Pi Day: ఈరోజు గూగుల్ డూడుల్ చూశారా.? ‘పై’ మన జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసా?
Pi Day: ప్రతీ ఏటా మార్చి 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా పై డే (Pi Day) జరుపుకుంటారు. గణితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన స్థిరాంకమైన π (పై) గౌరవార్థం ఈ రోజును ప్రత్యేకంగా గుర్తిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు పై అంటే ఏంటి.? ఇది మన జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం.
పై (π) అంటే ఏమిటి?
పై అనేది గణితంలో ఉపయోగించే ఒక ముఖ్యమైన స్థిర సంఖ్య. ఇది వృత్తం చుట్టుకొలత (Circumference), వ్యాసం (Diameter) మధ్య నిష్పత్తిని తెలియజేస్తుంది. ఈ విలువను సాధారణంగా 3.14గా ఉపయోగిస్తారు. కానీ అసలు ‘పై’ సంఖ్య అంతులేని దశాంశాలుగా కొనసాగుతుంది. ఉదాహరణకు 3.1415926535… ఇలా నిరంతరం కొనసాగుతుంది. ఇది అహేతుకమైన (irrational number) కాబట్టి దశాంశాలు ఎప్పటికీ ముగియవు, అలాగే ఒకే విధంగా పునరావృతం కావు.
పై సంఖ్య ఎలా కనుగొన్నారు?
పై సంఖ్య గురించి తెలుసుకోవడం వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైంది. ప్రాచీన గణిత శాస్త్రవేత్తలు వృత్తాల కొలతలను అధ్యయనం చేస్తూ ఈ విలువను కనుగొన్నారు. సుమారు క్రీ.పూ. 250 ప్రాంతంలో గ్రీకు గణిత శాస్త్రవేత్త ఆర్కిమెడిస్ ఒక ఆసక్తికరమైన పద్ధతిని ఉపయోగించాడు. ఆయన వృత్తం చుట్టూ 96 భుజాలు ఉన్న బహుభుజాలను ఉపయోగించి పై విలువకు దగ్గరైన అంచనాను లెక్కించాడు. ఆ తర్వాత కూడా అనేక మంది గణిత శాస్త్రవేత్తలు పై విలువను మరింత కచ్చితంగా లెక్కించేందుకు ప్రయత్నించారు. వారిలో ఫైబొనాక్సీ, ఫ్రాంకోయిస్ వియెట్, అడ్రియాన్ వాన్ రూమెన్, గాట్ఫ్రైడ్ విల్హెల్మ్ లీబ్నిజ్ వంటి వారు ముఖ్యులు. కానీ 1706లో వెల్ష్ గణిత శాస్త్రవేత్త విలియం జోన్స్ మొదటిసారి ఈ నిష్పత్తిని సూచించేందుకు గ్రీకు అక్షరం πను ఉపయోగించాడు. అప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అదే గుర్తును ఉపయోగిస్తున్నారు.
పై డే ఎలా ప్రారంభమైంది?
పై సంఖ్యలో మొదటి మూడు అంకెలు 3.14. అందుకే మార్చి 14 (3/14)ను పై డేగా జరుపుకుంటారు. ఈ సంప్రదాయం మొదట 1988లో ప్రారంభమైంది. అమెరికా శాస్త్రవేత్త లారీ షా సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని ఎక్స్ప్లోరొటేరియం సైన్స్ మ్యూజియంలో మొదటి పెద్ద స్థాయి పై డే వేడుక నిర్వహించాడు. తర్వాత 2009లో అమెరికా ప్రతినిధుల సభ మార్చి 14ను నేషనల్ పై డేగా గుర్తించింది. అప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, శాస్త్రవేత్తలు, గణితాభిమానులు ఈ రోజును జరుపుకుంటున్నారు.
నిజ జీవితంలో పై ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
పై సంఖ్య కేవలం గణితంలోనే కాదు, మన రోజువారీ జీవితంలో కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
నిర్మాణ రంగం:
వృత్తాకార నిర్మాణాలు, స్టేడియంలు, రౌండ్ ట్యాంకులు నిర్మించేటప్పుడు పై ఉపయోగిస్తారు.
ఇంజినీరింగ్:
యంత్రాల చక్రాలు, గేర్లు, పైపులు వంటి వృత్తాకార భాగాల లెక్కల్లో పై అవసరం.
అంతరిక్ష పరిశోధన:
ఉపగ్రహాల కక్ష్యలు, గ్రహాల గమనాలు లెక్కించేటప్పుడు పై ఉపయోగిస్తారు.
టెక్నాలజీ:
కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్, వీడియో గేమ్స్, డిజిటల్ డిజైన్లలో కూడా వృత్తాలు, వక్రరేఖలు లెక్కించడానికి పై అవసరం.
సాధారణంగా చెప్పాలంటే.. మీరు ఒక గుండ్రని టేబుల్ చుట్టుకొలతను తెలుసుకోవాలంటే కూడా పై అవసరం ఉంటుంది.
పై డే రోజున ప్రత్యేక సంప్రదాయం
పై డే రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు సరదా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. గణిత పోటీలు, పై సంఖ్యను ఎక్కువ అంకెల వరకూ గుర్తుపెట్టుకునే పోటీలు, పై డే కేక్ లేదా పై (pie) తినడం. Pi, Pie అనే పదాలు ఒకేలా వినిపిస్తాయి. పైగా pie వంటకం కూడా గుండ్రంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది ఈ రోజున పై ఫుడ్ తింటూ కూడా సంబరాలు జరుపుకుంటారు.