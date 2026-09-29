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- Top 10 Fastest Trains: రాకెట్ కంటే స్పీడ్.. ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన టాప్ 10 రైళ్లు ఇవే
Top 10 Fastest Trains: రాకెట్ కంటే స్పీడ్.. ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన టాప్ 10 రైళ్లు ఇవే
Top 10 Fastest Trains: రైల్వే సాంకేతికతలో విప్లవాత్మక మార్పుల వల్ల నేడు ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన రైళ్లు ఆకాశంలో ఎగిరే విమానాలతో పోటీపడుతున్నాయి. ఐరోపా, ఆసియా దేశాలలో గంటకు 300 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వేగంతో దూసుకెళ్లే రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
విమానానికి పోటీగా దూసుకెళ్లే బుల్లెట్ రైళ్లు.. టాప్ 10 లిస్ట్లో వందే భారత్ స్థానం ఎంత?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రవాణా రంగం వేగంగా మారుతోంది. ప్రయాణికులను తక్కువ సమయంలో, ఎంతో సౌకర్యవంతంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి పలు దేశాలు ఆధునిక హైస్పీడ్ రైళ్లను తీసుకొస్తున్నాయి. మాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ సాంకేతికత నుండి సాంప్రదాయ వీల్డ్ రైళ్ల వరకు రైల్వే ఇంజినీరింగ్ అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది. ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన టాప్ 10 రైళ్ల వివరాలను, అలాగే ఆయా దేశాల రవాణా విప్లవంలో వచ్చిన వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
చైనా మ్యాగ్లెవ్, సిఆర్ ఫ్యామిలీ హవా
ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన రైలుగా చైనాకు చెందిన షాంఘై మ్యాగ్లెవ్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఇది గంటకు 460 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఇది చక్రాలపై కాకుండా మాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ సాంకేతికతతో పట్టాల పైభాగాన గాలిలో తేలుతూ వెళ్తుంది. ఇది షాంఘై పుడాంగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుండి లాంగ్యాంగ్ రోడ్ స్టేషన్ వరకు నడుస్తుంది.
దీని తర్వాత రెండవ స్థానంలో చైనాకే చెందిన CR450 ఫుక్సింగ్ ఉంది. ఇది గంటకు 400 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తుంది. ఇది శక్తి వినియోగాన్ని 10 శాతం తగ్గిస్తూ రూపొందించారు. మూడో స్థానంలో CR400 ఫుక్సింగ్ హావ్ గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో బీజింగ్-షాంఘై, బీజింగ్-గ్వాంగ్జౌ మార్గాల్లో నడుస్తోంది. అలాగే నాలుగో స్థానంలో ఉన్న CRH380A హెక్సీ కూడా గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఇది ట్రయల్స్లో ఏకంగా 486.1 కి.మీ వేగాన్ని నమోదు చేసింది.
యూరోపియన్ రవాణా అద్భుతాలు: స్పెయిన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, యుకే
ఐరోపా ఖండంలో కూడా హైస్పీడ్ రైళ్లు ప్రయాణ రూపురేఖలను మార్చేస్తున్నాయి. స్పెయిన్కు చెందిన తాల్గో 350 / అవ్రిల్ గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తూ ఐదవ స్థానంలో ఉంది. దీని ప్రత్యేకమైన బాతు ఆకారపు నోస్ డిజైన్ వల్ల దీనికి పాటో అని పేరు వచ్చింది. ఇది మలుపుల్లో కూడా స్థిరంగా వెళ్లేలా డిజైన్ చేశారు.
జర్మనీకి చెందిన ICE 3 / సీమెన్స్ మల్టీపుల్ యూనిట్ గంటకు 330 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఇక ఫ్రాన్స్ ఐకానిక్ రైలు TGV M / POS గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది. టెస్టింగ్ సమయంలో ఈ టీజీవీ ఏకంగా 574.8 కి.మీ వేగాన్ని సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్న యూరోస్టార్ e320 లండన్ నుండి పారిస్, బ్రస్సెల్స్ మధ్య 50 కిలోమీటర్ల ఛానల్ టన్నెల్ ద్వారా గంటకు 320 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది.
ఆసియా వేగవంతమైన నెట్వర్క్: జపాన్, దక్షిణ కొరియా రికార్డులు
ఆసియాలో చైనా మాత్రమే కాకుండా జపాన్, దక్షిణ కొరియా దేశాలు కూడా రవాణా రంగంలో రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. జపాన్కు చెందిన జేఆర్ ఈస్ట్ E5 / H5 సిరీస్ షింకన్సేన్ గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఏడో స్థానంలో ఉంది. టోక్యో నుండి షిన్-అయోమోరి మధ్య నడిచే ఈ రైలు, టన్నెల్స్ దాటేటప్పుడు శబ్దం రాకుండా 15 మీటర్ల పొడవైన ఏరోడైనమిక్ నోస్ కలిగి ఉంటుంది.
దక్షిణ కొరియాకు చెందిన KTX-చియోంగ్యాంగ్ గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది. ఇది అతి తక్కువ సమయంలో వేగాన్ని అందుకునే అల్యూమినియం బాడీతో రూపుదిద్దుకుంది. దక్షిణ కొరియాలో KTX సిరీస్, ఇటలీలో ఫ్రెచియారోస్సా 1000, ఆఫ్రికాలో అల్ బొరాక్ రైళ్లు కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో హైస్పీడ్ నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తున్నాయి.
భారతీయ రైల్వే విప్లవం: వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్
ప్రపంచస్థాయి హైస్పీడ్ రైళ్ల సరసన భారత్ కూడా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. భారతీయ రైల్వేలో ఆధునికతకు ప్రతీకగా నిలిచింది వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్. ఇది గంటకు 180 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగంతో ప్రయాణించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఆధునిక సౌకర్యాలు, మెరుగైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు, వేగవంతమైన ఆక్సిలరేషన్తో ప్రయాణికులకు ఇది సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో భారత్ కూడా బుల్లెట్ రైల్ నెట్వర్క్ను మరింత విస్తరించే దిశగా పనులు వేగవంతం చేస్తోంది.