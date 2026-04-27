- Home
- Feature
- Gold Producing Rivers : ఈ నదిలో నీళ్లు కాదు.. ఏకంగా బంగారమే ప్రవహిస్తోంది! ఎక్కడో తెలుసా?
Gold Producing Rivers : ప్రపంచంలో ఉన్న నదుల్లో కొన్ని చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ తెలుసుకోబోయే నదులు మాత్రం ఇంకా ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నీళ్లు కాదు బంగారం ప్రవహిస్తోంది. ఈ నదులలో బంగారం ఎలా దొరుకుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బంగారం అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి? సాధారణంగా మనం బంగారాన్ని భూమి లోపల గనుల్లో వెతుకుతుంటాం. కానీ ప్రకృతిలో కొన్ని నదులు ఉన్నాయి, వాటి ఇసుకలో, నీటి ప్రవాహంలో అసలైన బంగారం దొరుకుతుంది. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది అక్షర సత్యం. చరిత్రలో ఎన్నో గోల్డ్ రష్ లకు కారణమైన ఈ నదులు నేటికీ విలువైన ఖనిజాలను తనలో దాచుకున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం లభించే టాప్ నదుల వివరాలు గమనిస్తే..
కాలిఫోర్నియా గోల్డ్ రష్కు కేరాఫ్ అడ్రస్ యుబా నది
అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న యుబా నది బంగారానికి అత్యంత ప్రసిద్ధి. 1848 ప్రాంతంలో కాలిఫోర్నియాలో ప్రారంభమైన గోల్డ్ రష్ సమయంలో ఈ నది ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేది. ఇక్కడ ప్లేసర్ గోల్డ్ నిక్షేపాలు అధికంగా ఉన్నాయి. అంటే నది ప్రవాహంలో కొట్టుకొచ్చిన బంగారు రేణువులు ఇసుకలో పేరుకుపోయి ఉంటాయి. ఆ కాలంలో ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ మైనింగ్ పద్ధతిని భారీ ఎత్తున ఉపయోగించి టన్నుల కొద్దీ బంగారాన్ని వెలికితీశారు. నేటికీ ఇక్కడ స్వల్ప స్థాయిలో బంగారు ఆనవాళ్లు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి.
చరిత్ర సృష్టించిన క్లోన్డైక్.. మిస్సౌరీ నదులు
కెనడాలోని క్లోన్డైక్ నది పేరు వినగానే హిస్టోరియన్స్ 1890ల నాటి క్లోన్డైక్ గోల్డ్ రష్ గుర్తుకు వస్తుంది. ఇక్కడ లభించిన భారీ స్థాయి బంగారు నిక్షేపాల వల్ల రాత్రికి రాత్రే వేల మంది ఇక్కడికి తరలివచ్చారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక దిగుబడిని ఇచ్చిన ప్లేసర్ గోల్డ్ నదుల్లో ఇది ఒకటి.
అలాగే, అమెరికాలోని మిస్సౌరీ నది కూడా బంగారానికి పెట్టింది పేరు. ముఖ్యంగా మోంటానా రీజియన్లోని నదీ తీరాల్లో అక్కడక్కడా బంగారు రేణువులు లభిస్తాయి. అలాగే బిగ్ హోల్ నదిలో కూడా చిన్న తరహా మైనింగ్ ద్వారా గతంలో బంగారాన్ని తీసేవారు.
భారతదేశంలో బంగారం నది సువర్ణరేఖ
బంగారం దొరికే నదుల జాబితాలో మన దేశానికి చెందిన సువర్ణరేఖ నది ఉండటం విశేషం. జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహించే ఈ నది పేరులోనే బంగారం ఉంది. స్థానిక గిరిజన తెగలు తరతరాలుగా ఈ నది ఇసుకను వడకట్టి బంగారు రేణువులను సేకరిస్తున్నారు. ఈ నది నీటిలో అతి సూక్ష్మమైన బంగారు కణాలు ఉంటాయని నమ్ముతారు. ఇప్పటికీ ఇక్కడ వందలాది కుటుంబాలు ఈ నదిపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి.
కరాకరి నదిలో బంగారం వేట
కరాకరి నది కూడా బంగారు నిక్షేపాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన మరో నది. ఈ ప్రాంతంలోని స్థానిక గ్రామస్థులు ఎటువంటి అత్యాధునిక యంత్రాలు లేకుండా కేవలం చేతులతో, ప్లేట్లతో బంగారాన్ని వెతుకుతుంటారు. దీనిని గోల్డ్ పానింగ్ అని పిలుస్తారు. నది ఒడ్డున ఉన్న మట్టిని సేకరించి, అందులో ఉన్న బంగారు రేణువులను వేరు చేయడం వీరి దినచర్య. ఇలా ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ నదులు మానవాళికి ఎంతో సంపదను అందిస్తున్నాయి.