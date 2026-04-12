PM Modi Cooking: ప్రధాని మోదీ కూడా వంట చేస్తారు తెలుసా? ఆయన చేసే స్పెషల్ వంటకాలు ఇవే
PM Modi Cooking: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తింటారు. ప్రధానికి వంట చేయడం కూడా చాలా ఇష్టం. ఆయనకు వంట కూడా వచ్చని సన్నిహితులు చెబుతారు. గతంలో చాలాసార్లు మోదీ తన వంట తానే చేసుకునేవారట.
ఆహార ప్రియులు ప్రధాని మోదీ
ప్రధాని మోదీకి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమంటే ఎంతో ఇష్టం. ఆయనకు తినడమే కాదు వంట చేయడం కూడా అంతే ఇష్టం. ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారక్గా పనిచేసినప్పటి కాలం నుంచే ఆయన వంటలో ఆరితేరారు. ఇక రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవరకూ తన వంట తానే చేసుకునేవారు. ఈ విషయాన్ని మోదీ స్వయంగా ఎన్నో సార్లు చెప్పారు.
ఇష్టమైన వంట ఇదే
ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు స్వయంగా వంట చేస్తూ ఉంటారు. ఆయనకు మునగాకు పరాఠా అంటే చాలా ఇష్టం. ఓసారి మాట్లాడుతూ తనకు తినాలనిపించినప్పుడల్లా ఇప్పటికీ వంటగదిలోకి వెళ్లి మునగాకు పరాఠా చేసుకుంటానని చెప్పారు. ఆయనకు ఇంట్లో వండిన సింపుల్, ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలే ఇష్టం.
స్వయంగా టీ
బిజీగా లేనప్పుడు ఉదయాన్నే స్వయంగా టీ, పోహా చేసుకునేవాడినని ప్రధాని మోదీ కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పారు. వాటితో పాటు కిచిడీ కూడా వండుకుని తినేవారట. కిచిడీ సులభంగా, పోషకాలతో ఉండటం, జీర్ణక్రియకు మంచిది కావడంతో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యాలయంలో తన సహోద్యోగులకు కూడా వండి పెట్టేవారట. అతని వంట తిన్నవారు ఇప్పటికీ దాని రుచిని మర్చిపోలేరు.
ప్రధాని మోదీకి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ ఎలా వండాలో కూడా వచ్చు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో, ఆయన ఒక మహిళకు దాన్ని తయారుచేసే విధానం మొత్తం వివరించారు. మోదీకి అత్యంత ఇష్టమైన వంటకం మునగాకు పరాఠాను వారంలో 2-3 సార్లు తింటారట.
వీటన్నింటినీ ఇష్టంగా తింటారు
ప్రధాని మోదీ కొన్ని ఆహార పదార్థాలు అధికంగా తింటారు. వాటిలో ఒకటి మఖానా (తామర గింజలు). ఇవి కాకుండా ధోక్లా, ఖాండ్వీ, ఇడ్లీ-దోశ, ఖాఖ్రా, మొలకెత్తిన గింజలు, ఆకుకూరలు, పప్పు, కూరగాయలతో చేసిన తేలికపాటి వంటకాలను కూడా ఇష్టపడతారు. రాత్రి భోజనంలో ఎక్కువగా కిచిడీ లేదా రోటీతో పాటు సూప్ తీసుకుంటారు.