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- Petrol car: పెట్రోల్ కారులో పొరపాటున డీజిల్ పోస్తే ఏమవుతుంది? ఆ చిన్న పొరపాటు వల్ల జరిగేది ఇదే
Petrol car: పెట్రోల్ కారులో పొరపాటున డీజిల్ పోస్తే ఏమవుతుంది? ఆ చిన్న పొరపాటు వల్ల జరిగేది ఇదే
Petrol car: చాలా మందికి ఈ సందేహం వచ్చే ఉంటుంది... పెట్రోల్ కారులో డీజిల్ పోస్తే కారు నడుస్తుందా నడవదా? అని. ఆ సందేహానికి సమాధానం ఇక్కడ ఇచ్చాము. పెట్రోల్ కారులో డీజిల్ పోయడం ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.
పెట్రోల్ కారులో డీజిల్ పోస్తే
పెట్రోల్ కారులో పొరపాటున డీజిల్ పోయడం ఒక్కోసారి జరిగే పొరపాటే. అలాగే కొంతమంది పెట్రోల్ కారులో డీజిల్ పోస్తే ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన కూడా వస్తుంది. అయితే పెట్రోల్ కారులో పొరపాటున డీజిల్ పోస్తే కారును స్టార్ట్ చేయకపోవడమే మంచిది. పెట్రోల్ ఇంజిన్లో ఇంధనం స్పార్క్ ప్లగ్ ద్వారా మండుతుంది. డీజిల్ మాత్రం వేరే విధంగా పనిచేస్తుంది. అందుకే పెట్రోల్ ట్యాంకులో డీజిల్ చేరితే ఇంజిన్ సరిగ్గా పనిచేయదు. కారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పొగ ఎక్కువగా రావడం, ఇంజిన్ వణకడం, శక్తి తగ్గడం, మిస్ఫైర్ అవడం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి. మొదట్లో కారు స్టార్ట్ అయి కొంతదూరం నడిచినా కూడా మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది.
ఇలా చేయండి
పెట్రోల్ కారులో పొరపాటున డీజిల్ పోశారని వెంటనే గుర్తిస్తే కారు ఇంజిన్ అసలు ఆన్ చేయకండి. ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేయడం కూడా కొన్నిసార్లు ఇంధనాన్ని ఇంజిన్ వైపు పంపించే అవకాశం ఉంది. అందుకే కారు కదలకుండా ఉంటే న్యూట్రల్లో పెట్టి సురక్షితమైన ప్రాంతానికి తరలించాలి. ఆ తర్వాత మెకానిక్ లేదా రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్ సాయం తీసుకుని ట్యాంకులో ఉన్న డీజిల్ ను పూర్తిగా బయటకు తీయించాలి. అవసరమైతే ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ను శుభ్రం చేసి సరైన పెట్రోల్ నింపాలి. ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయకముందే సమస్య గుర్తిస్తే పెద్ద నష్టం జరగదు.
కారు డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్
ఒకవేళ డీజిల్ పోసిన తర్వాత కారు నడిపితే మాత్రం కారుకు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. డీజిల్.. పెట్రోల్ ఇంజిన్లో సరిగ్గా మండకపోవడంతో ఇంజిన్ పనితీరు దెబ్బతింటుంది. స్పార్క్ ప్లగ్స్పై డీజిల్ చేరి అవి సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు. ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్ కూడా కలుషితమవుతుంది. ఎక్కువ దూరం నడిపితే ఉద్గారాల నియంత్రణ వ్యవస్థ, ముఖ్యంగా క్యాటలిటిక్ కన్వర్టర్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కొంచెం డీజిల్ మాత్రమే పడింది.. పెట్రోల్ పోస్తే సరిపోతుంది కదాఅని ప్రయోగాలు చేయకూడదు. కారులోని డీజిల్ మొత్తాన్ని బయటికి తీయించాలి.