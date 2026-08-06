- Home
- Telangana
- Telangana Ooty: హైదరాబాద్కు అతిదగ్గరలో ‘తెలంగాణ ఊటీ’.. వీకెండ్ ట్రిప్ కోసం సూపర్ ప్లాన్
Telangana Ooty: హైదరాబాద్కు అతిదగ్గరలో ‘తెలంగాణ ఊటీ’.. వీకెండ్ ట్రిప్ కోసం సూపర్ ప్లాన్
Telangana’s Ooty: తెలంగాణలో కూడా ఊటీ ఉందని తెలుసా? అది కూడా హైదరాబాద్ కు దగ్గరలో.. వికారాబాద్ అనంతగిరి కొండల ప్రకృతి అందాలు, 400 ఏళ్ల పురాతన గుడి, ట్రెక్కింగ్, క్యాంపింగ్ పూర్తి వీకెండ్ గైడ్ మీకోసం.
కేవలం రూ. 500 లో వీకెండ్ రోడ్ ట్రిప్.. తెలంగాణ ఊటీ అనంతగిరి పూర్తి గైడ్ ఇదే
సిటీ హడావుడి, ట్రాఫిక్ గందరగోళం, ఆఫీస్ వర్క్ ప్రెజర్ నుంచి ఒక్క రోజైనా కాస్త రిలీఫ్ కావాలని పిన్ పాయింట్ చేసి మరీ వెతుకుతున్నారా? అయితే మీ గ్యాంగ్తో లేదా ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా చిల్ అవ్వడానికి ఒక క్రేజీ స్పాట్ ఉంది! అదే మన వికారాబాద్లోని అనంతగిరి కొండలు. సిటీ ప్రజలంతా దీన్ని ముద్దుగా తెలంగాణ ఊటీ అని పిలుస్తుంటారు. చల్లటి గాలి, దట్టమైన అడవి, చుట్టూ పచ్చదనం.. ఇవన్నీ కలిస్తే వచ్చే ఆ ఫీలే వేరు.. హైదరాబాద్కి జస్ట్ 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ గ్రీన్ ప్యారడైజ్ గురించిన ఏ టు జెడ్ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మూసీ నది పురిటిగడ్డ.. అనంతగిరి కొండల స్పెషాలిటీ
హైదరాబాద్ సిటీ గుండా పారే మూసీ నది అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఈ అనంతగిరి కొండలే ఆ మూసీ నదికి జన్మస్థానం. ఆలయం దగ్గర్లో ఉండే ఒక చిన్న ప్రవాహమే ఈ నదికి మూలం. అంతేకాకుండా, హైదరాబాద్ నగరానికి తాగునీరు అందించే గండిపేట్ (ఉస్మాన్ సాగర్), హిమాయత్ సాగర్ సరస్సులకు ప్రధాన నీటి వనరు కూడా ఈ కొండ ప్రాంతమే. వర్షాకాలంలో ఈ కొండల నుంచి వచ్చే ప్రవాహాలు చూస్తే మనసుకి ఎంతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
400 ఏళ్ల హిస్టరీ.. ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం దక్షిణ బద్రి
ప్రకృతి అందాలే కాదు, ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికత కూడా చాలా స్పెషల్. ఇక్కడ ప్రసిద్ధ శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం ఉంది. ద్వాపర యుగంలో మార్కండేయ మహర్షి ఇక్కడ తపస్సు చేశారని, స్వామివారిని ప్రతిష్ఠించారని కథలు చెబుతాయి. నిజాంల కాలంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయానికి సుమారు 400 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. విజయనగర, దక్కన్ నిర్మాణ శైలుల కలయికతో రూపొందిన ఈ ఆలయంలో లక్ష్మీదేవి సమేతుడైన శ్రీమహావిష్ణువు ఆదిశేషునిపై శయనించిన రూపంలో దర్శనమిస్తారు. భక్తులు ఈ క్షేత్రాన్ని దక్షిణ బద్రి అని కూడా ఎంతో నిష్ఠతో పిలుచుకుంటారు.
అడ్వెంచర్ ప్రేమికులకు కేరాఫ్ అడ్రస్.. ట్రెక్కింగ్ అండ్ క్యాంపింగ్
మీకు హైకింగ్, ట్రెక్కింగ్ అంటే ఇష్టమా? అయితే ఇక్కడ మిమ్మల్ని థ్రిల్ చేసే రెండు క్రేజీ ట్రెక్కింగ్ రూట్స్ ఉన్నాయి.
రూట్ 1: గుడి దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్టమైన అడవి గుండా వెళ్తూ వ్యూ పాయింట్స్ చూడటానికి ఇది బెస్ట్.
రూట్ 2: ఆలయానికి ఒక అర కిలోమీటరు దూరంలో కెరెల్లి వైపు వెళ్లే రోడ్డులో మొదలవుతుంది. కొంచెం లోతైన అడవిలోకి వెళ్లేందుకు ఇది పర్ఫెక్ట్.
ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు జింకలు, నెమళ్ళు, రకరకాల పక్షులు కనిపిస్తుంటాయి. ఇక రాత్రివేళల్లో నక్షత్రాల కింద క్యాంప్ఫైర్ వేసుకుని నైట్ స్టే చేయాలనుకుంటే దక్కన్ ట్రైల్స్ లాంటి క్యాంపింగ్ సైట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్తో కలిసి నైట్ క్యాంపింగ్ చేయడానికి ఇది సూపర్ స్పాట్.
కోటిపల్లి రిజర్వాయర్ అదనపు ఆకర్షణ
అనంతగిరి కొండలు చూశాక, అక్కడ నుంచి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే నాగసముద్రం సరస్సు (కోటిపల్లి రిజర్వాయర్) ని కచ్చితంగా విజిట్ చేయాల్సిందే. చుట్టూ కొండలు, మధ్యలో స్వచ్ఛమైన నీరు.. ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులకు ఇదొక స్వర్గం లాంటిది. వర్షాకాలంలో ఈ లేక్ నిండిపోయినప్పుడు చూస్తే రెండు కళ్ళు చాలవు. ఫ్రెండ్స్తో పిక్నిక్ ప్లాన్ చేయడానికి, పక్షులను చూడటానికి ఇది అద్భుతమైన ప్రదేశం.
ఎలా వెళ్లాలి? ఎప్పుడు వెళ్తే బెస్ట్?
బెస్ట్ టైమ్: జూలై నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు (వర్షాకాలం, శీతాకాలం) ఇక్కడ వెదర్ చాలా చల్లగా, పచ్చగా ఉంటుంది.
ఎంట్రీ ఫీజు: కొండల్లోకి, గుడిలోకి ఎంట్రీ ఉచితం
రూట్ ప్లాన్: హైదరాబాద్ నుంచి చేవెళ్ల, మన్నెగూడ మీదుగా వికారాబాద్ చేరుకోవచ్చు (సుమారు 90 కి.మీ). వికారాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కేవలం 6 కి.మీ దూరంలోనే అనంతగిరి కొండలు ఉంటాయి. బస్సు లేదా ఆటోల ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు. కొండలపై రెస్టారెంట్లు తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి తాగునీరు, స్నాక్స్ వికారాబాద్లోనే తీసుకెళ్లడం మంచిది.