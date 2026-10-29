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తెలంగాణలో అత్యధిక ధనవంతులు ఏ కులంలో ఉన్నారో తెలుసా?

feature Oct 29 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:AI Generated Photo
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టాప్‌ 10లో వారే ఆధిపత్యం

తెలంగాణలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో రెడ్డి సామాజిక వర్గం వారే ముందున్నారు. టాప్ 10 కుబేరుల్లో ఏకంగా ఏడుగురు రెడ్డి కులానికి చెందిన వారే ఉండటం గమనార్హం.

Image credits: Getty
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టాప్‌ 20లో 55 శాతం

టాప్ 20 ధనవంతుల జాబితాను పరిశీలిస్తే, అందులో 11 మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఉన్నారు. అంటే ఈ జాబితాలో సుమారు 55 శాతం వారే ఆక్రమించారు.

Image credits: Getty
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టాప్‌ 30లో 14 మంది

టాప్ 30 కుబేరుల జాబితాలో ఏకంగా 14 మంది రెడ్డి కులానికి చెందిన వారు ఉన్నారు. అంటే మొత్తం ధనవంతుల్లో 47 శాతం మంది ఈ సామాజిక వర్గం వారే.

Image credits: Getty
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టాప్‌ 50లో 42 శాతం

టాప్ 50 ధనవంతుల జాబితాలో 21 మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు ఉన్నారు. అంటే సుమారు 42 శాతం మంది ఒకే కులానికి చెందిన వారు కావడం విశేషం.

Image credits: Getty
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టాప్‌ 70లో 27 మంది

మొదటి 70 మంది ధనవంతుల జాబితాను తీసుకుంటే, అందులో 27 మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఉన్నారు. ఇది మొత్తం జాబితాలో 39 శాతం.

Image credits: Getty
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టాప్‌ 110లో 31 మంది

తెలంగాణలోని అత్యంత ధనవంతులైన 110 మందిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, వారిలో 31 మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఉన్నారు. ఇది సుమారు 34 శాతం.

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