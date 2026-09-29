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- Top Selling Cars: ఇండియాలో ఎక్కువగా నడిచే కార్లు ఏవి? ఎందుకు ఈ కార్లను ఎక్కువగా కొంటున్నారు?
Top Selling Cars: ఇండియాలో ఎక్కువగా నడిచే కార్లు ఏవి? ఎందుకు ఈ కార్లను ఎక్కువగా కొంటున్నారు?
Top Selling Cars: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ప్రతి నెలా లక్షలాది కార్లు అమ్ముడవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి, సగటు కొనుగోలుదారులు కార్లను ఎంచుకునేటప్పుడు మైలేజ్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, సరసమైన ధర, భద్రత వంటి అంశాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
ఇండియాలో ఈ కార్లకే ఫుల్ డిమాండ్.. జనాలు ఎందుకు క్యూ కడుతున్నారో తెలుసా?
భారత కార్ల మార్కెట్లో ప్రస్తుతం సరికొత్త ట్రెండ్ నడుస్తోంది. కార్లు కొనాలనుకునే వారు కేవలం ఒకే విషయం చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదు. ధర అందుబాటులో ఉందా? మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది? ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చోవడానికి స్పేస్ ఉందా? అలాగే లేటెస్ట్ లైఫ్స్టైల్ అవసరాలకు సరిపోతుందా? ఇలా ప్రతీ ఒక్కటి లెక్కలేస్తున్నారు. మన దేశంలో అర్బన్, రూరల్ అనే తేడా లేకుండా హ్యాచ్బ్యాక్స్, కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీల హవా విపరీతంగా కొనసాగుతోంది.
2026 ఆగస్టు నాటి విక్రయాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే టాటా పంచ్ ఏకంగా 21,320 యూనిట్ల అమ్మకాలతో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలవగా, మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్ 20,180 యూనిట్లతో గట్టి పోటీనిస్తూ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. మారుతి స్విఫ్ట్, డిజైర్, టాటా నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ క్రెటా వంటి మోడళ్లు కూడా అమ్ముడవుతున్న జాబితాలో టాప్లో ఉన్నాయి.
డిమాండ్ ఉన్న టాప్ కార్ల లిస్ట్ ఇదే
దేశీయ మార్కెట్లో జనాలు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్న కార్లలో టాటా పంచ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇది మైక్రో ఎస్యూవీ లుక్తో పాటు, అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, పెట్రోల్, సీఎన్జీ, ఈవీ వంటి రకరకాల ఆప్షన్లు కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా అందుబాటు ధరలోనే 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను అందిస్తోంది.
ఇక రెండో స్థానంలో టాల్బాయ్ డిజైన్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉండే మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్ ఉంది. విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్, స్పష్టమైన రోడ్ విజన్, కంపెనీ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ ఆప్షన్ వల్ల ఇది నిరంతరం భారీగా విక్రయమవుతోంది. యువతతో పాటు చిన్న కుటుంబాలకు ఫేవరెట్ ఛాయిస్గా మారుతి స్విఫ్ట్ నిలిచింది. స్పోర్టీ డిజైన్, మైలేజ్ ఇచ్చే జెడ్-సిరీస్ ఇంజిన్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ దీనికి ప్లస్ పాయింట్లు.
ఇక మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో హ్యుందాయ్ క్రెటా దే తిరుగులేని రికార్డు. ఫీచర్లతో నిండిన ఇంటీరియర్, విభిన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, మెరుగైన రీసేల్ విలువ దీని సొంతం. వీటితో పాటు మారుతి బ్రెజా, మారుతి ఫ్రాంక్స్ కాంపాక్ట్ క్రాస్ఓవర్ విభాగంలో సులభమైన డ్రైవింగ్, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యంతో మార్కెట్ను శాసిస్తున్నాయి.
కారు మోడల్.. వాటి ప్రత్యేకతలు
- టాటా పంచ్ - SUV స్టైలింగ్, కాంపాక్ట్ పరిమాణం, 5-స్టార్ సేఫ్టీ, సీఎన్జీ, ఈవీ ఆప్షన్లు
- మారుతి వ్యాగన్ఆర్ - తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, బెస్ట్ మైలేజ్, విశాలమైన క్యాబిన్
- మారుతి స్విఫ్ట్ - స్పోర్టీ డిజైన్, పవర్ఫుల్ జెడ్-సిరీస్ ఇంజిన్, రీసేల్ వాల్యూ
- మారుతి డిజైర్ - కంఫర్టబుల్ ఫ్యామిలీ రైడ్, మంచి మైలేజ్, బిగ్ బూట్ స్పేస్
- టాటా నెక్సాన్ - దృఢమైన నిర్మాణం, పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ, ఈవీ పవర్ ట్రెయిన్స్
- హ్యుందాయ్ క్రెటా - ప్రీమియం ఇంటీరియర్, అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు, పవర్ఫుల్ ఇంజిన్
- మారుతి ఎర్టిగా - 7-సీటర్ కెపాసిటీ, లాంగ్ డ్రైవ్లకు పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ వెహికల్
- మారుతి ఫ్రాంక్స్ - క్రాస్ఓవర్ డిజైన్, క్రేజీ మైలేజ్, నయా ఫీచర్లు
- మారుతి బ్రెజా - హై గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, సిటీ, హైవే వినియోగానికి అనుకూలం
- మహీంద్రా స్కార్పియో - రగ్గడ్ డిజైన్, పవర్ఫుల్ రోడ్ ప్రెజెన్స్
మైలేజ్ కమ్ ప్యాకెట్ ఫ్రెండ్లీ ధరలు
భారతీయ కార్ల కొనుగోలుదారుల ఆలోచన సరళి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. కారు కొనేటప్పుడు కేవలం షోరూమ్ ధర మాత్రమే కాకుండా, రోజూ అయ్యే పెట్రోల్, డీజిల్ ఖర్చులను బాగా లెక్కిస్తారు. అందుకే మైలేజ్ ఇచ్చే కార్లకు ఇక్కడ ఎప్పుడూ భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. సబ్-4 మీటర్ పరిధిలో ఉండే కార్లపై పన్ను రేట్లు తక్కువగా ఉండటం వల్ల కంపెనీలు తక్కువ ధరలకే కార్లను ఆఫర్ చేయగలుగుతున్నాయి.
టూ వీలర్స్ నుంచి ఫోర్ వీలర్లకు మారే మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఈ ధరలు బాగా కలిసి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాగన్ఆర్, స్విఫ్ట్, డిజైర్ వంటి మోడళ్లు లీటరుకు ఎక్కువ కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తూ వినియోగదారుల రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నాయి.
కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ డిజైన్ల క్రేజ్
గత కొన్నేళ్లుగా హ్యాచ్బ్యాక్ కార్ల కంటే ఎస్యూవీ బాడీ స్టైల్ ఉన్న కార్ల వైపు ఎక్కువమంది మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఎత్తైన సీటింగ్ పొజిషన్ వల్ల రోడ్డుపై క్లియర్ విజన్ దక్కుతుంది. ఇండియాలోని గుంతల రోడ్లు, వర్షాకాలంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను తట్టుకోవడానికి ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్న కార్లు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి.
పెద్ద పెద్ద ఎస్యూవీలు కొనలేని వారు సైతం టాటా పంచ్, నెక్సాన్, మారుతి బ్రెజా, ఫ్రాంక్స్, హ్యుందాయ్ క్రెటా లాంటి కాంపాక్ట్ మోడళ్లను ఎంచుకుంటున్నారు. ఇవి ఎస్యూవీ లుక్ ఇవ్వడమే కాకుండా సిటీ ట్రాఫిక్లో సులభంగా నడపడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
సేఫ్టీ ఫీచర్లు.. హై రీసేల్ వాల్యూ
ఇప్పుడున్న యువత, యంగ్ ఫ్యామిలీలు కారు కొనేటప్పుడు సేఫ్టీకి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. భారత్ ఎన్సీఏపీ లేదా గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన కార్ల పట్ల కొనుగోలుదారులు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, రియర్ కెమెరాలతో పాటు కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, సన్రూఫ్, టచ్స్క్రీన్ వంటి ఫీచర్లను కోరుకుంటున్నారు.
దీనికి తోడు మారుతి సుజుకి, టాటా, హ్యుందాయ్ కంపెనీలకు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించిన సర్వీస్ నెట్వర్క్ ఉండటం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ప్రతి చిన్న పట్టణంలోనూ సర్వీసింగ్ సౌకర్యం దొరకడం, విడిభాగాలు తక్కువ ధరకు లభించడం వల్ల ఓనర్షిప్ ఇబ్బందులు ఉండవు. అంతేకాకుండా, కొన్నేళ్ల తర్వాత కారు అమ్మినా మంచి రీసేల్ వ్యాల్యూ వస్తుండటంతో ఈ కార్లు నిరంతరం రికార్డు స్థాయి విక్రయాలను సాధిస్తున్నాయి.