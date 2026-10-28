Water Chestnut: మార్కెట్లో నల్లగా కనిపించే ఈ కాయల పేరేంటి? వీటిని ఎక్కడ పండిస్తారు?
Water Chestnut: మార్కెట్లో బండ్ల మీద నల్లగా, వింత ఆకారంలో కనిపించే ఈ కాయలను మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? వీటిని చూసినా అసలు పేరేంటో తెలియదు. కానీ వీటిలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థాలతో పాటు ఖనిజాలూ ఉంటాయి. ఇంతకీ ఈ కాయలను ఏమంటారు? వీటిని ఎక్కడ పండిస్తారు?
ఇవేంటో తెలుసా?
మార్కెట్లో బండ్ల మీద నల్లగా, వింత ఆకారంలో కనిపించే ఈ కాయలను మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? వీటిని చూసినా అసలు పేరేంటో తెలియదు. కానీ వీటిలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థాలతో పాటు ఖనిజాలూ ఉంటాయి. ఇవి నీటిలో పెరిగే మొక్కకు కాసే కాయలను పండించి ఆదాయం పొందుతున్నారు. వీటినే వాటర్ చెస్ట్నట్ (Water Chestnut) లేదా సింఘారా (Singhara) పంట అంటారు. చెరువులు, నీరు నిలిచే పొలాల్లో సాగు చేసే ఈ పంట ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైతులకు జీవనాధారంగా ఉంది. సరైన నీటి వసతి, సాగు పద్ధతులు, మార్కెట్ అందుబాటులో ఉంటే ఇది ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ వనరుగా మారవచ్చు.
వీటినే సింఘారా (Singhara), వాటర్ చెస్ట్నట్ (Water Chestnut) లేదా పానీఫల్ అని పిలుస్తారు. వీటి శాస్త్రీయ నామం Trapa natans. సాధారణంగా మనం తినే చెస్ట్నట్స్ చెట్లకు కాస్తే.. ఈ సింఘారా మాత్రం నీటిలో పెరిగే మొక్కకు కాస్తుంది. కాయలకు రెండు వైపులా కొమ్ముల్లాంటి మొనదేలిన భాగాలు ఉండటంతో ఇవి చూడటానికి చాలా వింతగా కనిపిస్తాయి. బయట పొట్టు ముదురు గోధుమ లేదా నలుపు రంగులో ఉంటుంది. లోపల మాత్రం తెల్లటి గుజ్జు ఉంటుంది.
నీటిలోనే పెరిగే ఈ కాయలను ఎలా పండిస్తారు?
సింఘారా మొక్కలు చెరువులు, సరస్సులు, నీరు నిలిచే లోతు తక్కువ ప్రాంతాల్లో పెరుగుతాయి. వీటి ఆకులు నీటి ఉపరితలంపై తేలుతూ ఉంటాయి. మొక్క వేర్లు బురదతో కూడిన అడుగు భాగంలో ఉంటాయి. కాయలు మొక్కలపై అభివృద్ధి చెంది, పూర్తిగా పండిన తర్వాత వాటిని సేకరిస్తారు. బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ పంట సాగుకు ప్రాధాన్యం ఉంది. నీరు నిలిచే ప్రాంతాలను వ్యవసాయానికి ఉపయోగించుకునే ప్రత్యామ్నాయ పంటల్లో సింఘారా కూడా ఒకటి.
వీటిలో ఎలాంటి పోషకాలు ఉంటాయి?
సింఘారా కాయల్లో ప్రధానంగా కార్బోహైడ్రేట్లు ఉంటాయి. వీటితో పాటు కొంత ప్రోటీన్, పీచు పదార్థాలు, పొటాషియం, కాల్షియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు కూడా లభిస్తాయి. వీటిలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు కొవ్వు శాతం సాధారణంగా తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, కాయల రకం, పండిన స్థాయి, పచ్చిగా ఉన్నాయా లేదా ఉడికించారా అనే అంశాలను బట్టి పోషకాల పరిమాణం మారుతుంది.
సింఘారాను ఎలా తింటారు?
సింఘారాను పచ్చిగా లేదా ఉడికించి తినే పద్ధతులు ఉన్నాయి. అయితే, పరిశుభ్రమైన నీటిలో పండించిన కాయలను మాత్రమే ఎంచుకొని, బాగా కడిగి తినడం మంచిది. చాలా మంది వీటిని ఉడికించి తింటారు. కాయలను ఎండబెట్టి పొడిగా చేసి పిండి తయారు చేస్తారు. ఈ పిండితో పూరీలు, రొట్టెలు, హల్వా వంటి వంటకాలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఉపవాస సమయంలో సింఘారా పిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకునే అలవాటు ఉంది.
ఆరోగ్యానికి ఏమైనా ప్రయోజనాలున్నాయా?
సింఘారాలో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయి. పీచు పదార్థాలు జీర్ణక్రియకు తోడ్పడతాయి. ఇందులోని పొటాషియం, కాల్షియం వంటి ఖనిజాలు కూడా సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఉపయోగపడతాయి. అయితే, సింఘారా తినడం వల్ల ఏదైనా వ్యాధి నయమవుతుందని లేదా బరువు తప్పనిసరిగా తగ్గుతుందని చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలు లేవు. దీనిని ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా మాత్రమే చూడాలి.
కొనేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి
మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కుళ్లిన వాసన వచ్చే, బూజు పట్టిన లేదా దెబ్బతిన్న కాయలను తీసుకోవద్దు. కాయలపై ఉండే మట్టి, మలినాలను తొలగించేలా బాగా కడగాలి. ముఖ్యంగా నీటిలో పెరిగే పంట కావడంతో, కలుషిత నీటి నుంచి సేకరించిన కాయల్లో సూక్ష్మజీవులు లేదా ఇతర కాలుష్య పదార్థాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే నమ్మకమైన విక్రేతల దగ్గర కొనుగోలు చేసి, వీలైనంత వరకు ఉడికించి తినడం మంచిది.