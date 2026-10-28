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- బంగాళాఖాతంలోనే ఎక్కువ తుఫాన్లు ఎందుకు వస్తాయి? అది కూడా ఈ రెండు నెలల్లోనే ఎందుకు ఎక్కువ?
బంగాళాఖాతంలోనే ఎక్కువ తుఫాన్లు ఎందుకు వస్తాయి? అది కూడా ఈ రెండు నెలల్లోనే ఎందుకు ఎక్కువ?
బంగాళాఖాతంలోనే తరచూ తుపానులు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా ఏడాదిలో ప్రత్యేకంగా ఓ రెండు నెలల కాలంలోనే ఈ తుపానులు వస్తాయి. ఇలా బంగాళాఖాతంలోనే తుపానులు రావడానికి ప్రత్యేక కారణం ఉంది.
బంగాళాఖాతంలోనే తుపానులు ఎందుకు?
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'అర్నబ్' తుఫాను వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చాలా ప్రాంతాలు విలవిలలాడాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటూఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాల్లో కూడా తుపాను ఎఫెక్ట్ కనిపించింది. అరేబియా సముద్రంతో పోలిస్తే బంగాళాఖాతంలో నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా తుఫాన్లు పుట్టుకొస్తుంటాయి. ఈ సముద్రం చుట్టూ భూభాగం ఉండటం, లోతు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ వాతావరణంలో వేగంగా మార్పులు వస్తాయి. తూర్పు తీర ప్రజలను ప్రతి ఏటా భయపెట్టే ఈ తుఫాన్లు బంగాళాఖాతంలోనే ఎందుకు బలంగా మారతాయి
తుపానులు ఎలా పుడతాయి?
తుఫాను పుట్టడానికి, బలపడటానికి సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత కనీసం 26 నుంచి 28 డిగ్రీలు ఉండాలి. బంగాళాఖాతం నీరు ఎప్పుడూ వేడిగా ఉండటం వల్ల భారీగా నీటి ఆవిరి పైకి లేచి అల్పపీడనాలు ఏర్పడతాయి. మరో విశేషం ఏమిటంటే, గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, గోదావరి వంటి భారీ నదులు తెచ్చే మంచినీరు సముద్ర ఉప్పునీటి పైభాగంలో ఒక పొరలా తేలియాడుతుంది. ఈ తేలికపాటి మంచినీటి పొర కారణంగా కింద ఉండే చల్లటి నీరు పైకి రాలేకపోతుంది. ఫలితంగా పైనున్న వేడి నీరు అలాగే ఉండి, తుఫానుకు నిరంతరం అపరిమితమైన శక్తిని, వేడిని అందిస్తూ దానిని మహా తుఫానుగా మారుస్తుంది.
ఆ రెండు నెలల్లోనే తుపానులు ఎక్కువ
ఏడాది మొత్తంలో అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లోనే ఈ ముప్పు ఎక్కువగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం రుతుపవనాల తిరోగమనం. జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు వీచే నైరుతి గాలులు అక్టోబర్ వచ్చేసరికి పూర్తిగా శాంతిస్తాయి. ఆ సమయంలో ఆకాశంలో వీచే బలమైన గాలుల కదలికలు తగ్గిపోవడంతో మేఘాలు చెదిరిపోకుండా నిలకడగా ఉంటుంది. వేసవి వేడిని నిల్వ చేసుకున్న సముద్ర జలాలు, గాలిలో ఉండే తేమ, అనుకూలమైన వాతావరణం అన్నీ కలిసి అల్పపీడనాలను అతి తీవ్ర తుఫాన్లుగా మారుస్తాయి. అందుకే ఈ రెండు నెలల్లో తీరప్రాంతాలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తుంది.