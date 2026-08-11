Snake: చెవులు లేకున్నా పాములు శబ్దాలను ఎలా వింటాయో తెలుసా? అసలు సీక్రెట్ ఇదే
How Snakes Hear: పాములకు బయటకు కనిపించే చెవులు, చెవిపాపిడి ఏవీ ఉండవు. కానీ అవి శబ్దాలను వింటాయి. పాములకు అసలు చెవులే లేకుండా ఎలా శబ్దాలను గ్రహిస్తాయో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే.. ఆ వివరాలు ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
పాములకు అసలు చెవులు ఉండవా? శబ్దాలను ఎలా గ్రహిస్తాయి?
పాములకు అసలు వినికిడి శక్తే ఉండదు, అవి పూర్తిగా చెవిటివి అని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఇది కేవలం ఒక ప్రచారంలో ఉన్న అపోహ మాత్రమే. నిజానికి పాములకు బయటకు కనిపించే చెవులు గానీ, మనలాగా చెవి తమ్మలు, ఇయర్ డ్రమ్స్ గానీ ఉండవు. అయినప్పటికీ, అవి నేల ద్వారా వచ్చే కంపనాలను, గాలిలో వచ్చే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాలను చాలా స్పష్టంగా గ్రహించగలవు. మనకు బయటకు కనిపించే చెవుల వ్యవస్థ ఉన్నట్లే, పాములకు తమ దవడ ఎముకలకు అనుసంధానమై ఉండే ఒక వినూత్న అంతర్గత వినికిడి వ్యవస్థ ఉంటుంది.
రహస్య శారీరక నిర్మాణం: లోపల ఉండే పూర్తి వినికిడి వ్యవస్థ
మీరు ఏదైనా పాము తలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, అక్కడ ఎటువంటి చెవి రంధ్రాలు గానీ, బయటకు కనిపించే చెవి భాగాలు గానీ ఉండవు. చాలా జీవుల్లో గాలి ద్వారా వచ్చే శబ్ద తరంగాలు చెవిపాపిడిని తాకినప్పుడు అది కంపించి, ఆ శబ్ద సంకేతాలను మధ్య చెవి ఎముకల ద్వారా లోపలి చెవికి పంపుతుంది.
కానీ, పాములు తమ పరిణామ క్రమంలో బయటకు కనిపించే చెవి, మధ్య చెవి నిర్మాణాలను కోల్పోయాయి. అయితే, వాటి పుర్రె లోపల లోతుగా పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందిన అంతర్గత చెవి ఉంటుంది. ఇందులో కాక్లియా లాంటి నిర్మాణం, గ్రాహక రోమ కణాలు ఉంటాయి. బయటి కంపనాలను ఈ అంతర్గత చెవికి చేరవేయడానికి పాములు కొలుమెల్లా అనే ఒక ప్రత్యేకమైన చిన్న ఎముకపై ఆధారపడతాయి. మానవులలో ఉండే స్టాప్స్ ఎముక లాగే ఇది పనిచేస్తుంది.
నేల కంపనాలు
పాము శబ్దాలను గ్రహించే అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గం ఎముకల ప్రసరణ (బోన్ కండక్షన్):
• దవడ ఎముక ద్వారా సమాచారం: పాము నేలపై పడుకున్నప్పుడు, దాని కింద దవడ నేరుగా నేల ఉపరితలాన్ని తాకి ఉంటుంది.
• కంపనాల బదిలీ: నేలపై ఏ చిన్న కదలిక జరిగినా.. అంటే మనుషుల అడుగుల చప్పుడు, వేటాడే జంతువుల రాక, లేదా చిన్న చిన్న జీవుల కదలికలు ఇలా అన్నీ మట్టి ద్వారా శబ్ద తరంగాలను పంపుతాయి.
• మెదడుకు సంకేతాలు: ఈ కంపనాలు దవడలోని క్వాడ్రేట్ ఎముక ద్వారా పైకి ప్రయాణించి, కొలుమెల్లా ఎముక ద్వారా నేరుగా ద్రవంతో నిండిన అంతర్గత చెవిలోకి ప్రవేశిస్తాయి. అక్కడ నుండి నాడీ సంకేతాలు నేరుగా పాము మెదడుకు చేరుతాయి.
గాలిలో వచ్చే శబ్దాలను వినే శక్తి
పాములకు చెవిపాపిడి లేకపోవడం వల్ల అవి గాలిలో వచ్చే శబ్దాలను వినలేవని శాస్త్రవేత్తలు చాలా కాలం నమ్మారు. కానీ ఇటీవల జరిగిన పరిశోధనలు ఈ నమ్మకం తప్పని నిరూపించాయి:
• ఫ్రీక్వెన్సీ పరిమితి: పాములు గాలిలో ప్రయాణించే శబ్దాలను కూడా గుర్తించగలవు. కానీ, మానవుల వినికిడి పరిధితో పోలిస్తే పాముల వినికిడి సామర్థ్యం చాలా తక్కువ. సాధారణంగా మానవులు 20 హెర్ట్జ్ నుండి 20,000 హెర్ట్జ్ వరకు ఉండే శబ్దాలను వినగలరు. కానీ పాములు చాలా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాలను మాత్రమే గుర్తిస్తాయి. పాములు 80 హెర్ట్జ్ నుండి 600 హెర్ట్జ్ మధ్య ఉండే శబ్దాలను వినగలవు. కొన్ని రకాల పాముల్లో ఈ పరిధి 50 హెర్ట్జ్ నుండి 1000 హెర్ట్జ్ వరకు కూడా ఉంటుంది.
• చర్మం, పుర్రె ద్వారా ప్రసరణ: గాలిలో వచ్చే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్ద తరంగాలు పాము చర్మం, కండరాలు, పుర్రె ఎముకలను స్వల్పంగా కంపింపజేస్తాయి. ఈ చిన్నపాటి కంపనాలు కొలుమెల్లాకు బదిలీ అయి అంతర్గత చెవిని ప్రేరేపిస్తాయి.
పాముల ఆడించేవారి కథల వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఇదే
పాములకు ఉన్న ఈ ప్రత్యేక వినికిడి వ్యవస్థ ద్వారానే పాములు పట్టేవారు నాగస్వరం ఊదినప్పుడు పాములు ఎలా స్పందిస్తాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నాగస్వరం నుండి వచ్చే సంగీతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ పాము ఊగుతుందని అనుకోవడం పొరపాటు. నాగస్వరం నుండి వచ్చే హెచ్చు స్థాయి శబ్దాలు పాముల వినికిడి పరిధికి బయట ఉంటాయి. నిజానికి పాము, తన ఎదురుగా ఊగుతున్న నాగస్వరం కదలికలను చూస్తూ, అలాగే పాములు పట్టే వ్యక్తి నేలపై కాళ్ళతో తట్టడం వల్ల వచ్చే కంపనాలను బట్టి అలా తలాడిస్తుంది.
పాములు శబ్దాలను ఒక మధురమైన పాటలాగా అనుభవించలేవు. కానీ నేల కంపనాలు, శబ్ద ఒత్తిడి ద్వారా తమ పరిసరాలను అర్ధం చేసుకుంటాయి. బయటి చెవులు లేకపోయినా ఇవే వాటికి వేటాడటానికి, ప్రమాదాల నుండి తప్పించుకోవడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి.