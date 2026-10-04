Facts: కొంగలు ఒంటి కాలుపై ఎందుకు నిలబడతాయో, ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
Facts: కొంగలు ఒంటి కాలుపై నిలబడుతుండడం చూసే ఉంటాం. అది చూస్తే ఏదో ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అందుకే సరదాగా కొంగ జపం చేస్తోందని కూడా అంటుంటారు. కానీ దాని వెనుక ప్రకృతికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన కారణాలు ఉన్నాయి.
చల్లటి నీటిలో ఒక కాలిని ఎందుకు పైకి తీసుకుంటుంది?
కొంగలు ఆహారం కోసం ఎక్కువసేపు నీటిలో లేదా తడిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో నిలబడుతుంటాయి. నీటిలో ఉన్న రెండు కాళ్లూ నిరంతరం చలికి గురైతే శరీరం నుంచి వేడి కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఒక కాలిని శరీరానికి దగ్గరగా మడిచి, మరో కాలిపై నిలబడటం ద్వారా చల్లటి నీటికి గురయ్యే భాగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. కొంత సమయం తర్వాత కాళ్లు మార్చుకుంటూ ఉండటం వల్ల రెండు కాళ్లకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది. ఇదే విధమైన ఒంటికాలి భంగిమను కొన్ని ఇతర పక్షులు కూడా ఉపయోగిస్తాయి.
గడ్డిలో కనిపించకుండా ఉండటం కూడా ఒక కారణమే
కొంగకు ఒంటికాలిపై నిలబడటం కేవలం ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణకే పరిమితం కాదు. నీటిలో లేదా గడ్డిలో నిలబడినప్పుడు ఒక కాలిని పైకి మడిచి ఉంచడం వల్ల దాని ఆకారం పరిసరాల్లో కలిసిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నిశ్చలంగా నిలబడే సమయంలో ఇది ఇతర జంతువుల దృష్టికి తక్కువగా పడటానికి కొంతవరకు సహాయపడవచ్చు. అదే సమయంలో ఆహారం కోసం ఎదురు చూస్తున్న కొంగకు కదలికలను తగ్గించుకోవడం కూడా ఉపయోగకరమే.
మనుషులు ఒంటికాలిపై నిలబడితే ఏం లాభం?
మనుషులకు కొంగలా చలి నుంచి రక్షణ పొందాల్సిన అవసరం లేకపోయినా, ఒక కాలిపై నిలబడటం మంచి బ్యాలెన్స్ వ్యాయామం. ఇలా నిలబడినప్పుడు శరీరాన్ని నిటారుగా ఉంచేందుకు కాళ్లు, మడమలు, నడుము ప్రాంతంలోని కండరాలు పనిచేస్తాయి. శరీరం కింద పడకుండా మెదడు కళ్ల నుంచి, చెవిలోని సమతుల్యత వ్యవస్థ నుంచి, కండరాల నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని సమన్వయం చేస్తుంది. అందువల్ల క్రమం తప్పకుండా సురక్షితంగా బ్యాలెన్స్ సాధన చేయడం శరీర సమన్వయం, స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
10 సెకన్లు ఒక కాలిపై నిలబడగలరా?
ఒక అధ్యయనంలో 51–75 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న 1,702 మందిని పరిశీలించారు. వారిలో 10 సెకన్ల పాటు ఒక కాలిపై సహాయం లేకుండా నిలబడగల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించారు. 10 సెకన్లు నిలబడలేని వారిలో తర్వాతి సంవత్సరాల్లో మరణాల ప్రమాదం ఎక్కువగా కనిపించింది. వయసు, లింగం, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలను పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ సంబంధం కనిపించింది. అయితే ఇది ఒక కాలి మీద నిలబడలేకపోవడమే మరణానికి కారణమని అర్థం కాదు. ఇది మొత్తం శారీరక స్థితి, బ్యాలెన్స్, కండరాల సామర్థ్యం గురించి ఒక సూచికగా మాత్రమే చూడాలి.
అందుకే ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు గోడ లేదా కుర్చీ దగ్గర నిలబడి మొదట కొన్ని సెకన్ల పాటు ఒక కాలిపై బ్యాలెన్స్ సాధన చేయవచ్చు. వయసు పెరిగే కొద్దీ బ్యాలెన్స్ తగ్గి పడిపోవడం వంటి ప్రమాదాలు పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ఇలాంటి సులభమైన వ్యాయామాలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అయితే తల తిరగడం, బ్యాలెన్స్ సమస్యలు లేదా పడిపోయే చరిత్ర ఉన్నవారు ఒంటరిగా ప్రయత్నించకుండా జాగ్రత్తగా చేయాలి.
అంటే కొంగ ఒంటికాలిపై నిలబడటం కేవలం జపం కాదు.. ప్రకృతికి అనుగుణంగా శరీరాన్ని సర్దుబాటు చేసుకునే అద్భుతమైన అలవాటు. మనుషులకు మాత్రం అదే భంగిమ ఒక చిన్న బ్యాలెన్స్ వ్యాయామంగా ఉపయోగపడుతుంది.