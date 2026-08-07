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- Snake: సైలెంట్గా మీ ఇంట్లోకి పాము వస్తే ఎలా గుర్తుపట్టాలో తెలుసా? 6 షాకింగ్ సంకేతాలు ఇవే
Snake: సైలెంట్గా మీ ఇంట్లోకి పాము వస్తే ఎలా గుర్తుపట్టాలో తెలుసా? 6 షాకింగ్ సంకేతాలు ఇవే
Snake Warning Signs: ఇంట్లో పాము దాక్కుంటే పొరలు, వింత వాసనలు, పెంపుడు జంతువుల ప్రవర్తనలో మార్పుల ద్వారా సులభంగా గుర్తుపట్టవచ్చు. ఈ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లో పాము దాక్కుందని చెప్పే 6 ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలు
తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి లేదా వేటాడే క్రమంలో పాములు మన ఇళ్లలోని చల్లని, చీకటిగా ఉండే, ప్రశాంతమైన ప్రదేశాల వైపు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా బేస్మెంట్లు, గ్యారేజీలు, స్టోర్ రూమ్లలో పాములు దాక్కోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతాయి. అయితే, మీ ఇంట్లో లేదా గ్యారేజీలో పాము సంచరిస్తోందో లేదో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కొన్ని స్పష్టమైన ఆనవాళ్ల ద్వారా పాము సంచారాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. సైలెంట్గా ఇంట్లోకి పాము వస్తే ఎలా గుర్తుపట్టాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పాము దాక్కుందని తెలిపే ముఖ్యమైన ఆధారాలు
పాము చర్మం పొరలు: పాములు పెరిగే కొద్దీ తమ పాత చర్మాన్ని విడిచిపెడతాయి. దీనిని నిర్మాసము లేదా పొర అంటారు. మీ ఇంటి మూలల్లో, గోడల పక్కన, గార్డెన్ పొదల్లో లేదా గ్యారేజీలో ఎండిపోయిన, కాగితంలా ఉండే పారదర్శక పొర కనిపిస్తే అక్కడ పాము తిరిగినట్లే లెక్క. సాధారణంగా పాములు పొర విడిచిన ప్రదేశానికి దగ్గరలోనే దాక్కుంటాయి.
పెంపుడు జంతువుల వింత ప్రవర్తన: కుక్కలు, పిల్లులకు గ్రాహక శక్తి చాలా ఎక్కువ. వీధి కుక్కలు లేదా ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువులు చీకటి మూలల వైపు చూస్తూ వింతగా, తక్కువ పిచ్తో మొరుగుతున్నా, లేదా పిల్లులు ఏదైనా సందు వైపు కదలకుండా సీరియస్గా చూస్తున్నా అక్కడ పాము ఉన్నట్లే. మనకంటే ముందే అవి పాము వాసనను, కదలికలను గుర్తుపట్టగలవు.
ఎలుకలు, కప్పలు హఠాత్తుగా మాయమవ్వడం
మీ ఇంట్లో లేదా గార్డెన్లో ఎలుకలు, కప్పల బెడద ఎక్కువగా ఉండి, అకస్మాత్తుగా అవి పూర్తిగా కనిపించకుండా పోతే ఆలోచించాల్సిందే. మీరు ఎలాంటి మందులు, బోన్లు వాడకుండానే ఎలుకల సందడి తగ్గితే, వాటిని వేటాడే పాము మీ ఇంట్లోకి వచ్చిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
పాము పాకిన గుర్తులు: దుమ్ముతో కూడిన బేస్మెంట్లు, గ్యారేజీలు లేదా వర్షం పడినప్పుడు తడి మట్టిపై పాము పాకిన 'S' ఆకారపు వంకర గీతలు కనిపిస్తాయి. ఎలుకలు, బల్లుల గుర్తులకంటే భిన్నంగా ఇవి నిరంతరంగా, నునుపుగా ఉండే లైన్లుగా ఉంటాయి. ఇవి నేరుగా చీకటి పొదలు లేదా వస్తువుల కిందకు వెళ్తాయి.
వింత వాసనలు: పాములు బెదిరిపోయినప్పుడు లేదా గూడు కట్టుకున్నప్పుడు ఒక రకమైన మురికి, తేమతో కూడిన లేదా దోసకాయ వంటి వింత వాసనను విడుదల చేస్తాయి. మూసివున్న గదులు, స్టోర్ రూమ్లలో ఈ వాసన వస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
గోడల వెనుక శబ్దాలు: రాత్రి వేళల్లో గోడల లోపల, ఫ్లోర్బోర్డుల కింద లేదా పాత పెట్టెల నుంచి స్వల్పంగా నలగగొట్టినట్లు లేదా గీకినట్లు శబ్దాలు వస్తుంటే అక్కడ పాము సంచరిస్తూ ఉండవచ్చు.
పిట్టలు, ఉడుతల అరుపులతో హెచ్చరిక
మన ఇంటి చుట్టూ ఉండే పక్షులు, ఉడుతలు ఒక సహజమైన సెక్యూరిటీ అలారమ్లా పనిచేస్తాయి. కాకులు, మైనాలు లేదా ఉడుతలు ఒకే చోట చేరి విపరీతంగా అరుస్తూ, ఏదైనా పొద లేదా పైపుల వైపు చూస్తుంటే అక్కడ క్రూర జంతువు లేదా పాము ఉందని అర్థం. పామును తారసపడినప్పుడు పక్షులు దానిని భయపెట్టడానికి, మిగతా జీవులను అలర్ట్ చేయడానికి ఇలా గుంపుగా చేరి అరుస్తాయి.
పాములను ఇంట్లో నుంచి బయటకు పంపే మార్గాలు ఏమిటి?
మీ ఇంట్లో పాము ఉందని నిర్ధారణ అయితే, వెంటనే దాన్ని తొలగించే చర్యలు తీసుకోవాలి..
స్నేక్ ట్రాప్స్: పాములను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన ట్రాప్లు వాడవచ్చు. అయితే పాము చిక్కిన తర్వాత దాన్ని సురక్షితంగా అడవిలో వదిలేయాలి.
ఫారెస్ట్ / పెస్ట్ కంట్రోల్ నిపుణులు: వైల్డ్లైఫ్ రిమూవల్ సర్వీస్ లేదా నిపుణులను పిలవడం అత్యంత సురక్షితమైన మార్గం.
స్నేక్ రిపెల్లెంట్లు: దాల్చిన చెక్క నూనె లేదా నాఫ్తలీన్ బాల్స్ వంటి రసాయనాలను ఉపయోగించి పాములు రాకుండా నిరోధించవచ్చు.
పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధించే జాగ్రత్తలు
వెదర్స్ట్రిప్పింగ్: గ్యారేజ్ డోర్లు, తలుపుల కింద ఉండే ఖాళీలను వెదర్స్ట్రిప్పింగ్తో సీల్ చేయాలి.
చిన్న రంధ్రాలను పూడ్చడం: పాములు చాలా చిన్న కనుల గుండా కూడా లోపలికి వస్తాయి. గోడలు, ఫ్లోర్పై ఉన్న పగుళ్లను సిలికాన్ కాక్ లేదా ఫోమ్తో పూర్తిగా మూసివేయాలి.
చెత్త, పొదలను తొలగించడం: ఇంటి చుట్టూ ఉన్న పొదలను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించాలి. అలాగే గ్యారేజీలోని వస్తువులను నేలపై కాకుండా కాస్త ఎత్తులో ఉంచడం వల్ల పాములు దాక్కోవు.
వాటి ఆహార లేకుండా చేయడం : ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా చూసుకుంటే పాములు ఆహారం కోసం మీ ఇంటి వైపు రావు.