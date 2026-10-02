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ఏ ఆవు ఎక్కువ పాలు ఇస్తుందో తెలుసా?

feature Oct 02 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:AI Meta
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పాడి పరిశ్రమ

పాడి పరిశ్రమ రైతులకు మంచి ఆర్థిక భద్రతను ఇస్తుంది. అందుకే సరైన, మేలు జాతి పశువులను పెంచడం చాలా ముఖ్యం.

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పాల దిగుబడి ఎలా పెంచుకోవాలి?

ప్రతి ఆవు జాతికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. మనం ఆవులను చూసుకునే విధానం, వాటికి పెట్టే మేతపైనే పాల దిగుబడి ఆధారపడి ఉంటుంది.

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గిర్ ఆవు

ఇండియాలో గుజరాత్‌కు చెందిన గిర్ జాతి ఆవులు అత్యధికంగా పాలు ఇస్తాయి. ఒక్కో గిర్ ఆవు రోజుకు 12 నుంచి 20 లీటర్ల వరకు పాలు ఇస్తుంది.

Image credits: AI Meta
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బెస్ట్ ఆప్షన్

గిర్ ఆవులను బాగా చూసుకుంటే పాల దిగుబడి మరింత పెరుగుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు. పాడి పరిశ్రమకు గిర్ ఆవులు బెస్ట్ ఆప్షన్.

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