Death Valley: నేపాల్లో ప్రాణాలు తీస్తున్న కర్ణాలి హైవే.. ప్రయాణం ఎందుకంత ప్రమాదకరం?
Death Valley: ఈ దారిలో ప్రయాణిస్తే ఎవరికైనా గుండె ఆగినంత పని అవుతుంది. వాహనదారులు ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా సరే..ప్రాణాలు గాల్లోకే. ఇప్పటికే ఇక్కడ వందల మంది చనిపోయారు. అందుకే దీన్ని డెత్ వ్యాలీ అంటారు. ఇంతకీ ఇది ఎక్కడుందో తెలుసా? మీరెప్పుడైనా చూశారా?
నేపాల్లో ప్రాణాలు తీస్తున్న కర్ణాలి హైవే
ఈ దారిలో ప్రయాణించాలంటే గుండె ధైర్యం ఉండాల్సిందే! ఒకవైపు ఆకాశాన్ని తాకే కొండలు.. మరోవైపు అడుగుతీసి అడుగు వేస్తే లోయలో పడిపోయే ప్రమాదం.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే మలుపులు! డ్రైవింగ్లో చిన్న పొరపాటు చేసినా ప్రాణాలకే ముప్పు. ఇప్పటికే ఈ మార్గంలో వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందుకే ఈ రహదారి గురించి తెలిస్తేనే ఒళ్లు జలదరిస్తుంది. ఇంతకీ ఈ ప్రమాదకరమైన హైవే ఎక్కడుంది? దీని మీద ప్రయాణం ఎందుకంత భయంకరంగా మారింది?
చూస్తేనే వెన్నులో వణుకు పుట్టించే రహదారి!
నేపాల్లోని కర్ణాలి హైవే.. పేరుకు రహదారే అయినా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం మాత్రం ప్రాణాలకు పరీక్షగా మారుతుంది. సుర్ఖేత్ నుంచి జుమ్లా వరకు విస్తరించిన ఈ మార్గం సుమారు 232 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. దైలేఖ్, కాలికోట్, జుమ్లా వంటి ప్రాంతాలను కలుపుతూ మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది.
అయితే ఈ రహదారిపై కనిపించే దృశ్యాలు మాత్రం భయపెడతాయి. ఇరుకైన రోడ్లు, ప్రమాదకరమైన మలుపులు, పక్కనే లోతైన లోయలు.. వీటికి తోడు దెబ్బతిన్న రహదారి ఉపరితలం ప్రయాణాన్ని మరింత కష్టతరం చేస్తాయి. కొన్ని చోట్ల ఎదురెదురుగా రెండు వాహనాలు వచ్చినా దాటించేందుకు తగినంత స్థలం ఉండదు. అలాంటి సమయంలో డ్రైవర్ ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది.
917 మంది మృతి.. ప్రమాదాల వెనుక కారణాలివే!
కర్ణాలి హైవేపై ప్రమాదాల తీవ్రతను అక్కడి పోలీసుల గణాంకాలే వెల్లడిస్తున్నాయి. 2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి ఈ మార్గంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 917 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు కర్ణాలి ప్రావిన్స్ పోలీసుల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. గత మూడు సంవత్సరాల్లోనే 111 మంది మరణించగా, మరో 309 మంది గాయపడినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఇరుకైన రహదారులు, ప్రమాదకరమైన మలుపులు, దెబ్బతిన్న రోడ్డు ఉపరితలం ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి. పాత వాహనాలు, అతివేగం, అధిక బరువుతో ప్రయాణించడం కూడా ముప్పును పెంచుతున్నాయి. కొండ మలుపుల వద్ద ఎదురుగా వస్తున్న వాహనం కనిపించకపోవడంతో డ్రైవర్లకు స్పందించేందుకు తగిన సమయం ఉండకపోవచ్చు. ఫలితంగా చిన్న పొరపాటు కూడా ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది.
వర్షం పడితే మరింత డేంజర్!
సాధారణ రోజుల్లోనే అత్యంత సవాలుగా ఉండే ఈ రహదారిపై వర్షాకాలంలో పరిస్థితులు మరింత ప్రమాదకరంగా మారతాయి. భారీ వర్షాలకు కొండల నుంచి రాళ్లు, మట్టి జారిపడి రోడ్డుపై పడుతుంటాయి. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోవడమే కాకుండా, ప్రయాణికులు గంటల తరబడి మార్గమధ్యలో చిక్కుకుపోతుంటారు. కొండచరియలు విరిగిపడిన ప్రాంతాల్లో రహదారిని తిరిగి తెరవడానికి భారీ యంత్రాలతో శిథిలాలను తొలగించాల్సి వస్తుంది. అయితే రోడ్డు శుభ్రం చేసిన తర్వాత కూడా మళ్లీ కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. అందుకే ఈ మార్గంలో ప్రయాణించేవారికి వాతావరణ పరిస్థితులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి.
కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసినా మారని పరిస్థితి!
ఈ హైవేను మెరుగుపరిచేందుకు భారీగా నిధులు ఖర్చు చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రపంచ బ్యాంకు సహకారంతో సుర్ఖేత్–జుమ్లా మార్గంలో మరమ్మతులు చేపట్టగా, సుమారు ఒక బిలియన్ నేపాలీ రూపాయలు ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. అయినప్పటికీ, రహదారి ఉపరితలంలో పెద్ద మొత్తంలో నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం. గత మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో మరో 670 మిలియన్ నేపాలీ రూపాయలు మరమ్మతుల కోసం ఖర్చు చేసినట్లు వివరాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇంత ఖర్చు చేసినా రహదారి పరిస్థితి పూర్తిగా మెరుగుపడకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
జీవనాడి లాంటి రోడ్డే.. ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారితే?
కర్ణాలి హైవే ప్రమాదకరమైన మార్గమైనప్పటికీ, స్థానిక ప్రజలకు మాత్రం ఇది ఎంతో అవసరం. ఆసుపత్రులు, మార్కెట్లు, విద్యాసంస్థలు, ఇతర పట్టణాలకు వెళ్లేందుకు ఈ రహదారిపైనే చాలామంది ఆధారపడుతున్నారు. అందువల్ల ఈ మార్గాన్ని పూర్తిగా పక్కనపెట్టడం సాధ్యం కాదు. ప్రమాదకరమైన మలుపుల వద్ద రక్షణ గోడలు నిర్మించడం, రహదారిని నాణ్యతతో మరమ్మతు చేయడం, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రాంతాల్లో ముందస్తు హెచ్చరికలు ఏర్పాటు చేయడం అత్యవసరం.
మొత్తంగా, నేపాల్లోని కర్ణాలి హైవే ప్రకృతి అందాల మధ్య ఉన్నప్పటికీ, ప్రయాణికులకు మాత్రం ప్రమాదకరమైన సవాలుగా నిలుస్తోంది. ఈ మార్గంలో 917 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న గణాంకాలు రహదారి భద్రత ఎంత ముఖ్యమో గుర్తుచేస్తున్నాయి. స్థానికులకు జీవనాడిగా ఉన్న ఈ రహదారి.. ప్రయాణికుల పాలిట మృత్యుమార్గంగా మారకుండా ఉండాలంటే మెరుగైన నిర్మాణం, పటిష్ఠమైన నిర్వహణ ఎంతో అవసరం.