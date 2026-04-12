Grahana Dosham: ఏప్రిల్ 13 నుంచి ఈ 4 రాశులకు కష్టాలు, చంద్ర రాహు కలయికతో గ్రహణ దోషం
Grahana Dosham: జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం చంద్రుడు, రాహువు కలయిక ఏమాత్రం మంచిది కాదు. ఇది గ్రహణ దోషానికి కారణమవుతుంది. దీని వల్ల 4 రాశుల వారికి కొన్ని రోజులు కష్టాలు తప్పవు. ఆ రాశులు ఇవే.
కన్యా రాశి
గ్రహణ దోషం వల్ల కన్యారాశి వారికి కొన్ని రోజుల పాటూ కష్టకాలం నడిచే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కొన్ని రోజుల పాటూ కొత్త పనులు ఏవీ మొదలుపెట్టకూడదు. మళ్లీ మంచిరోజులు మొదలయ్యే వరకు వేచి ఉండాలి. మాటతీరు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. కోపం వచ్చినా మౌనం పాటించడం మంచిది. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉంటే గొడవలు రాకుండా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. కాబట్టి ఏదైనా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి చేయండి. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. జీవిత భాగస్వామితో గొడవలు రావచ్చు. యోగా లేదా ధ్యానం చేస్తే మంచిది. ఇది మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి అధిపతి కుజుడు. కుజుడికి చంద్రుడు స్నేహం ఉన్నప్పటకిీ ఈ గ్రహణ దోషం వల్ల ఆర్థికంగా అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఈ కాలంలో అప్పులు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం వంటి పనులు చేయకండి. డబ్బు విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీకు తెలియకుండానే శత్రువులు పెరిగిపోతారు. మీ రహస్యాలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. కులదైవాన్ని పూజించండి. పేదలకు అన్నదానం చేస్తే దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది.
మేష రాశి
మేషరాశి వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం ఇది. రాహువు ప్రభావం వీరిపై అధికంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన మానసిక గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. ఇక పనిచేసే చోట సహోద్యోగులతో గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. సంయమనంగా ఉండాలి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కీలకమైన పెట్టుబడులను ఈ సమయంలో వాయిదా వేయడం ఉత్తమం.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఇది మంచి కాలం కాదు. ప్రస్తుతం రాహువు మీ రాశిలోనే సంచరిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ గ్రహణ దోషం మీపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మీనంలో రాహువు, కన్యారాశిలో కేతువు ఉండటం వల్ల సమస్యలు రావచ్చు. ఈ సమయంలో అనవసరమైన భయం, నిద్రలేమి, భవిష్యత్తుపై ఆందోళన వంటివి పెరిగిపోతాయి.ఆలోచనలు ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఏప్రిల్ 13 తర్వాత ఉద్యోగం మారడం లేదా కొత్త ఆస్తులు కొనడం వంటి విషయాల్లో బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.