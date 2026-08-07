Free Education: ఉచిత విద్యను అందించే దేశాలు.. ఇక్కడ ఫ్రీగా చదువుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?
Free Education: భారత్లో చదువులు భారం అవుతున్నాయి. మరీ రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఉచిత విద్యను అందించే ప్రపంచ దేశాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? ఫ్రీగా చదువును అందించే ఆ దేశాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఒక్క రూపాయి లేకుండా విదేశాల్లో చదువుకోండి.. ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే దేశాలు ఇవే
మన దేశంలో నాణ్యమైన విద్యను పొందడం రోజురోజుకూ ఎంతో ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతోంది. ప్రైవేట్ స్కూళ్లు, కాలేజీల ఫీజులు చుక్కలను తాకుతున్నాయి. సామాన్యులు తమ పిల్లలను పెద్ద చదువులు చదివించడం ఒక కలగా మారుతోంది. ఎల్ కేజీ నుంచే ఇప్పుడు లక్షల్లో ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
భారత్లోని చాలా స్కూళ్లు విదేశీ విద్యా విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి. కానీ ఫీజులు మాత్రం ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచంలో ఉచితంగా విద్యను అందించే దేశాలు కూడా ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? ఉచిత విద్యను అందిస్తున్న ఆ ప్రముఖ దేశాల జాబితాను ఇప్పుడు చూద్దాం.
నార్వే, జర్మనీ
నార్వేలో స్థానిక విద్యార్థులకే కాకుండా విదేశీ విద్యార్థులకు కూడా విద్య పూర్తి ఉచితం. ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, పీహెచ్డీ (డాక్టరేట్) వరకు రూపాయి ఫీజు కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని సదుపాయాలతో ఇక్కడ నాణ్యమైన విద్యను ప్రభుత్వం అందిస్తోంది.
అలాగే జర్మనీలో కూడా ఉన్నత విద్య ఉచితంగా అందుతుంది. ఇక్కడ స్థానిక, అంతర్జాతీయ విద్యార్థులందరికీ ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉచితంగా బోధన అందిస్తారు.
ఫిన్లాండ్, స్వీడన్
ఫిన్లాండ్ చిన్న యూరోపియన్ దేశమే అయినప్పటికీ, విద్యకు చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. యువతను ప్రోత్సహించడానికి బ్యాచిలర్స్, మాస్టర్స్ కోర్సులకు ఎటువంటి ఫీజు వసూలు చేయదు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన విద్యాసంస్థల్లో ఉండే విధంగా ఇక్కడ సదుపాయాలు ఉంటాయి.
స్వీడన్ విషయానికి వస్తే, యూరోపియన్ యూనియన్ (EU), ఈఈఏ (EEA) ప్రాంతాల వారికి, శాశ్వత నివాసితులకు విద్య ఉచితం. ఇతర విదేశీ విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు.
ఆస్ట్రియా, ఫ్రాన్స్
ఆస్ట్రియా పౌరులు ఏ డిగ్రీ లేదా కోర్సునైనా ఉచితంగా చదువుకోవచ్చు. ఇక్కడ చదువు అంతా కూడా ఉచితం. అలాగే, ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నత విద్య దాదాపు ఉచితంగానే లభిస్తుంది. అయితే కొన్ని వర్సిటీలలో మాత్రం స్వల్పంగా ట్యూషన్ ఫీజులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
చెక్ రిపబ్లిక్, గ్రీస్
చెక్ రిపబ్లిక్ తన పౌరులకు ఉచిత విద్యను అందిస్తుంది. అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉచితంగా చదవాలంటే ఆ దేశపు స్థానిక భాష అయిన 'చెక్' భాషను నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
గ్రీస్లో విద్య పూర్తిగా ఉచితం కాకపోయినప్పటికీ, ఫీజులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. స్థానిక, విదేశీ విద్యార్థులు తక్కువ ఖర్చుతోనే తమ చదువులను పూర్తి చేయవచ్చు.
స్పెయిన్, ఇటలీ
స్పెయిన్లో చదువుకోవడానికి విద్యార్థులు నామమాత్రపు రుసుము చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ట్యూషన్ ఫీజులో 80 శాతాన్ని తానే భరిస్తుంది. అందానికి, ఫ్యాషన్కు పేరుగాంచిన ఇటలీలో కూడా విద్య ఉచితం. ఉన్నత విద్యకు ఫీజులు ఉన్నప్పటికీ, అవి చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. చాలా దేశాల నుంచి విద్యార్థులు చదువుల కోసం ఎక్కువగా వెళ్లే ప్రాంతాల్లో ఇటలీ కూడా ఒకటి.