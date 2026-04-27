ఇండియన్స్కు పండగే.. ఒక్క రూపాయి వీసా ఖర్చు లేకుండా ఈ 10 దేశాలకు చెక్కేయండి !
Visa Free Countries For Indians : వీసా కోసం ఎంబసీల చుట్టూ తిరిగే రోజులు పోయాయి. 2026లో భారతీయ పాస్పోర్ట్ పవర్ మరింత పెరిగింది. బడ్జెట్ ధరలోనే ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకునేలా, భారతీయులకు వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న ఆ టాప్ 10 దేశాల జాబితా మీకోసం..
2026లో భారతీయులకు వీసా అవసరం లేని టాప్ 10 దేశాలు ఇవే
అంతర్జాతీయ ప్రయాణం అంటేనే వీసా కష్టాలు గుర్తొస్తాయి. ఎంబసీల చుట్టూ తిరగడం, భారీ డాక్యుమెంటేషన్ వంటి తలనొప్పులు లేకుండా విదేశాలకు వెళ్లాలని ఎవరికి ఉండదు? 2026లో భారతీయ పర్యాటకులకు ఈ కల నిజం కాబోతోంది. ప్రపంచంలోని అనేక అద్భుతమైన దేశాలు భారతీయులకు వీసా లేకుండానే ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ప్రకృతి అందాలు, విలాసవంతమైన బీచ్లు, చారిత్రక కట్టడాలను చూడాలనుకునే వారి కోసం 2026లో అందుబాటులో ఉన్న టాప్ 10 వీసా-ఫ్రీ దేశాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది.
ప్రయాణానికి ముందు ఇవి తప్పనిసరి
మీరు బ్యాగులు సర్దుకునే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ దేశాలకు వీసా అక్కర్లేకపోయినా, మీ పాస్పోర్ట్ కనీసం ఆరు నెలల వాలిడిటీని కలిగి ఉండాలి. అలాగే, రిటర్న్ టిక్కెట్లు, హోటల్ బుకింగ్ వివరాలు, ప్రయాణానికి సరిపడా నిధులు ఉన్నాయో లేదో ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు తనిఖీ చేస్తారు. ప్రయాణానికి 48 నుండి 72 గంటల ముందు డిజిటల్ అరైవల్ ఫారమ్లను నింపడం మర్చిపోవద్దు.
1. థాయిలాండ్: బడ్జెట్ ధరలో ట్రాపికల్ సందడి
భారతీయుల ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ థాయిలాండ్. 2026లో కూడా భారతీయులకు ఇక్కడ 60 రోజుల పాటు వీసా లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడి నైట్ మార్కెట్లు, బౌద్ధ దేవాలయాలు, ఫుకెట్ బీచ్లు మిమ్మల్ని మరోలోకి తీసుకెళ్తాయి. తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ ప్రయాణం చేయాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
2. భూటాన్
"ల్యాండ్ ఆఫ్ ది థండర్ డ్రాగన్"గా పిలిచే భూటాన్ ఆధ్యాత్మికతకు పెట్టింది పేరు. భారతీయులకు వీసా అక్కర్లేదు కానీ, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఫీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. టైగర్స్ నెస్ట్ వంటి పురాతన మఠాలు, కలుషితం కాని ప్రకృతిని ఇక్కడ ఆస్వాదించవచ్చు.
3. మారిషస్: దీవుల్లో అద్భుతమైన ప్రయాణం
హనీమూన్ జంటలకు, ఫ్యామిలీలకు మారిషస్ ఒక స్వర్గం. భారతీయులు ఇక్కడ 90 రోజుల పాటు వీసా లేకుండా ఉండవచ్చు. నీలిరంగు సముద్రం, పగడపు దిబ్బలు, విభిన్న సంస్కృతుల కలయిక ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. వాటర్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టపడే వారికి ఇది అద్భుతమైన చోటు.
4. శ్రీలంక
మనకు అతి సమీపంలో ఉన్న దేశం శ్రీలంక. 2026లో భారతీయులకు 30 రోజుల వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ అందుబాటులో ఉంది. టీ తోటలు, వన్యప్రాణుల పార్కులు, రామాయణ కాలం నాటి చారిత్రక ప్రదేశాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. సర్ఫింగ్ ప్రియులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన డెస్టినేషన్.
5. నేపాల్: హిమాలయాల్లో సాహస యాత్ర
నేపాల్ భారతీయులకు అత్యంత సులభంగా వెళ్ళగలిగే దేశం. కేవలం ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది. ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ట్రెకింగ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది ప్రధాన కేంద్రం. కాట్మండులో ఆర్కిటెక్చర్, లుంబినీలో ప్రశాంతత మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటాయి.
6. మలేషియా
మలేషియా తన వీసా ఫ్రీ పాలసీని 2026 వరకు పొడిగించింది. ఇక్కడ 30 రోజుల పాటు పర్యటించవచ్చు. కౌలాలంపూర్ నగరం, పెనాంగ్ లోని చారిత్రక కట్టడాలు, బోర్నియో అడవులు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. ఇక్కడి విభిన్న రకాల వంటకాలు తింటే మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్లాలనిపిస్తుంది.
7. కజకిస్థాన్
కొత్త ప్రదేశాలను చూడాలనుకునే వారికి కజకిస్థాన్ మంచి ఎంపిక. భారతీయులకు 14 రోజుల వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ ఉంది. అస్తానా నగరంలోని ఫ్యూచరిస్టిక్ భవనాలు, అల్మతీలోని సరస్సులు మీ ప్రయాణానికి కొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి.
8. ఖతార్
ఖతార్ 30 రోజుల వీసా ఫ్రీ స్టేని అందిస్తోంది. దోహాలోని మ్యూజియం ఆఫ్ ఇస్లామిక్ ఆర్ట్, సౌక్ వాకిఫ్ మార్కెట్లు తప్పక చూడాలి. లగ్జరీ షాపింగ్, డెసర్ట్ సఫారీ ఇష్టపడే వారికి ఇది బెస్ట్ డెస్టినేషన్.
9. ఫిజీ
సౌత్ పసిఫిక్ సముద్రంలో ఉండే ఫిజీలో భారతీయులు ఏకంగా 120 రోజుల పాటు వీసా లేకుండా ఉండవచ్చు. 333 ఉష్ణమండల దీవులతో కూడిన ఈ దేశం డైవింగ్ కు ప్రసిద్ధి. ఏకాంతంగా ప్రశాంతమైన సెలవులను గడపాలనుకునే వారికి ఇది ది బెస్ట్.
10. బార్బడోస్
కరేబియన్ దీవుల్లో ఒకటైన బార్బడోస్ 90 రోజుల వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీని ఇస్తోంది. అందమైన బీచ్లు, నాణ్యమైన రమ్, చారిత్రక భవనాలు ఇక్కడి ప్రత్యేకత. ఒక విలాసవంతమైన అంతర్జాతీయ సెలవుల కోసం మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళవచ్చు.