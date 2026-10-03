హైదరాబాద్కు దూరంగా కొత్త రియల్ హబ్.. ఐటీ ఉద్యోగుల చూపంతా అటు వైపే ఎందుకు.?
Hyderabad: ఇన్నాళ్లూ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలే గుర్తొచ్చేవి. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి క్రమంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా బీబీనగర్, భువనగిరి, యాదాద్రి, ఘట్కేసర్–పగిడిపల్లి ప్రాంతాల వైపు ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
బీబీనగర్కు ఎందుకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది?
తూర్పు హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్లో బీబీనగర్ కీలక ప్రాంతంగా మారుతోంది. హైదరాబాద్–వరంగల్ జాతీయ రహదారికి దగ్గరగా ఉండటం, రోడ్డు, రైల్వే సదుపాయాలు ఉండటం దీనికి కలిసొస్తున్నాయి. మరోవైపు యాదాద్రి ఆలయం కూడా ఈ ప్రాంతానికి అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా బీబీనగర్లోని AIIMS కారణంగా ఈ ప్రాంత ప్రాధాన్యంమరింత పెరిగింది. ఇందులో ప్రస్తుతం రోజుకు సుమారు 1,800 మంది ఔట్పేషెంట్లు సేవలు పొందుతున్నట్లు కేంద్రం తెలిపింది. AIIMS చుట్టూ వైద్యం, ఉద్యోగాలు, విద్య, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో సమీప ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు, ప్లాట్లపై ఆసక్తి కూడా పెరుగుతోంది.
రూ.20–30 లక్షల బడ్జెట్లో ఏం కొనొచ్చు?
బీబీనగర్లో కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో రూ.20–30 లక్షల పరిధిలో చిన్న, మధ్యస్థ ప్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఒక DTCP అనుమతి ఉన్న ప్రాజెక్టులో 150 గజాల ప్లాట్ రూ.20.99 లక్షలు, 161 గజాలు రూ.22.53 లక్షలు, 180 గజాలు రూ.25.19 లక్షలు, 195 గజాలు రూ.27.29 లక్షలు, 200 గజాలు రూ.27.99 లక్షలుగా ఉన్నాయి. 217 గజాల ప్లాట్ ధర రూ.30.37 లక్షలుగా ఉంది. అంటే కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో రూ.25–30 లక్షల బడ్జెట్తో 180–200 గజాల ప్లాట్ను పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ హైదరాబాద్లోని ఖరీదైన ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఈ ధరలు మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులకు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇవి ఒక నిర్దిష్ట ప్రాజెక్టులోని ధరలు మాత్రమే. మొత్తం బీబీనగర్ మార్కెట్లో ఇదే సాధారణ ధర అని భావించకూడదు. ప్లాట్ కొనుగోలు ముందు అనుమతులు, రోడ్డు సదుపాయం, టైటిల్, ప్రాజెక్ట్ వివరాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.
యాదాద్రి, RRR, రైల్వే కనెక్టివిటీ ప్రభావం
యాదాద్రి ఇప్పుడు కేవలం పుణ్యక్షేత్రంగా మాత్రమే కాకుండా తూర్పు హైదరాబాద్లో కీలక అభివృద్ధి ప్రాంతంగా మారుతోంది. యాదాద్రి ఆలయ అభివృద్ధి తర్వాత భక్తుల రాక పెరగడంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, వాణిజ్య సంస్థలు, రవాణా సేవలకు డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో భువనగిరి–యాదాద్రి–బీబీనగర్ ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు, వీకెండ్ హోమ్స్, ప్లాట్లపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
అయితే యాదాద్రికి దగ్గరగా ఉందనే ఒక్క కారణంతో భూమి ధర పెరుగుతుందని చెప్పలేం. హైవేకు ఎంత దూరం, ప్రధాన రహదారికి కనెక్టివిటీ, రైల్వే సదుపాయం, ప్రాజెక్ట్ అనుమతులు, పట్టణానికి దూరం, ఇప్పటికే ఉన్న మౌలిక వసతులు వంటి అంశాలు ధరను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇక రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR) కూడా ఈ ప్రాంతంలో కీలక చర్చగా మారింది. ఉత్తర RRR మార్గం సంగారెడ్డి–నర్సాపూర్–తూప్రాన్–గజ్వేల్–భువనగిరి–చౌటుప్పల్ వైపు ప్రతిపాదించారు. RRR చుట్టుపక్కల భవిష్యత్ అభివృద్ధిపై భూమి కొనుగోలుదారుల్లో అంచనాలు పెరిగాయి.
ఐటీ ఉద్యోగులు తూర్పు వైపు ఎందుకు చూస్తున్నారు?
పశ్చిమ హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న భూమి, ఇళ్ల ధరల కారణంగా తక్కువ బడ్జెట్లో సొంత స్థలం కావాలనుకునే ఉద్యోగులకు తూర్పు హైదరాబాద్ ప్రాంతాలు ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తున్నాయి. తక్కువ ధరల ప్లాట్లతో పాటు హైవే కనెక్టివిటీ, రైల్వే సదుపాయాలు, AIIMS, యాదాద్రి, భవిష్యత్ RRR కనెక్టివిటీ వంటి అంశాలు ఈ ప్రాంతంపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
ఘట్కేసర్–యాదాద్రి రైల్వే కనెక్టివిటీ కూడా మరో ముఖ్యమైన అంశం. సుమారు 33.16 కిలోమీటర్ల రైల్వే మార్గం ఘట్కేసర్ నుంచి బీబీనగర్, పగిడిపల్లి, భువనగిరి మీదుగా యాదాద్రి వరకు వెళ్లేలా ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.412.26 కోట్లు. ఇది పూర్తయితే హైదరాబాద్ నుంచి యాదాద్రి వైపు రైలు ప్రయాణం మరింత సులభం కావచ్చు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు మాత్రమే. ప్లాట్ కొనేముందు టైటిల్ క్లియర్గా ఉందా, లేఅవుట్ అనుమతులు ఉన్నాయా, RERA అవసరమైతే రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా, రోడ్డు వాస్తవంగా ఉందా, చెప్పిన మౌలిక వసతులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయా అనే విషయాలను తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలి. తక్కువ ధరలో భూమి దొరకడం మాత్రమే కాదు.. క్లియర్ టైటిల్, సరైన అనుమతులు ఉన్నాయా చూసుకోవాలి.