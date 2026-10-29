తెలంగాణలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో రెడ్డి సామాజిక వర్గం వారే ముందున్నారు. టాప్ 10 కుబేరుల్లో ఏకంగా ఏడుగురు రెడ్డి కులానికి చెందిన వారే ఉండటం గమనార్హం.
టాప్ 20 ధనవంతుల జాబితాను పరిశీలిస్తే, అందులో 11 మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఉన్నారు. అంటే ఈ జాబితాలో సుమారు 55 శాతం వారే ఆక్రమించారు.
టాప్ 30 కుబేరుల జాబితాలో ఏకంగా 14 మంది రెడ్డి కులానికి చెందిన వారు ఉన్నారు. అంటే మొత్తం ధనవంతుల్లో 47 శాతం మంది ఈ సామాజిక వర్గం వారే.
టాప్ 50 ధనవంతుల జాబితాలో 21 మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు ఉన్నారు. అంటే సుమారు 42 శాతం మంది ఒకే కులానికి చెందిన వారు కావడం విశేషం.
మొదటి 70 మంది ధనవంతుల జాబితాను తీసుకుంటే, అందులో 27 మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఉన్నారు. ఇది మొత్తం జాబితాలో 39 శాతం.
తెలంగాణలోని అత్యంత ధనవంతులైన 110 మందిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, వారిలో 31 మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఉన్నారు. ఇది సుమారు 34 శాతం.
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