Telugu Saying: చారాన కోడికి బారాన మసాలా.. మన పెద్దలు ఈ సామెత ఊరికే చెప్పలేదు!
Telugu Saying: మన పెద్దలు మాట్లాడిన ప్రతి మాట వెనుక ఓ అనుభవం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వారు చెప్పిన సామెతల్లో జీవిత సత్యం కనిపిస్తుంది. అలాంటి అర్థవంతమైన సామెతే “చారాన కోడికి బారాన మసాలా.” ఇంతకీ ఈ సామెత ఎలా పుట్టింది? దీని అసలు భావం ఏంటో చూద్దాం.
చారాన కోడికి బారాన మసాలా సామెత
చిన్న మాటలో పెద్ద అర్థాన్ని చెప్పడం మన తెలుగు సామెతల ప్రత్యేకత. అలాంటి సామెతల్లో “చారాన కోడికి బారాన మసాలా” కూడా ఒకటి. ఏదైనా వస్తువు విలువ కంటే దానికి సంబంధించిన అదనపు ఖర్చులు ఎక్కువైపోయినప్పుడు, లేదా అసలు విషయాన్ని మించి అనవసరమైన హంగులు, ఆర్భాటాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పుడు ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.
సామెత ఎలా వచ్చిందంటే?
పాతకాలంలో కోడి కూర చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దానికి కావాల్సిన మసాలా దినుసులు, వంటకు అయ్యే ఇతర ఖర్చులు కలిపితే అసలు కోడి ధర కంటే ఎక్కువ ఖర్చయ్యే పరిస్థితి వచ్చేదట. అందుకే “చారాన కోడికి బారాన మసాలా” అనే మాట పుట్టిందని సాధారణంగా చెబుతారు. ఇందులోని అసలు భావం మాత్రం చాలా లోతైనది. మనం ఏదైనా పని చేయడానికి ముందు దాని అసలు అవసరం ఎంత, దానికి ఎంత ఖర్చు చేయాలి, దాని వల్ల మనకు ఎంత ప్రయోజనం ఉంటుంది అనే విషయాలను ఆలోచించకుండా, చిన్న విషయానికే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు లేదా శ్రమ పడే పరిస్థితిని ఈ సామెత సూచిస్తుంది.
నేటి కాలంలో సామెత ప్రాధాన్యం
ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది తక్కువ ధరకు ఒక వస్తువు కొనుగోలు చేసి, దానికి సరిపోయే కవర్, అలంకరణలు, యాక్సెసరీలు, నిర్వహణ ఖర్చులు అంటూ డబ్బు ఖర్చు చేస్తుంటారు. చివరకు ఆ వస్తువు కోసం పెట్టిన మొత్తం ఖర్చు, దాని అసలు ధర కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువవుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో పెద్దలు చెప్పిన ఈ సామెత గుర్తుకు వస్తుంది. అవసరం కోసం చేసిన ఖర్చు ఒక స్థాయి వరకు సమంజసమే. కానీ అవసరాన్ని మించి చేసే ఖర్చు మన బడ్జెట్ను దెబ్బతీయవచ్చు.
సామెతలో దాగిన సత్యం
ఇది కేవలం డబ్బు విషయంలోనే వర్తించదు. సమయం, శ్రమ, మనుషుల శక్తి విషయంలో కూడా ఈ సామెత ఉపయోగపడుతుంది. ఒక చిన్న పని పూర్తి చేయడానికి గంట సమయం సరిపోతే, దాని గురించి పదిసార్లు చర్చలు జరపడం, అవసరం లేని ఏర్పాట్లు చేయడం, అనవసరమైన పనులు కలిపి చివరకు రోజంతా దానికే కేటాయించడం కూడా “చారాన కోడికి బారాన మసాలా” లాంటిదే.
అంటే అసలు పని కంటే దాని చుట్టూ ఉండే వ్యవహారం పెద్దదైపోవడం. అలాగే ఒక వస్తువు కొనేటప్పుడు దాని ధర మాత్రమే కాకుండా, దాన్ని ఉపయోగించడానికి తర్వాత అయ్యే ఖర్చులు, నిర్వహణ, అదనపు సామగ్రి వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. లేకపోతే చిన్న కొనుగోలు పెద్ద ఖర్చుగా మారుతుంది. ఒక చిన్న అవసరాన్ని పెద్ద వ్యవహారంగా మార్చకూడదని, వస్తువు కంటే దాని చుట్టూ ఉన్న ఖర్చులు ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలని ఈ సామెత మనకు గుర్తుచేస్తుంది.