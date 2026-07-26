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- Motivational Story: బతికుంటే బలిసాకు తిని బతకొచ్చు.. ఉద్యోగం కోసం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోకండి
Motivational Story: బతికుంటే బలిసాకు తిని బతకొచ్చు.. ఉద్యోగం కోసం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోకండి
Motivational Story: ఉద్యోగం ముఖ్యమే కానీ అంతకన్నా ఆరోగ్యం, ప్రాణం ముఖ్యం. మనదేశంలో ఎంతోమంది ఐటీ, సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు తీవ్రమైన పనిఒత్తిడిని తట్టుకోలేక మానసిక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. నిజానికి ఆ ఉద్యోగం ఉంటేనే బతకగలరా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి.
మానసికంగా కుంగిపోతున్న ఉద్యోగులు
ప్రపంచం వేగంగా మారిపోయింది. ఐటీ, సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగాలతో పాటూ ఇతర ప్రైవేటు ఉద్యోగాల్లోనూ పని ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ప్రతిరోజూ డెడ్లైన్లు, టార్గెట్లు, నైట్ షిఫ్ట్లతో ఆరోగ్యం చెడిపోతోంది. ఇక అధికజీతాల ఆ ఉద్యాగాలను వదులుకోలేక శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు ఎంతో మంది ఉద్యోగులు. ఈ ఉద్యోగం పోతే నా జీవితం ముగిసిపోయినట్లే లేదా ఉద్యోగం తప్ప నాకు వేరే దిక్కు లేదు అనే భ్రమలోనే బతుకుతున్నారు. రోజుకు 14 నుండి 16 గంటలు పనిచేస్తే మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. ఈ తీవ్రమైన ఒత్తిడి వల్ల నిరాశ, డిప్రెషన్కు లోనై, చివరికి ప్రాణాలు తీసుకునేంత దారుణమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. కానీ మనిషి జీవితం ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ ఐడీ కార్డ్ కంటే చాలా విలువైనదని గుర్తుంచుకోవాలి.
చిన్న వ్యాపారం చేసుకోండి
బతికుంటే బలిసాకు తిని బతకొచ్చు అనే నానుడి ఊరికే పుట్టలేదు. జీవితంలో బతకడానికి వెయ్యి మార్గాలు ఉన్నాయి. అధిక జీతాలు, విలాసవంతమైన జీవితం కోసం ఆశపడి ఉన్న ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. లక్షల్లో జీతం ఇచ్చే కార్పొరేట్ ఉద్యోగమే జీవితం కాదు. ఆ ఉద్యోగం ఊడినా, లేదా ఒత్తిడి తట్టుకోలేక వదిలేసినా సరే... మన ప్రతిభకు తగ్గ చిన్న ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు. లేదా స్వయంగా చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించి గౌరవంగా జీవించవచ్చు. నెలకు వచ్చే కొన్ని లక్షల రూపాయల కన్నా మనశాంతిగా తింటూ కుటుంబంతో గడిపే ప్రతి క్షణం ఎంతో ఆనందకరమైనది. డబ్బు కోసం ఆరాటపడితే జీవితంలో మనశ్శాంతి దూరమైపోతుంది.
ఉద్యోగమే జీవితం కాదు
ఉద్యోగం అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే. కానీ అదే పూర్తి జీవితం కాదు. అది లేకపోతే బతకలేమనే ఆలోచన నుంచి బయటికి రండి. మిమ్మల్ని నమ్ముకుని, మీ నవ్వును ప్రేమించే మీ తల్లిదండ్రులు, భాగస్వామి, పిల్లలు ఉన్నారని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి. మీరు లేకపోతే కంపెనీలు మరో వ్యక్తిని ఆ స్థానంలో తెచ్చుకుంటాయి. కానీ మీ కుటుంబంలో మీ స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు. కాబట్టి పని ఒత్తిడి మిమ్మల్ని కుంగదీస్తుంటే కొన్ని రోజులు బ్రేక్ తీసుకోండి. అవసరమైతే ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి ప్రశాంతమైన మరొక ఆదాయ మార్గాన్ని ఎంచుకోండి. చావడంలో కాదు బతికి సాధించడంలోనే అసలైన గెలుపు ఉంది.