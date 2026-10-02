పాడి పరిశ్రమ రైతులకు మంచి ఆర్థిక భద్రతను ఇస్తుంది. అందుకే సరైన, మేలు జాతి పశువులను పెంచడం చాలా ముఖ్యం.
ప్రతి ఆవు జాతికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. మనం ఆవులను చూసుకునే విధానం, వాటికి పెట్టే మేతపైనే పాల దిగుబడి ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఇండియాలో గుజరాత్కు చెందిన గిర్ జాతి ఆవులు అత్యధికంగా పాలు ఇస్తాయి. ఒక్కో గిర్ ఆవు రోజుకు 12 నుంచి 20 లీటర్ల వరకు పాలు ఇస్తుంది.
గిర్ ఆవులను బాగా చూసుకుంటే పాల దిగుబడి మరింత పెరుగుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు. పాడి పరిశ్రమకు గిర్ ఆవులు బెస్ట్ ఆప్షన్.
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