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- అమెరికాలో వింత విధానం.. రోడ్డు పక్కన టీవీలు, ఫ్రిజ్లు, ఫర్నిచర్లు.. అన్నీ ఉచితంగానే
అమెరికాలో వింత విధానం.. రోడ్డు పక్కన టీవీలు, ఫ్రిజ్లు, ఫర్నిచర్లు.. అన్నీ ఉచితంగానే
USA: సాధారణంగా మన దేశంలో ఇల్లు మారాలన్నా, ఉద్యోగరీత్యా మరో ప్రాంతానికి వెళ్లాలన్నా ఇంట్లోని సామాన్లను కొత్త ఇంటికి తరలిస్తుంటాం. అవసరం లేని వస్తువులను ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో విక్రయిస్తాం. కానీ అమెరికాలో ఇందుకు భిన్నమైన పద్ధతి కనిపిస్తుంది.
రోడ్డు పక్కన విలువైన వస్తువులు.. ఫ్రీ బోర్డులు
అమెరికాలోని కొన్ని నగరాలు, నివాస ప్రాంతాల్లో రోడ్డు పక్కన ఉచితంగా వస్తువులను ఉంచడం కనిపిస్తుంది. పాత కుర్చీలు, టేబుళ్లు, సోఫాలు, టీవీలు, ఫ్రిజ్లు, వాషింగ్ మెషిన్లు వంటి అనేక వస్తువులను ఇలా పెడుతుంటారు. వాటిపై ‘ఫ్రీ’ లేదా ‘ఫ్రీ టు టేక్’ అని రాసి ఉంచుతారు. అంటే, ఆ వస్తువులు ఎవరికైనా అవసరమైతే ఉచితంగా తీసుకెళ్లవచ్చన్నమాట. అయితే ఇవన్నీ పాడైపోయిన వస్తువులే అనుకోవద్దు. కొన్ని మంచి స్థితిలో ఉంటాయి. మరికొన్ని దాదాపు కొత్తవిగా కూడా కనిపిస్తాయి.
ఇల్లు మారినప్పుడు ఈ పద్ధతిని ఎందుకు అనుసరిస్తారు?
అమెరికాలో ఉద్యోగరీత్యా మరో రాష్ట్రానికి వెళ్లడం, ఇంటిని ఖాళీ చేయడం లేదా విదేశాలకు వెళ్లిపోవడం వంటి సందర్భాల్లో ఈ పద్ధతి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పెద్ద ఫర్నిచర్, గృహోపకరణాలను కొత్త ప్రదేశానికి తరలించడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. వాటిని అమ్మడానికి కొనుగోలుదారుల కోసం ఎదురుచూడటం కూడా సమయం తీసుకుంటుంది. అందుకే కొందరు వాటిని రోడ్డు పక్కన ఉంచి, అవసరమైనవారు తీసుకెళ్లేలా చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు, వస్తువులను పారవేయడానికి అయ్యే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.
పేదలకు, అవసరమైన వారికి ఉపయోగం
ఈ పద్ధతి వల్ల ప్రధానంగా ప్రయోజనం పొందేది అవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయలేని వారే. కొత్తగా ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నవారు, విద్యార్థులు, తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలు ఉచితంగా లభించే వస్తువులతో తమ అవసరాలను తీర్చుకోవచ్చు. కొందరు వాడిన దుస్తులు, పుస్తకాలు, వంట సామగ్రిని కూడా ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచుతారు. కొన్నిసార్లు ఉపయోగించని కొత్త వస్తువులను సైతం ఇతరులకు ఇచ్చేస్తుంటారు. తమకు అవసరం లేని వస్తువు మరొకరికి ఉపయోగపడుతుందనే ఆలోచన ఈ పద్ధతిలో కనిపిస్తుంది.
ప్రతి వస్తువూ ఉచితమేనా?
అమెరికాలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాగే వస్తువులను ఉచితంగా ఇచ్చేస్తారని భావించకూడదు. కొంతమంది పాత సామాన్లను ఆన్లైన్ మార్కెట్ప్లేస్లలో విక్రయిస్తారు. ముఖ్యంగా ఫేస్బుక్ మార్కెట్ప్లేస్, క్రెయిగ్స్లిస్ట్ వంటి వేదికల ద్వారా కొనుగోలుదారులను వెతుకుతారు. మరికొందరు స్థానిక కమ్యూనిటీ గ్రూపుల్లో ఉచితంగా వస్తువులను అందిస్తారు. ఈ విధంగా ఉచితంగా వస్తువులు ఇచ్చిపుచ్చుకునే పద్ధతిని సాధారణంగా ‘ఫ్రీక్లింగ్’ (Freecycling) భావనతో అనుసంధానిస్తారు. అయితే రోడ్డు పక్కన వస్తువులు ఉంచడం అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అనుమతించబడదు. స్థానిక నిబంధనలను బట్టి కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి.
చెత్త తగ్గింపు.. పునర్వినియోగానికి ప్రాధాన్యం
ఈ పద్ధతి వల్ల మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం పర్యావరణ పరిరక్షణ. ఉపయోగించగలిగే వస్తువులను వెంటనే చెత్తలో పడేయకుండా, మరొకరికి అందించడం ద్వారా వ్యర్థాలను తగ్గించవచ్చు. వస్తువుల జీవితకాలం పెరుగుతుంది. కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం కొంత తగ్గుతుంది. అయితే ఉచితంగా దొరికే ప్రతి వస్తువూ సురక్షితంగా, పనిచేసే స్థితిలో ఉంటుందని అనుకోకూడదు. ముఖ్యంగా విద్యుత్ పరికరాలను తీసుకునే ముందు వాటి పరిస్థితిని పరిశీలించడం అవసరం.
మొత్తంగా చూస్తే.. అమెరికాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపించే ఈ అలవాటు కేవలం వస్తువులను వదిలించుకోవడానికే పరిమితం కాదు. అవసరం లేని వస్తువులు మరొకరికి ఉపయోగపడేలా చేయడం, వ్యర్థాలను తగ్గించడం, సమాజంలో పరస్పర సహకారాన్ని పెంపొందించడం వంటి ప్రయోజనాలు ఇందులో ఉన్నాయి. మన దగ్గర కూడా పాత దుస్తులు, పుస్తకాలు, వాడటానికి పనికొచ్చే సామాన్లను అవసరమైన వారికి అందించే పద్ధతిని ప్రోత్సహిస్తే ఎంతోమందికి మేలు జరుగుతుంది.