1800 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే అన్ని పాములకు ఒకే సంఖ్య ఉండదు. పాము జాతి, శరీర పొడవు, వయసు, అలాగే ఎముకలను లెక్కించే విధానం ఆధారంగా సంఖ్య మారుతుంది. ఇలా 1800 ఎముకలు కలిగిన కొండచిలువలు కూడా ఉంటాయి... ఈ భూమిపై అత్యధిక ఎముకలుండే జీవులు ఇవే.
పాముకు ఎముకలు ఎందుకు అవసరం?
పాము శరీరంలో ఎముకల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటానికి దాని జీవన విధానమే ప్రధాన కారణం. పాము నేలపై నడవదు. కాళ్లు లేకపోవడంతో తన శరీరాన్ని వంచుతూ, నేలను నెట్టుకుంటూ ముందుకు కదులుతుంది. అందుకు దాని వెన్నెముక అత్యంత సౌకర్యవంతంగా కదలగలగాలి. వందలాది వెన్నుపూసలు ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానమై ఉండటం వల్ల పాము తన శరీరాన్ని ఎటు కావాలంటే అటు తిప్పగలుగుతుంది. ఈ నిర్మాణమే పాములకు ప్రత్యేకమైన కదలికను అందిస్తుంది.
పాముల ఎముకల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటానికి వెన్నుపూసలతో పాటు పక్కటెముకలు కూడా ప్రధాన కారణం. పెద్ద పాముల శరీరంలో వందల సంఖ్యలో పక్కటెముకలు ఉంటాయి. మనుషుల్లో 12 జతల పక్కటెముకలు మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ పాముల్లో శరీరంలోని చాలా భాగం వెన్నుపూసలకు పక్కటెముకలు అనుసంధానమై ఉంటాయి. దీంతో పాము శరీరానికి బలమైన సహకారం లభించడంతో పాటు, శరీరాన్ని వంచేందుకు అవసరమైన నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది.
పాములు తనకంటే పెద్ద ఆహారాన్ని ఎలా మింగగలుగుతాయి?
పాముల ఎముకల నిర్మాణంలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం వాటి పుర్రె. పాము తన నోటి పరిమాణం కంటే పెద్దదిగా కనిపించే ఆహారాన్ని కూడా మింగగలగడానికి దాని దవడ నిర్మాణం సహాయపడుతుంది.
మనుషుల దవడల మాదిరిగా పాము దవడలు పూర్తిగా ఒకే నిర్మాణంలో గట్టిగా కలిసిపోవు. దిగువ దవడలోని భాగాలు అనువైన కణజాలంతో అనుసంధానమై ఉండటం వల్ల నోరు విస్తృతంగా తెరుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు పుర్రెలోని కొన్ని ఎముకలు కూడా పరస్పరం కొంత కదలగలిగే విధంగా ఉంటాయి.
అందుకే పాము తన తల కంటే పెద్దవిగా కనిపించే ఎరను కూడా క్రమంగా మింగగలుగుతుంది. అయితే “పాము తన దవడను పూర్తిగా విడదీస్తుంది” అనేది సాధారణంగా వినిపించే అపోహ. దాని దవడ నిర్మాణం అనువుగా ఉండటం వల్లే పెద్ద ఆహారాన్ని మింగగలుగుతుంది.
మనిషిలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి?
పాములతో పోల్చితే మనిషి శరీరంలోని ఎముకల సంఖ్య చాలా తక్కువ. వయోజన మనిషి శరీరంలో సాధారణంగా 206 ఎముకలు ఉంటాయి. పుట్టినప్పుడు శిశువుల్లో ఎముకల సంఖ్య 206 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది... ఎదుగుతున్న కొద్దీ కొన్ని ఎముకలు ఒకదానితో మరొకటి కలిసిపోవడంతో వయోజన దశలో సాధారణంగా 206 ఎముకలుగా పరిగణిస్తారు. మన శరీరంలోని ఎముకలు కేవలం శరీరానికి ఆకారం ఇవ్వడమే కాకుండా గుండె, ఊపిరితిత్తులు వంటి ముఖ్యమైన అవయవాలను రక్షించడం, కండరాలకు ఆధారం ఇవ్వడం, కదలికలకు సహకరించడం వంటి కీలక పనులు చేస్తాయి.
భారీ శరీర పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ ఏనుగు లేదా తిమింగలం శరీరంలో పాముల మాదిరిగా వందలాది వెన్నుపూసలు ఉండవు. వాటి శరీర నిర్మాణం భిన్నంగా ఉంటుంది. ఏనుగుకు భారీ పుర్రె, కాళ్లకు బలమైన ఎముకలు, వెన్నెముక, పక్కటెముకలు వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఇవి వేల కిలోల బరువును మోయడానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా నీలి తిమింగలం భూమిపై ఇప్పటివరకు జీవించిన అతిపెద్ద జంతువుగా గుర్తింపు పొందినప్పటికీ, దాని శరీరంలోని ఎముకల సంఖ్య దాని భారీ పరిమాణానికి అనుగుణంగా వేలల్లో ఉండదు. దాని శరీరం నీటిలో తేలుతూ ఉండటానికి, ఈదేందుకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందింది.
పెద్ద శరీరం అంటే ఎక్కువ ఎముకలు అని కాదు
ఒక జీవి శరీరం ఎంత పెద్దదిగా ఉంటే అంత ఎక్కువ ఎముకలు ఉంటాయని అనుకోవడం తప్పు. ఎముకల సంఖ్య కంటే శరీర నిర్మాణం, పరిణామం, జీవన విధానం వంటివి ఆ జీవి శరీర నిర్మాణాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఏనుగు భారీగా ఉన్నప్పటికీ దాని ఎముకల సంఖ్య పాముతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంటుంది. పాము పొడవుగా, సన్నగా ఉండటానికి అనేక వెన్నుపూసలు, పక్కటెముకల అవసరం ఏర్పడింది.
పాముల శరీరాన్ని పరిశీలిస్తే ప్రకృతి వాటి జీవన విధానానికి అనుగుణంగా శరీర నిర్మాణాన్ని ఎలా మార్చిందో అర్థమవుతుంది. కాళ్లు లేకపోయినా వందలాది వెన్నుపూసలు, పక్కటెముకలు, ప్రత్యేకమైన పుర్రె నిర్మాణం వాటికి కదలిక, వేట, ఆహారం తీసుకోవడంలో సహాయపడతాయి.